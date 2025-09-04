पलामू: मनातू थाना क्षेत्र के केदल जंगल में बुधवार देर रात पुलिस और प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति समिति (टीएसपीसी) के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में दो पुलिस जवान शहीद हो गए, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल है. शहीद जवानों को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पलामू पुलिस लाइन में सलामी दी. इस मुठभेड़ में टीएसपीसी के इनामी कमांडर शशिकांत गंझू के शामिल होने की सूचना है, जो मौके से फरार हो गया.

मुठभेड़ की पृष्ठभूमि

पलामू पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि 10 लाख रुपये के इनामी टीएसपीसी कमांडर शशिकांत गंझू करमा पर्व के अवसर पर अपने पैतृक गांव केदल में मौजूद है. इस सूचना के आधार पर पलामू पुलिस ने अभियान एएसपी राकेश सिंह के नेतृत्व में दो अलग-अलग टीमें गठित कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया. बुधवार देर रात करीब 12:30 बजे, जब पुलिस की एक टीम शशिकांत के घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर पहुंची, नक्सलियों ने एके-47 राइफल से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में दोनों पक्षों के बीच करीब 15 मिनट तक गोलीबारी हुई.

शहीद जवान और घायल

मुठभेड़ में पलामू जिला पुलिस के दो जवान, संतन मेहता (हैदरनगर, सोवा बरेवा) और सुनील राम (हैदरनगर, परता गांव) शहीद हो गए. संतन मेहता के शरीर में नौ गोलियां लगीं, जबकि सुनील राम, जो पलामू एएसपी के अंगरक्षक थे, के सिर में कई गोलियां लगीं. एक अन्य जवान, रोहित कुमार (लालगढ़, रेहला थाना), गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका इलाज मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, डाल्टनगंज में चल रहा है. घायल जवान की स्थिति नाजुक बताई जा रही है.

शहीदों को श्रद्धांजलि

शहीद जवानों के शवों के पोस्टमार्टम के बाद पलामू पुलिस लाइन में सलामी समारोह आयोजित किया गया. इस दौरान सीआरपीएफ के आईजी साकेत सिंह, डीसी समीरा एस, आईजी अभियान माइकल राज एस, आईजी एसटीएफ अनूप बिरथरे, पलामू रेंज के डीआईजी नौशाद आलम और पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी. वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है और घायल जवान के उचित इलाज का आश्वासन दिया है. स्थानीय विधायक आलोक कुमार चौरसिया, झामुमो जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिन्हा, शानू सिद्दीकी, और पूर्व मेयर अरुणा शंकर भी समारोह में मौजूद थे.

पुलिस का सर्च ऑपरेशन

मुठभेड़ के बाद शशिकांत गंझू और उसका दस्ता जंगल की आड़ में फरार हो गया. पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और झारखंड जगुआर की मदद से सघन तलाशी अभियान शुरू किया. पलामू रेंज के डीआईजी नौशाद आलम ने बताया कि कुछ नक्सलियों के घायल होने की भी सूचना है, हालांकि अभी तक किसी नक्सली का शव बरामद नहीं हुआ है. क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और तलाशी अभियान जारी है.

टीएसपीसी और शशिकांत गंझू: एक चुनौती

टीएसपीसी, जो भाकपा (माओवादी) का एक splinter group है, पिछले ढाई दशकों से पलामू और आसपास के इलाकों में सक्रिय है. शशिकांत गंझू, जिस पर 10 लाख रुपये का इनाम है, इस संगठन का प्रमुख कमांडर है और पलामू-चतरा क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों का नेतृत्व करता है. वह हमेशा एके-47 राइफल के साथ रहता है और कई मुठभेड़ों में बच निकलने में कामयाब रहा है. केदल-मनातू क्षेत्र टीएसपीसी का गढ़ माना जाता है, जो बिहार के गया और झारखंड के चतरा से सटा हुआ है और घने जंगलों व अफीम की खेती के लिए जाना जाता है.

पुलिस का संकल्प

पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने कहा, “शहीद जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा. हम नक्सली गतिविधियों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.” आईजी अभियान माइकल राज एस ने दावा किया कि झारखंड में 95% नक्सली गतिविधियां समाप्त हो चुकी हैं और यह घटना “बुझने से पहले दीये की आखिरी लौ” जैसी है. उन्होंने कहा कि टीएसपीसी के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा.

सर्च अभियान जारी

मुठभेड़ के बाद केदल और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है. नक्सलियों को पकड़ने के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

