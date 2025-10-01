खूबसूरती से सराबोर विश्व प्रसिद्ध दशहरा, रोशनी से जगमगा रहा महलों का शहर मैसुरु
मैसुरु में जम्बू सवारी के मार्ग, शहर की 135 किलोमीटर लंबी सड़कें और 118 सर्किलों को भव्य रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया है.
Published : October 1, 2025 at 3:34 PM IST
मैसूर: विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा का मुख्य आकर्षण जम्बू सवारी है. शहर और महल की रोशनी इसकी शोभा और बढ़ा देती है. इस बार महलों के शहर की रोशनी जगमगा रही है. इसे देखने के लिए हर दिन लोगों का सैलाब उमड़ रहा है. महल, आसपास का क्षेत्र, इसके अलावा, प्रमुख सड़कों और सर्किलों पर आकर्षक प्रतिकृतियां लगाई गई हैं.
महल की सुनहरी आभा: मैसूर महल की सुनहरी आभा देखना एक अनोखा अनुभव है. महल की रोशनी के लिए कुल 96,700 विशेष बल्ब लगाए गए हैं. खास बात यह है कि पुराने जमाने की खोपड़ी के आकार वाले ये 15 वाट के बल्ब बाजार में उपलब्ध नहीं हैं.
ये बल्ब दिल्ली की एक कंपनी द्वारा सप्लाई किए जाते हैं और ये बल्ब बाजार में कहीं भी उपलब्ध नहीं हैं. ये बल्ब खeस तौर पर ऑर्डर पर बनाए जाते हैं. बल्ब के अंदर का तार सुनहरी आभा लिए हुए होता है. इसीलिए महल की रोशनी सुनहरी आभा जैसी दिखाई देती है.
मैसूर महल की रोशनी के लिए 96,700 बल्ब लगाए गए हैं. दशहरा के दौरान महल 10 दिनों तक जगमगाता रहेगा. दशहरा के बाद, छुट्टियों और हर रविवार को सिर्फ़ एक घंटे के लिए रोशनी होगी. आम दिनों में, बिजली का बिल हर महीने 10 से 12 लाख रुपये आता है. इसके अलावा, दशहरा के दौरान, बिजली का बिल लगभग 15 से 20 लाख रुपये प्रति 10 दिन आता है. हर साल 5 से 10 लाख रुपये मूल्य के 15 से 20 हजार पुराने बल्ब बदले जाते हैं.
महल की लाइटिंग पर नजर रखने वाले चीफ इंजीनियर शिवकुमार ने ईटीवी भारत को बताया, "मैसुरु महल के मुख्य तीन द्वारों, मंदिरों और महल परिसर को रोशन करने के लिए 96,700 विशेष रूप से निर्मित तापदीप्त बल्बों का इस्तेमाल किया गया है. रोशनी के लिए महल के तीन तरफ पावर हाउस हैं. लाइटिंग स्विच वहीं से नियंत्रित होते हैं.
चीफ इंजीनियर ने कहा, दशहरा के दौरान, महल के निजी दरबार हॉल और कल्याण मंडपों के लिए विशेष लाइटिंग का इस्तेमाल किया जाता है. 1897 में, अंग्रेज वास्तुकार हेनरी इरविन ने लगभग 42 लाख रुपये की लागत से बिना किसी मशीनरी का उपयोग किए, जनशक्ति का उपयोग करके मैसूरु महल का निर्माण किया था. बाद में, 1988 में, महल को रोशन किया गया था. इसे एशिया का पहला महल होने का गौरव प्राप्त है."
इस बार रोशनी के लिए एलईडी बल्ब: हाई पावर कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि इस बार की विद्युत रोशनी बेहद आकर्षक बनाई जाए. इसी पृष्ठभूमि में, महल में सामग्री के पूरक के लिए विद्युत रोशनी की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा, बिजली की बचत के लिए एलईडी बल्बों का इस्तेमाल किया गया है. इस बार लाइटिंग के आकर्षण को और बढ़ाने के लिए कुछ अतिरिक्त स्टैंड भी बनाए गए हैं.
हर सर्कल के लिए लाइटिंग: शहर के हर सर्कल में आर्किटेक्ट मॉड्यूल का इस्तेमाल करके लाइटिंग की गई है. लाइटिंग के लिए कोलकाता से कुछ रंग-बिरंगे बल्ब मंगवाए गए हैं. लाइटिंग के साथ-साथ ड्रोन शो भी आकर्षक है. इस बार 3,000 ड्रोन का इस्तेमाल करके शो किया जाएगा, जिसे देखकर लोग दंग रह जाएंगे.
दशहरा के बाद 15 दिनों तक लाइटिंग: सेसकॉम के एमडी मुनिगोपालराजू ने ईटीवी भारत को बताया, "22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक दशहरा लाइटिंग है, लेकिन मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि यह कुछ और दिनों तक जारी रहेगा. इसलिए, दशहरा के बाद 15 दिनों तक लाइटिंग रहेगी. किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए, एमडी ने जनता से अपील की कि वे सेल्फी लेते समय किसी भी चीज को न छुएं."
ये भी पढ़ें - कर्नाटक: मैसुरु दशहरा में नौ दिन तक होती है गुड़ियों की पूजा, देखें वीडियो