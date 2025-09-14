ETV Bharat / bharat

दो जवानों के शहादत का बदला! मारा गया इनामी नक्सली, सुरक्षाबलों और टीएसपीसी के बीच मुठभेड़

पलामू में टीएसपीसी और सुरक्षाबलों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है.

फाइल इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 14, 2025 at 8:52 AM IST

पलामू: जिले के मनातू जंगल में प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी और सुरक्षाबलों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है. मुठभेड़ में पांच लाख रुपये का इनामी टीएसपीसी कमांडर मुखदेव यादव मारा गया है. एसपी रीष्मा रमेशन ने मुठभेड़ की पुष्टि की है. समाचार लिखे जाने तक दोनों तरफ से फायरिंग जारी थी.

मुठभेड़ में दो जवान हुए थे शहीद

जिस टीएसपीसी के साथ सुरक्षाबलों की मुठभेड़ चल रही है, उसी नक्सली संगठन के साथ तीन सितंबर की रात हुए मुठभेड़ में पलामू पुलिस के दो जवान शहीद हुए थे. दरअसल, 10 लाख का इनामी कमांडर शशिकांत गंझू को टारगेट कर एक बड़ा सर्च अभियान शुरू किया गया है.

मुठभेड़ स्थल से हथियार बरामद

सर्च अभियान में कोबरा जगुआर समेत अन्य बलों को भी तैनात किया गया है. इस दौरान जैसे ही सुरक्षाबलों की टीम मनातू जंगल में पहुंची, टीएसपीसी के नक्सलियों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया. जवाबी कार्रवाई में सुरक्षाबलों के जवानों ने भी फायरिंग की. रविवार के अहले सुबह से दोनों ओर से फायरिंग जारी है. टीएसपीसी के खिलाफ यह अब तक का सबसे बड़ा अभियान है, जिसमें 200 से भी अधिक जवानों को तैनात किया गया है. मुठभेड़ स्थल से एक इंसास राइफल भी बरामद किया गया है.

इलाके में सर्च अभियान जारी

एसपी रीष्मा रमेशन ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि एनकांउटर में एक पांच लाख का इनामी नक्सली मारा गया है. इलाके में सर्च अभियान जारी है. बता दें कि 10 लाख का इनामी शशिकांत गंझू नक्सली संगठन टीएसपीसी के सुप्रीमो की भूमिका में हैं. टीएसपीसी ने पलामू के मनातू तरहसी और चतरा के सीमावर्ती इलाकों को अपना ठिकाना बना रखा है. शशिकांत के दस्ते में 8 से 10 सदस्य शामिल हैं, जिसमें इनामी नक्सली मुखदेव यादव और नगीना भी हैं.

