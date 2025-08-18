ETV Bharat / bharat

पलामू टाइगर रिजर्व की पहल, हाथी से बचाव के लिए जैविक बाड़ा, ग्रामीणों को होगा आर्थिक फायदा - BIO FENCING FOR ELEPHANTS

पलामू टाइगर रिजर्व प्रबंधन जैविक बाड़ा तैयार करवा रहा है. इसका उद्देश्य हाथी और मानव के बीच के द्वंद को कम करना है.

PALAMAU TIGER RESERVE
पलामू टाइगर रिजर्व में हाथियों का झुंड (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 18, 2025 at 5:12 PM IST

2 Min Read

पलामू: हाथी से बचाव के लिए पलामू टाइगर रिजर्व जैविक बाड़ा तैयार कर रहा है. यह बाड़ा बेतला नेशनल पार्क के पलामू किला के इलाके में तैयार किया जा रहा है. यह जैविक बाड़ा बायो फेंसिंग के नाम से भी जाना जाता है, वह हाथी से बचाव करेगा.

बायो फेंसिंग में सिट्रस प्रजाति के पौधे शामिल किए गए हैं जो कटीले होते हैं. बाड़ा में तीन स्तरीय पौधों को लगाया जा रहा है. जिसमें अंतिम स्तर पर नींबू के पौधों को रखा गया है. ईको डेवलपमेंट समिति के माध्यम से नींबू के पौधों को लगाया जाएगा. नींबू के अलावा सेजल और बांस के पौधे भी लगाए जा रहे हैं.

जानकारी देते संवाददाता नीरज कुमार (Etv Bharat)

सिट्रस प्रजाति के पौधों को लगाया जा रहा है. इस प्रजाति के पौधों से स्थानीय ग्रामीणों को काफी फायदा होगा और उन्हें आर्थिक लाभ भी मिलेगा. ईको डेवलपमेंट समिति नींबू का कारोबार भी कर सकती है. हाथी और मनुष्य के संघर्ष को कम करने के लिए कई बिंदुओं पर कदम उठाया गया है, जिसमें से यह भी एक पहल है: प्रजेशकांत जेना, उप निदेशक, पलामू टाइगर रिजर्व

हाथी मानव द्वंद को कम करने के हुए हैं बहुत प्रयास

इससे पहले पलामू टाइगर रिजर्व हाथी और मनुष्य के संघर्ष को कम करने के लिए स्थानीय स्तर पर भी कई पहल कर चुका है. हाथी के कॉरिडोर में जेरेडा के सहयोग से सोलर लाइटिंग लगाई जा रही है. वहीं स्थानीय ग्रामीणों को एक्सपर्ट के माध्यम से मिर्च का धुंआ, मोबिल के धुएं से हाथियों के झुंड से बचाव के तरीके को साझा किया गया है.

पलामू टाइगर रिजर्व में मौजूद हैं 180 हाथी

झारखंड में प्रतिवर्ष हाथी और मनुष्य के संघर्ष में 80 से अधिक लोगों की मौत होती है. 2021-22 में सबसे अधिक 133 लोगों की मौत हुई थी. पलामू टाइगर रिजर्व में 180 के करीब हाथी मौजूद हैं. पलामू टाइगर रिजर्व में मौजूद हाथी का जेनेटिकली सर्वे हुआ है. पलामू टाइगर रिजर्व में मौजूद हाथी कौन सी प्रजाति के हैं यह स्पष्ट नहीं हुआ है. भारत में पाए जाने वाले चारों प्रकार के हाथियों का यह मिक्स ब्रीड है.

ये भी पढ़ें: विश्व हाथी दिवस 2025: पलामू टाइगर रिजर्व के अनूठे हाथी, मिश्रित नस्ल की कहानी और मानव-हाथी सह-अस्तित्व की उम्मीद

छत्तीसगढ़ में चार राज्यों के वन अधिकारियों की बैठक, हाथी और मानव के बीच द्वंद रोकने पर बनी नीति

लातेहार जिला मुख्यालय में घुसा मदमस्त हाथी, जमकर की तोड़फोड़, रेलवे ट्रैक का भी किया भ्रमण, देखें वीडियो

पलामू: हाथी से बचाव के लिए पलामू टाइगर रिजर्व जैविक बाड़ा तैयार कर रहा है. यह बाड़ा बेतला नेशनल पार्क के पलामू किला के इलाके में तैयार किया जा रहा है. यह जैविक बाड़ा बायो फेंसिंग के नाम से भी जाना जाता है, वह हाथी से बचाव करेगा.

बायो फेंसिंग में सिट्रस प्रजाति के पौधे शामिल किए गए हैं जो कटीले होते हैं. बाड़ा में तीन स्तरीय पौधों को लगाया जा रहा है. जिसमें अंतिम स्तर पर नींबू के पौधों को रखा गया है. ईको डेवलपमेंट समिति के माध्यम से नींबू के पौधों को लगाया जाएगा. नींबू के अलावा सेजल और बांस के पौधे भी लगाए जा रहे हैं.

जानकारी देते संवाददाता नीरज कुमार (Etv Bharat)

सिट्रस प्रजाति के पौधों को लगाया जा रहा है. इस प्रजाति के पौधों से स्थानीय ग्रामीणों को काफी फायदा होगा और उन्हें आर्थिक लाभ भी मिलेगा. ईको डेवलपमेंट समिति नींबू का कारोबार भी कर सकती है. हाथी और मनुष्य के संघर्ष को कम करने के लिए कई बिंदुओं पर कदम उठाया गया है, जिसमें से यह भी एक पहल है: प्रजेशकांत जेना, उप निदेशक, पलामू टाइगर रिजर्व

हाथी मानव द्वंद को कम करने के हुए हैं बहुत प्रयास

इससे पहले पलामू टाइगर रिजर्व हाथी और मनुष्य के संघर्ष को कम करने के लिए स्थानीय स्तर पर भी कई पहल कर चुका है. हाथी के कॉरिडोर में जेरेडा के सहयोग से सोलर लाइटिंग लगाई जा रही है. वहीं स्थानीय ग्रामीणों को एक्सपर्ट के माध्यम से मिर्च का धुंआ, मोबिल के धुएं से हाथियों के झुंड से बचाव के तरीके को साझा किया गया है.

पलामू टाइगर रिजर्व में मौजूद हैं 180 हाथी

झारखंड में प्रतिवर्ष हाथी और मनुष्य के संघर्ष में 80 से अधिक लोगों की मौत होती है. 2021-22 में सबसे अधिक 133 लोगों की मौत हुई थी. पलामू टाइगर रिजर्व में 180 के करीब हाथी मौजूद हैं. पलामू टाइगर रिजर्व में मौजूद हाथी का जेनेटिकली सर्वे हुआ है. पलामू टाइगर रिजर्व में मौजूद हाथी कौन सी प्रजाति के हैं यह स्पष्ट नहीं हुआ है. भारत में पाए जाने वाले चारों प्रकार के हाथियों का यह मिक्स ब्रीड है.

ये भी पढ़ें: विश्व हाथी दिवस 2025: पलामू टाइगर रिजर्व के अनूठे हाथी, मिश्रित नस्ल की कहानी और मानव-हाथी सह-अस्तित्व की उम्मीद

छत्तीसगढ़ में चार राज्यों के वन अधिकारियों की बैठक, हाथी और मानव के बीच द्वंद रोकने पर बनी नीति

लातेहार जिला मुख्यालय में घुसा मदमस्त हाथी, जमकर की तोड़फोड़, रेलवे ट्रैक का भी किया भ्रमण, देखें वीडियो

For All Latest Updates

TAGGED:

PALAMAU TIGER RESERVEBETLA NATIONAL PARKटाइगर रिजर्व जैविक में जैविक बाड़ामानव हाथी द्वंद के मामलेBIO FENCING FOR ELEPHANTS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.