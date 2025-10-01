ETV Bharat / bharat

खूबसूरती से सराबोर विश्व प्रसिद्ध दशहरा, रोशनी से जगमगा रहा महलों का शहर मैसुरु

दशहरा रोशनी से जगमगाता महलों का शहर मैसुरु. ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 1, 2025 at 3:34 PM IST 4 Min Read

मैसूर: विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा का मुख्य आकर्षण जम्बू सवारी है. शहर और महल की रोशनी इसकी शोभा और बढ़ा देती है. इस बार महलों के शहर की रोशनी जगमगा रही है. इसे देखने के लिए हर दिन लोगों का सैलाब उमड़ रहा है. महल, आसपास का क्षेत्र, इसके अलावा, प्रमुख सड़कों और सर्किलों पर आकर्षक प्रतिकृतियां लगाई गई हैं. महल की सुनहरी आभा: मैसूर महल की सुनहरी आभा देखना एक अनोखा अनुभव है. महल की रोशनी के लिए कुल 96,700 विशेष बल्ब लगाए गए हैं. खास बात यह है कि पुराने जमाने की खोपड़ी के आकार वाले ये 15 वाट के बल्ब बाजार में उपलब्ध नहीं हैं. ये बल्ब दिल्ली की एक कंपनी द्वारा सप्लाई किए जाते हैं और ये बल्ब बाजार में कहीं भी उपलब्ध नहीं हैं. ये बल्ब खeस तौर पर ऑर्डर पर बनाए जाते हैं. बल्ब के अंदर का तार सुनहरी आभा लिए हुए होता है. इसीलिए महल की रोशनी सुनहरी आभा जैसी दिखाई देती है. मैसूर महल की रोशनी के लिए 96,700 बल्ब लगाए गए हैं. दशहरा के दौरान महल 10 दिनों तक जगमगाता रहेगा. दशहरा के बाद, छुट्टियों और हर रविवार को सिर्फ़ एक घंटे के लिए रोशनी होगी. आम दिनों में, बिजली का बिल हर महीने 10 से 12 लाख रुपये आता है. इसके अलावा, दशहरा के दौरान, बिजली का बिल लगभग 15 से 20 लाख रुपये प्रति 10 दिन आता है. हर साल 5 से 10 लाख रुपये मूल्य के 15 से 20 हजार पुराने बल्ब बदले जाते हैं. महल की लाइटिंग पर नजर रखने वाले चीफ इंजीनियर शिवकुमार ने ईटीवी भारत को बताया, "मैसुरु महल के मुख्य तीन द्वारों, मंदिरों और महल परिसर को रोशन करने के लिए 96,700 विशेष रूप से निर्मित तापदीप्त बल्बों का इस्तेमाल किया गया है. रोशनी के लिए महल के तीन तरफ पावर हाउस हैं. लाइटिंग स्विच वहीं से नियंत्रित होते हैं.