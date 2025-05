ETV Bharat / bharat

हरियाणा में अब तक इन जासूसों की हुई गिरफ्तारी, सख्त हुए सीएम नायब सैनी, कह दी ये बड़ी बात - PAKISTANI SPIES ARREST IN HARYANA

पाक जासूसों को लेकर सख्त सीएम ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 19, 2025 at 2:38 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 2:51 PM IST 4 Min Read

चंडीगढ़: पहलगाम हमले के बाद अब तक हरियाणा से जासूसी के आरोप में छह लोग गिरफ्तार किए गए हैं. इनमें एक को पुलिस ने छोड़ दिया है. बाकी पांच से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है. इन सभी की गिरफ्तारी ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई है. इन सब पर पाकिस्तान को भारत की खुफिया जानकारी साझा करने का आरोप है. इस मामले में सीएम सैनी ने भी कहा है कि पुलिस लगातार सख्ती से ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है. सीएम बोले-"पुलिस कर रही कार्रवाई": दरअसल, सीएम नायब सिंह सैनी आज पानीपत पहुंचे. इस दौरानी मीडिया से हुई बातचीत में सीएम ने पाकिस्तान के पक्ष में कथित जासूसी गतिविधियों के लिए राज्य से कई व्यक्तियों की गिरफ्तारी पर कहा कि, "पुलिस ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. महत्वपूर्ण यह है कि ऐसे अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है. अगर ऐसी गतिविधियों में कोई अन्य व्यक्ति शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी." डीजीपी बोले-"की जाएगी सख्त कार्रवाई": वहीं, डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा, "पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो स्थिति बनी है, उसके बाद पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले लोग एक्सपोज हुए हैं. ये लोग पहले भी काम कर रहे थे, लेकिन अब चारों तरफ चौकसी बढ़ी है. इन लोगों की भी गतिविधियां बढ़ी तो ये पकड़ में आ रहे हैं. इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी." डीजीपी शत्रुजीत कपूर (Etv Bharat) अब तक हुई गिरफ्तारी: ऑपरेशन सिंदूर के बाद हरियाणा से पुलिस ने 6 जासूसों को गिरफ्तार किया है. सबसे पहले पुलिस ने पानीपत से नौमान इलाही को गिरफ्तार किया था. इसके बाद हिसार से यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. कैथल से पुलिस ने पाकिस्तानी जासूस देवेन्द्र ढिल्लों को गिरफ्तार किया था. नूंह से पुलिस ने पहले अरमान को फिर तारीफ को गिरफ्तार किया है. इसके बाद पुलिस ने कुरुक्षेत्र के हरकीरत सिंह को गिरफ्तार किया था. हरकीरत सिंह का ज्योति से कनेक्शन था. फिलहाल पुलिस ने हरकीरत सिंह को छोड़ दिया है.

Last Updated : May 19, 2025 at 2:51 PM IST