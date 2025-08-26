ETV Bharat / bharat

पाक‍िस्‍तान‍ी महिला इमराना भागलपुर में अपने घर पर मौजूद, जानिए कैसे बनी बिहार में सरकारी टीचर? - PAKISTANI WOMAN CONTROVERSY

SIR में भागलपुर की सरकारी शिक्षिका के पाकिस्तानी होने के आरोप हैं. गृह मंत्रालय के जांच के आदेश से प्रशासन की नींद उड़ी हुई है-

PAKISTANI WOMAN CONTROVERSY
सरकारी शिक्षिका के पाकिस्तानी होने के आरोप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 26, 2025 at 8:10 AM IST

भागलपुर : बिहार के भागलपुर में एक सरकारी स्कूल में कार्यरत शिक्षिका पर पाकिस्तानी मूल का आरोप लगा है. मतदाता पुनरीक्षण अभियान में इसकी पहचान होने का दावा है. गृह मंत्रालय ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं. सोमवार को इशाकचक में इमराना अपने घर में ही मौजूद थीं. वहीं बिस्तर पर लेटीं इमराना ने बताया कि "बीमार हूं, इस कारण से स्कूल नहीं जा पा रही."

सरकारी स्कूल की शिक्षिका महिला: खास बात यह है कि जिन पर सवाल उठ रहे हैं, वह 13 साल से सरकारी स्कूल में पढ़ा रही हैं और उनके मरहूम पति को कांग्रेस कार्यकाल में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने सम्मानित किया था. पति-पत्नी की प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के साथ तस्वीर भी सामने आई है.

PAKISTANI WOMAN CONTROVERSY
स्कूल के बोर्ड पर इमराना खातून का नाम (ETV Bharat)

गृह मंत्रालय ने दिए जांच के आदेश : मतदाता पुनरीक्षण अभियान के दौरान बीएलओ ने रिपोर्ट में दावा किया कि मोहम्मद इबनुल हसन की पत्नी इमराना खातून का नाम पाकिस्तान के रंगपुर पते से जुड़ा हुआ है. बीएलओ ने वोटर कार्ड की जांच में विदेशी पासपोर्ट नंबर और 1956 का वर्ष दर्ज किया है. इसी आधार पर गृह मंत्रालय ने जिला प्रशासन को वोटर आईडी की जांच का आदेश दिया है.

13 साल से सरकारी स्कूल में शिक्षिका : इमराना खातून 31 जनवरी 2012 को नारायणपुर प्रखंड में पहली बार सरकारी शिक्षिका के रूप में नियुक्त हुई थीं. इसके बाद 18 जुलाई 2013 से राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय, बरहपुरा में सहायक शिक्षिका के तौर पर तैनात हैं. वह समय पर स्कूल आती थीं और ई-शिक्षा कोष में रोजाना उपस्थिति दर्ज कर रही थीं. फिलहाल वह मेडिकल लीव पर हैं.

PAKISTANI WOMAN CONTROVERSY
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ ग्रुप फोटो में इमराना (ETV Bharat)

इमराना का बयान, आरोप अफवाह : इमराना खातून ने कि पाकिस्तान से जुड़ने की बात पूरी तरह झूठ है. आरोप लगाया कि बीएलओ फरजाना खातून से निजी विवाद है. फरजाना ने प्रपत्र 7 के आधार पर नाम हटाने की अनुशंसा की. इमराना ने कहा कि फरजाना उनके घर में बिना किराया दिए रह रही है और रंजिश के कारण उसने शिकायत की है.

'भारत में हुआ मेरा जन्म': इमराना खातून ने बताया कि वह स्कूल जाने की तैयारी में थीं, लेकिन अचानक तबीयत खराब होने के कारण उन्हें मेडिकल लीव के लिए आवेदन करना पड़ा. इमराना ने कहा कि वह हृदय रोग से पीड़ित हैं और उनकी तबीयत आए दिन बिगड़ती रहती है. पाकिस्तानी होने की अफवाहों को सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका जन्म भारत में ही हुआ था, हालांकि जन्म की तारीख उन्हें ठीक से याद नहीं. इमराना ने बताया कि माता-पिता के निधन के बाद उनकी खाला गोशिया खानम ने भीखनपुर में ही उनका पालन-पोषण किया.

"ये पाकिस्तान से आने की बात बस अफवाह है. बीएलओ फरजाना खातून से मेरी अनबन चल रही है. उसने ही गलत तरीके से नाम हटाने का आवेदन दिया है. वह मेरे घर पर रहती है और किराया भी नहीं दे रही है, इसलिए यह सब किया. फरजाना ने प्रपत्र 7 के आधार पर नाम हटाने की अनुशंसा की. मेरा जन्म भारत में हुआ है. माता-पिता के निधन के बाद भीखनपुर में ही रहने वाली मेरी खाला गोशिया खानम ने मेरा पालन पोषण किया है."- इमराना खातून, आरोपी शिक्षिका

मरहूम पति का बड़ा कद और सम्मान : इमराना के घर वालों ने बताया कि उनके पति मोहम्मद इबनुल हसन मदरसा इस्लामिया, बांका में प्राचार्य थे. उन्हें 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने सम्मानित किया था. प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के साथ भी उनकी तस्वीर है. इन तस्वीरों में इमराना खातून भी मौजूद हैं. हालांकि SIR मामले पर पहले ही भागलपुर डीएम भी पुष्टि कर चुके हैं.

"एक इंफॉर्मेशन के हिसाब से दो लोगों का नाम लिस्ट में पाया गया था. जांच के उपरांत फार्म 7 भर कर हम लोग अवश्यकता अनुसार कार्रवाई करेंगे." -डॉ नवल किशोर चौधरी, डीएम, भागलपुर

PAKISTANI WOMAN CONTROVERSY
आरोपी महिला के शौहर शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति पुरस्कार लेते हुए (ETV Bharat)

शिक्षा विभाग और प्रशासन सकते में : प्रिंसिपल मोहम्मद अब्दुल हैय ने कहा कि इमराना नियमित रूप से स्कूल आती थीं. हाल में बीमारी के कारण छुट्टी पर हैं. वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि फिलहाल कोई आधिकारिक पत्र नहीं मिला है. विभाग को लेटर मिलने के बाद ही कार्रवाई होगी.

"मैं 2015 में इस स्कूल में आया. इमराना खातून 2013 से यहाँ हैं. समय पर आती-जाती थीं. अभी बीमार हैं, छुट्टी पर हैं."- मोहम्मद अब्दुल हैय, प्रिंसिपल, राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय, बरहपुरा

दस्तावेजों में कई विसंगतियां : शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड में इमराना ने 1983 में मैट्रिक, 1989 में इंटर और 1987 में टीटीसी पास करने का दावा किया है. लेकिन वोटर लिस्ट और सर्टिफिकेट में पिता का नाम अलग-अलग है. वोटर लिस्ट में पिता का नाम मोहम्मद इबमूल हसन है जबकि सर्टिफिकेट में मोहम्मद मूसा लिखा है.

"मामला संज्ञान में आया है, लेकिन अभी विभाग को कोई लिखित आदेश नहीं मिला है. जैसे ही पत्र मिलेगा, कार्रवाई की जाएगी."- राज कुमार शर्मा, जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर

PAKISTANI WOMAN CONTROVERSY
पाकिस्तानी महिला बनी बिहार में शिक्षक (ETV Bharat)

जारी है जांच : जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग अब इमराना खातून के दस्तावेजों की गहन जांच कर रहे हैं. अगर आरोप सही हैं, तो वह पिछले 13 सालों से सरकारी नौकरी कैसे कर रही हैं? सवाल उठ रहे हैं कि इमराना खातून अगर पाकिस्तान की नागरिक हैं तो पहले यह पता नहीं चला? अब एसआईआर के बीच इसकी जानकारी गृह मंत्रालय को हुई है. कैसे उनके पास सारे कागजात हैं?

