नई दिल्ली: भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के दौरान विश्व नेताओं से मुलाकात की. इनमें रूस के व्लादिमीर पुतिन और चीन के शी जिनपिंग शामिल हैं. पीएम मोदी की इन नेताओं से मुलाकात के वीडियो और तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं.

वहीं, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी SCO शिखर सम्मेलन में शामिल हुए. हालांकि, पीएम मोदी के साथ उनकी न तो मुस्कुराहट का आदान-प्रदान हुआ और न ही हाथ मिलाया गया. इतना ही नहीं भारतीय प्रधानमंत्री ने पाकिस्तानी पीएम के साथ कोई द्विपक्षीय बैठक भी नहीं की.

पुतिन से हाथ मिलाने दौड़े शरीफ

इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वे पुतिन से बात कर रहे हैं और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को नजरअंदाज कर रहे हैं. इन सबके बीच, रूसी राष्ट्रपति के साथ शरीफ के अजीबोगरीब ढंग से हाथ मिलाने का एक और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

शी जिनपिंग ने किया नजरअंदाज

सम्मेलन के इस छोटे से वीडियो क्लिप में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी प्रधानमंत्री शी जिनपिंग साथ-साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं. तभी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शरीफ पीछे से आते हैं और पुतिन से हाथ मिलाने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं. जब पुतिन हाथ मिलाने के लिए मुड़ते हैं, तो जिनपिंग पीछे मुड़कर शरीफ की तरफ नहीं देखते और चलते रहते हैं. शरीफ की इस प्रतिक्रिया ने उन्हें सोशल मीडिया ट्रोल्स के निशाना पर ला दिया है.

शरीफ के पास से गुजरे पीएम मोदी और पुतिन

एक अन्य वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इसी दौरान वह शरीफ के पास से गुजरते हैं. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री उनकी तरफ इस तरह देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, मानो वे अभिवादन या आभार व्यक्त करने की उम्मीद कर रहे हों, लेकिन दोनों नेता उनकी तरफ ध्यान दिए बिना आगे बढ़ जाते हैं.

बत दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को चीन और जापान की यात्रा के बाद भारत पहुंच चुके हैं. उन्होंने जापान में 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में और चीन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग लिया था. इस दौरान उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं.

यह भी पढ़ें- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन और जापान की अपनी यात्रा खत्म कर दिल्ली पहुंचे