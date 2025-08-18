पलामू: हाथी से बचाव के लिए पलामू टाइगर रिजर्व जैविक बाड़ा तैयार कर रहा है. यह बाड़ा बेतला नेशनल पार्क के पलामू किला के इलाके में तैयार किया जा रहा है. यह जैविक बाड़ा बायो फेंसिंग के नाम से भी जाना जाता है, वह हाथी से बचाव करेगा.

बायो फेंसिंग में सिट्रस प्रजाति के पौधे शामिल किए गए हैं जो कटीले होते हैं. बाड़ा में तीन स्तरीय पौधों को लगाया जा रहा है. जिसमें अंतिम स्तर पर नींबू के पौधों को रखा गया है. ईको डेवलपमेंट समिति के माध्यम से नींबू के पौधों को लगाया जाएगा. नींबू के अलावा सेजल और बांस के पौधे भी लगाए जा रहे हैं.

जानकारी देते संवाददाता नीरज कुमार (Etv Bharat)

सिट्रस प्रजाति के पौधों को लगाया जा रहा है. इस प्रजाति के पौधों से स्थानीय ग्रामीणों को काफी फायदा होगा और उन्हें आर्थिक लाभ भी मिलेगा. ईको डेवलपमेंट समिति नींबू का कारोबार भी कर सकती है. हाथी और मनुष्य के संघर्ष को कम करने के लिए कई बिंदुओं पर कदम उठाया गया है, जिसमें से यह भी एक पहल है: प्रजेशकांत जेना, उप निदेशक, पलामू टाइगर रिजर्व

हाथी मानव द्वंद को कम करने के हुए हैं बहुत प्रयास

इससे पहले पलामू टाइगर रिजर्व हाथी और मनुष्य के संघर्ष को कम करने के लिए स्थानीय स्तर पर भी कई पहल कर चुका है. हाथी के कॉरिडोर में जेरेडा के सहयोग से सोलर लाइटिंग लगाई जा रही है. वहीं स्थानीय ग्रामीणों को एक्सपर्ट के माध्यम से मिर्च का धुंआ, मोबिल के धुएं से हाथियों के झुंड से बचाव के तरीके को साझा किया गया है.

पलामू टाइगर रिजर्व में मौजूद हैं 180 हाथी

झारखंड में प्रतिवर्ष हाथी और मनुष्य के संघर्ष में 80 से अधिक लोगों की मौत होती है. 2021-22 में सबसे अधिक 133 लोगों की मौत हुई थी. पलामू टाइगर रिजर्व में 180 के करीब हाथी मौजूद हैं. पलामू टाइगर रिजर्व में मौजूद हाथी का जेनेटिकली सर्वे हुआ है. पलामू टाइगर रिजर्व में मौजूद हाथी कौन सी प्रजाति के हैं यह स्पष्ट नहीं हुआ है. भारत में पाए जाने वाले चारों प्रकार के हाथियों का यह मिक्स ब्रीड है.

