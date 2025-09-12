ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर HC का बड़ा फैसला, 35 साल से अवैध रूप से रह रहे पाक दंपती के निर्वासन का आदेश दिया

जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ( file photo-ETV Bharat )

Jammu Kashmir High Court Upholds Deportation Of Pakistani Nationals Living In India Since 1988 श्रीनगर: जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने एक पाकिस्तानी दंपती की 35 साल पुरानी याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने भारत से अपने निर्वासन को रोकने की मांग की थी. इस दंपती ने 1986 में रावलपिंडी में विवाह किया था और 1988 में अपने नाबालिग बेटे के साथ पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भारत में प्रवेश किया था. न्यायमूर्ति सिंधु शर्मा ने 80 वर्षीय मोहम्मद खलील काजी और उनकी पत्नी आरिफा काजी की याचिका को खारिज करते हुए कहा, "याचिकाकर्ताओं ने अपनी इच्छा से काम किया है और एक विदेशी देश की नागरिकता हासिल की है." दोनों ही जुलाई 1988 से समाप्त हो चुके आवासीय परमिट पर श्रीनगर में रह रहे हैं. दंपती ने 1989 में उनके विरुद्ध जारी किए गए निर्वासन आदेश को रद्द करने तथा भारतीय नागरिकता की बहाली के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था. याचिकाकर्ताओं ने जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासी होने और श्रीनगर में जन्म लेने का दावा करते हुए कहा कि 1947 के विभाजन से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण उन्होंने अनैच्छिक रूप से पाकिस्तानी नागरिकता प्राप्त कर ली थी और उन्होंने मानवीय और संवैधानिक आधार पर राहत मांगी. याचिकाकर्ता संख्या 1, खलील काजी ने कहा कि 1948 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के कारण उनके परिवार की श्रीनगर वापसी बाधित हो गई थी, जिसके बाद वह चार वर्ष की उम्र में पाकिस्तान में फंस गए थे. याचिकाकर्ता संख्या 2, आरिफा, जिसने 1986 में रावलपिंडी में उससे शादी की थी, के पास शादी से पहले भारतीय पासपोर्ट था. हालांकि, न्यायालय को उनकी दलील में कोई दम नहीं दिखा. "याचिकाकर्ता संख्या 1 (खलील) निश्चित रूप से पाकिस्तान का नागरिक है और उसने याचिकाकर्ता संख्या 2 (आरिफा) से विवाह के बाद आज तक पाकिस्तान का नागरिक बने रहने का निर्णय लिया है." न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, "उन्होंने जुलाई 1988 में भारत का दौरा किया था. याचिकाकर्ता संख्या 2 ने विवाह के बाद स्वेच्छा से पाकिस्तान की नागरिकता प्राप्त कर ली थी." उन्होंने आगे कहा, "दोनों याचिकाकर्ता 1988 में अपने बेटे के साथ पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भारत आए थे." जबकि दंपती ने तर्क दिया कि पाकिस्तान में उनकी दुर्दशा और श्रीनगर के साथ ऐतिहासिक संबंध उन्हें भारतीय नागरिकता के हकदार बनाते हैं, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जन्म या वंश द्वारा नागरिकता, विदेशी राष्ट्रीयता स्वीकार करने के स्वैच्छिक कृत्य से आगे नहीं बढ़ सकती. नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9(1) का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा: "कोई नागरिक जो 1955 अधिनियम के लागू होने के बाद या 26 जनवरी, 1950 और 1955 अधिनियम के लागू होने की तिथि के बीच स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, ऐसी नागरिकता प्राप्त करने पर, ऐसी नागरिकता स्वतः ही भारत का नागरिक नहीं रह जाती है."

न्यायमूर्ति शर्मा ने अनुच्छेद 14 और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत संरक्षण के लिए जोड़े की याचिका को खारिज कर दिया, "इस प्रकार इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए स्पष्ट साक्ष्य हैं कि याचिकाकर्ताओं को पाकिस्तान के पासपोर्ट और वीज़ा के आधार पर भारत आने की अनुमति दी गई थी. रिकार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि भारत की नागरिकता देने का उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है." न्यायालय ने यह भी पाया कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्रालय को कथित रूप से भेजे गए पत्र-व्यवहार पर "किसी सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे" तथा उनमें कानूनी बल का अभाव था. यह दंपती 1990 में दिए गए निर्वासन आदेश पर स्थगन के आधार पर श्रीनगर में रह रहा है, लेकिन उन्होंने नागरिकता अधिनियम या नियमों के तहत कभी भी औपचारिक नागरिकता बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं की. ऐतिहासिक इजहार अहमद खान बनाम भारत संघ और हाल ही में भारत संघ बनाम प्रणव श्रीनिवासन (2024) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संदर्भ देते हुए, न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि "किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी अन्य देश की नागरिकता का स्वैच्छिक अधिग्रहण भारत की उसकी नागरिकता को समाप्त कर देता है." याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि निर्वासन उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, खासकर भारत में उनके लंबे प्रवास और जम्मू-कश्मीर के निवासी होने के उनके मूल दर्जे को देखते हुए. लेकिन अदालत इससे सहमत नहीं हुई. न्यायमूर्ति शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा, "याचिकाकर्ताओं ने इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि उन्होंने नागरिकता अधिनियम या नियमों के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया था." न्यायालय ने निर्वासन आदेश पर लंबे समय से लगी रोक को हटाते हुए याचिका को "बिना किसी योग्यता के" खारिज कर दिया. क्या है मामला

यह कहानी 1945 में शुरू हुई जब मोहम्मद खलील काजी का जन्म श्रीनगर में हुआ. 1948 के युद्ध के बाद, बचपन में ही वे पाकिस्तान में फंस गए थे, जिसके बाद उन्हें अंततः पाकिस्तानी नागरिकता मिल गई. 1962 में उनकी चचेरी बहन आरिफ़ा काज़ी का जन्म श्रीनगर में हुआ और बाद में उनके पास भारतीय पासपोर्ट आ गया. दोनों ने 1986 में रावलपिंडी में शादी कर ली. जुलाई 1988 में, यह दंपती अपने नाबालिग बेटे के साथ पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भारत में दाखिल हुए और उन्हें अल्पकालिक आवासीय परमिट प्रदान किया गया. कई बार विस्तार के बाद, सितम्बर 1989 में निर्वासन आदेश द्वारा उनके प्रवास को कम कर दिया गया. हालांकि, उच्च न्यायालय ने अप्रैल 1990 में निर्वासन पर रोक लगाकर उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की. कानूनी मामला 35 वर्षों तक चलता रहा, जब तक कि उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज नहीं कर दी और निर्वासन आदेश की वैधता को बरकरार नहीं रखा. ये भी पढ़ें- कंगना को झटका, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार कहा- आपने कुछ जोड़ा

