OLA का स्टीयरिंग टूटा, कंपनी से संतोषजनक जवाब न मिलने से ग्राहक खफा, शोरूम के सामने वाहन को लगाई आग

ओला दोपहिया वाहन की सर्विस से तंग आकर एक ग्राहक ने शोरूम के सामने अपनी ही गाड़ी में आग लगा दी.

Ola two wheeler
शोरूम के सामने वाहन को लगाई आग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 7, 2025 at 5:58 PM IST

अहमदाबाद: ओला दोपहिया वाहन कंपनी बाजार में विभिन्न प्रकार के दोपहिया वाहन बेचती है और ग्राहकों को वाहन की मजबूती और समय पर सर्विस का आश्वासन देती है, लेकिन पालनपुर में एक ग्राहक के साथ ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते उसने अपना वाहन में आग लगा दी. यह घटना गुजरात के बनासकांठा स्थित पालनपुर में हुई.

जानकारी के मुताबिक ओला दोपहिया वाहन का स्टीयरिंग अचानक टूटने की घटना से तंग आकर एक ग्राहक ने शोरूम के सामने ही अपनी गाड़ी में आग लगा दी. ग्राहक का आरोप है कि कंपनी के कर्मचारियों से बात करने के बावजूद उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिससे गुस्से में उसने यह कदम उठाया.

ओला दोपहिया वाहन का स्टीयरिंग टूटा
ग्राहक ने बताया कि उसके ओला दोपहिया वाहन का स्टीयरिंग उस समय अचानक टूट गया, जब वह अपने परिवार के साथ खरीदारी करके घर जा रहा था. गनीमत रही कि उसकी जान बच गई. इस घटना के बाद ग्राहक शोरूम पहुंचा और सिंगल जंपर ओला टू-व्हीलर वापस लेने की मांग की, लेकिन कंपनी के कर्मचारियों ने उसकी एक न सुनी.

ओला टू-व्हीलर न खरीदने की अपील
इससे गुस्साए ग्राहक ने शोरूम के बाहर अपना टू-व्हीलर जला दिया और ओला कंपनी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया. ग्राहक ने गुस्से में कहा, "ओला टू-व्हीलर न खरीदें, क्योंकि ऐसे वाहन कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं."

गौरतलब है कि पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच लोग इलेक्ट्रिक ओला टू-व्हीलर की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं. हालांकि, पालनपुर में हुई इस घटना ने लोगों के मन में गुणवत्ता और सेवा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. बिक्री के समय ग्राहकों को मजबूती और सेवा का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन ऐसी घटनाओं के बाद संतोषजनक समाधान न मिलने से ग्राहक असंतुष्ट हो जाते हैं. इस घटना के बाद ग्राहक ने लोगों से ओला टू-व्हीलर न खरीदने की अपील की है.

