पालघर: महाराष्ट्र में पालघर जिले के विरार पूर्व में मंगलवार देर रात बड़ा हादसा हो गया. जानकारी के मुताबिक यहां एक चार मंजिला इमारत ढह गई. बिल्डिंग का एक हिस्सा ढहने से करीब 20 लोगों के दबने की खबर सामने आई है.

वहीं, हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की टीमें पहुंचीं और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. ताजा जानकारी के मुताबिक एनडीआरएफ टीम ने 11 लोगों को बचा लिया है. जबकि फंसे हुए लोगों के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. दुर्भाग्य से, एक साल के बच्चे ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया.

हादसे को लेकर अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि पालघर जिले के विरार पूर्व में चार मंजिला इमारत रमाबाई अपार्टमेंट का एक हिस्सा मंगलवार देर रात ढह गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडर प्रमोद सिंह ने बताया कि जैसे ही रात 12 बजे हमें घटना की सूचना मिली, वैसे ही दो टीमें एक मुंबई और दूसरी पालघर से दुर्घटनास्थल पर पहुंच गईं.

स्थानीय लोगों का अनुमान है कि लगभग पांच और लोग अभी भी फंसे हो सकते हैं. अगले दो दिनों तक बचाव कार्य जारी रहने की उम्मीद है. सिंह ने कहा कि बचाव कार्य कल तक जारी रहेगा, क्योंकि प्रवेश द्वार बहुत संकरा होने के कारण वहां भारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.

एनडीआरएफ टीमों के साथ-साथ अग्निशमन विभाग और स्थानीय पुलिस सहित आपातकालीन सेवाएँ भी सक्रिय रूप से कार्यरत हैं. अधिकारियों ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए हैं और आस-पास की इमारतों की स्थिरता का आकलन कर रहे हैं. एहतियात के तौर पर आस-पास की इमारतों में रहने वाले कई निवासियों को अस्थायी रूप से बाहर निकाल दिया गया है.

बता दें, यह हादसा रात करीब 12 बजे हुआ, जब इमारत का पिछला हिस्सा बगल की एक चॉल पर गिर गया, जिससे कई लोग मलबे में दब गए. बचाए गए लोगों का विरार और नालासोपारा के अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है. अधिकारी यह सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि कोई फंसा न हो और वे हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटे हैं.

