नक्सली संगठन जेजेएमपी के पास कहां से आए AK 56 और AK 47 राइफल, पुलिस रडार पर नक्सलियों का हथियार नेटवर्क

हथियार को लेकर पुलिस ने जांच शुरू की है और यह पता लगा रही है कि जेजेएमपी के पास एके सीरीज अन्य ऑटोमेटिक हथियार कहां से आते हैं. पलामू जोन में प्रतिबंधित नक्सली संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद का सफाया हो गया है. पुलिस ने अब उन लोगों को रडार पर लिया है जो नक्सली संगठनों को हथियार और गोली उपलब्ध करवाते हैं.

पलामू: एक सितंबर को झारखंड में नक्सली इतिहास में सबसे बड़ा आत्मसमर्पण हुआ. जेजेएमपी के नौ कमांडरों ने आत्मसमर्पण किया. इनके पास से 12 ऑटोमेटिक वेपन मिले थे. जेजेएमपी के नक्सलियों ने आत्मसमर्पण के दौरान चार एके-47 और एक एके 56 हथियार सौंपा. झारखंड के नक्सली इतिहास में पहली बार एके सीरीज की हथियार पुलिस के हाथ लगी है.

प्रतिबंधित नक्सली संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद (जेजेएमपी) का गठन 2007-08 में हुआ था. माओवादियों का जोनल कमांडर संजय यादव अपने दस्ते के साथ अलग हो गया और उसने जेजेएमपी का गठन किया. बाद के दिनों में जेजेएमपी में माओवादी और प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी से कई लोग भाग कर इस उग्रवादी संगठन से जुड़ गए. जेजेएमपी में शामिल होने वाले माओवादी और टीएसपीसी के कमांडर अपने साथ एके समेत कई आधुनिक हथियार लेकर पहुंचे थे. 2015 के बाद से झारखंड पुलिस ने नक्सली संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद के पास से 20 के करीब एके-47, चार के करीब एक-56 जबकि 20 के इंसास और एसएलआर राइफल बरामद किया है.



पूछताछ के दौरान पुलिस को मिली कई जानकारी

पुलिस को जेजेएमपी के नक्सलियों से पूछताछ के दौरान कई जानकारी मिली है. पलामू के जोन आईजी सुनील भास्कर ने बताया जेजेएमपी के नक्सलियों पास माओवादी या टीएसपीसी से लूटे हुए हथियार मौजूद थे. आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पास से एके सीरीज की हथियार बरामद हुई है. पुलिस जेजेएमपी के नक्सलियों को रिमांड पर लगी और हथियार के बारे में भी पूछताछ करेगी. पुलिस या जांच करी गई की जेजेएमपी के नक्सलियों के पास से यह हथियार कहां से आया है. पूछताछ के लिए नक्सलियों को रिमांड पर भी लिया जाएगा.

