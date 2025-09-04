किरनकांत शर्मा की रिपोर्ट

रुड़की: उत्तराखंड के रुड़की में स्थित पिरान कलियर शरीफ दरगाह में 757 वां सालाना उर्स चल रहा है. करीब 17 दिनों तक चलने वाले इस उर्स मेले में देश-विदेश से जायरीन पहुंचते हैं. इस दौरान इबादत के लिए सुबह से लेकर रात तक लोगों की भीड़ मुस्लिमों के इस बड़े धार्मिक स्थल पर रहती है. हर साल आयोजित होने वाले इस उर्स मेले में सबसे ज्यादा अगर किसी का इंतजार रहता है तो वो होते हैं पाकिस्तान से आए जायरीन. लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार की पाबंदियों के चलते कोई भी पाकिस्तानी जायरीन इस बार उर्स का हिस्सा नहीं बन रहा है.

पिरान कलियर शरीफ दरगाह रुड़की में उर्स: रुड़की में पाक दरगाह पिरान कलियर में 24 अगस्त से उर्स शुरू हो गया था. हर साल आयोजित होने वाले इस उर्स मेले में रौनक देखते ही बनती है. लाखों की तादाद में 17 दिनों के भीतर लोग रुड़की शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर इस धार्मिक स्थल पर पहुंचते हैं. खास मेहमान नवाजी पाकिस्तान से आए जायरीनों के लिए हर साल होती है. पिरान कलियर प्रबंधन से लेकर जिला प्रशासन भी उनकी खातिरदारी सुरक्षा और सभी तैयारियां मुकम्मल करता है. इसके साथ ही पुलिस प्रशासन का खुफिया विभाग भी मेले में आने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखता है.

रुड़की स्थित पिरान कलियर शरीफ दरगाह (फाइल फोटो- ETV Bharat)

भारत पाक तनाव का असर: पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति है. जिसका असर उन लोगों पर पड़ा है, जो पाकिस्तान या भारत में रहते हैं. पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश लौटने को कहा था. जिसके चलते उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जिनका विवाह या तो पाकिस्तान में हुआ या फिर पाकिस्तानियों के भारत में. ऐसे कई शादीशुदा लोग अपने परिवारों के बिना सरहद के इस पार या उस पार फंस गए थे.

पिरान कलियर के उर्स मेले में भी करीब 100 पाकिस्तानी जायरीन आने वाले थे, लेकिन हालात बदल जाने की वजह से यहां आने के दरवाजे बंद हो गए. पाकिस्तान के अलग-अलग जगह से जायरीन कलियर पहुंचते हैं. हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देने से मना किया है. फिलहाल, दोनों देशों के बीच जिस तरह के संबंध चल रहे हैं, ऐसे में भले ही कोई जायरीन पाकिस्तान से न आ रहा हो, लेकिन सुरक्षा हर साल की तरह ही की हुई है. किसी तरह की उर्स में दिक्कत न हो, उसके लिए अलग-अलग मेला प्रभारी तैनात किए गए हैं.

इस बार नहीं आए पाकिस्तानी जायरीन: पिछले साल करीब 150 से ज्यादा पाकिस्तानी जायरीन ट्रेन से रुड़की के पिरान कलियर पहुंचे थे. जायरीन करीब 7 दिनों तक रुड़की में ही दरगाह में रहते हैं. यहीं इबारत करते हैं. सभी एक साथ रहते हैं. वीजा मिलने के दौरान किसी को दरगाह के अलावा अन्य जगह जाने की इजाजत नहीं होती है. अमूमन ऐसा ही इनका प्रोटोकॉल देखा गया है.

"उर्स में आने के लिए सभी बेताब रहते हैं. हर साल लगने वाले उर्स की रौनक हर साल और बढ़ती जा रही है. हमने हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि के 757वें सालाना उर्स में कल ही अकीदतमंदों ने 51 मीटर तिरंगा चादर पेश की है, जो हमारे भाईचारे का प्रतीक भी है. ये उर्स सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि, हर धर्म को एक समान मानने के लिए भी बेहद जरूरी है. पाकिस्तान से जायरीन आते हैं, वो उनकी इबारत है. भारत सरकार ने फिलहाल सभी तरह के वीजे पर रोक लगाई है तो देश सबसे पहले है."- सूफी रुस्तम इलाही हाशमी और रहमान साबरी

क्या है महत्व? बता दें कि पिरान कलियर साबिर पाक के 757 वें सालाना उर्स के आगाज पर मेन गेट पर झंडा फहराने की रस्म को हजारों अकीदतमंदों की मौजूदगी में अदा किया. रुड़की में पिरान कलियर की दरगाह सूफी संत अलाउदीन अहमद की दरगाह माना जाता है. वो हिंदू मुस्लिम प्रेम के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं. इस दरगाह में लोग कई तरह की बीमारी के बाद माथा टेकने के लिए आते हैं. ये दरगाह 13वीं शताब्दी की बताई जाती है.

