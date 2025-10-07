ETV Bharat / bharat

OLA का स्टीयरिंग टूटा, कंपनी से संतोषजनक जवाब न मिलने से ग्राहक खफा, शोरूम के सामने वाहन को लगाई आग

शोरूम के सामने वाहन को लगाई आग ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 7, 2025 at 5:58 PM IST 2 Min Read