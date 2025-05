ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में सड़कों पर बने मिले पाकिस्तानी झंडे, भड़के लोग, जमकर की नारेबाजी - PAKISTANI FLAGS IN RISHIKESH

ऋषिकेश में पाकिस्तानी झंडे ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 4, 2025 at 2:12 PM IST | Updated : May 4, 2025 at 2:31 PM IST 2 Min Read

ऋषिकेश: जम्मू कश्मीर में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद से लगातार सीमाओं पर तनाव बढ़ता जा रहा है. वहीं, बीती देर रात ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र में लोगों ने सड़कों पर पाकिस्तानी झंडे बने देखे. जिसके बाद वे भड़क गये. उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया. इसकी जानकारी पुलिस को लगी. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की. जिसमें पता चला कि विरोध कर रहे कुछ लोगों ने ही पाकिस्तान कायराना हरकतों का विरोध करने के लिए सड़क पर झंडे बनाये थे. बता दें बीती रात लगभग साढ़े ग्यारह बजे पाकिस्तान के झंडे चंद्रभागा पुल के निकट सड़क पर बनाये गये थे. इन पाकिस्तानी झंडों को देखकर सड़क से गुजरने वाले लोगों की भावनाएं भड़क गई. लोगों ने पाकिस्तानी झंडों का विरोध किया. साथ ही नारेबाजी करते हुए अपने गुस्से का इजहार किया. पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया. लोगों ने भारत सरकार से पहलगाम आतंकवादी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की. ऋषिकेश में पाकिस्तानी झंडे (ETV BHARAT)

सड़कों पर पाकिस्तानी झंडों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. मामला पुलिस के पास पहुंचा. कोतवाली से पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे. पुलिस के आने के कुछ देर बाद विरोध और प्रदर्शन करने वाले अपने-अपने गंतव्य की ओर चले गए. इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच की. पुलिस क्षेत्राधिकारी संदीप नेगी ने बताया ऋषिकेश में सड़क पर लगे पाकिस्तानी झंडे के मामले में पुलिस ने जांच में पाया गकि विरोध करने वाले लोगों ने ही पाकिस्तान के झंडे को सड़क पर लगाये थे. उन्होंने विरोध के स्वरूप ये झंडे लगाये थे. इसके जरिये वे अपने गुस्से का इजहार करना चाहते थे. उन्होंने बताया यह उनके विरोध करने का तारीका था. पढे़ं- मसूरी में कश्मीरी लोग बोले- आतंकवाद का किया जाए खात्मा, बीच चौराहे पर दी जाए फांसी

