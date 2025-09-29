ETV Bharat / bharat

पाकिस्तान की नापाक साजिश, पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में ISI, डीजीपी ने किया खुलासा

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पाकिस्तान अब नशीले पदार्थों की खेप के साथ-साथ छोटे हथियार भी भेज रहा है. सितंबर में पाकिस्तान से पंजाब भेजे गए 77 हथियार बरामद किए गए, जिनमें फिरोजपुर से 27 पिस्तौल, फाजिल्का से 21 और अमृतसर से 29 पिस्तौल शामिल हैं.

डीजीपी ने कहा कि "त्योहारों के मद्देनजर पंजाब में बीएसएफ की 7 कंपनियां तैनात की गई हैं. हर सीमावर्ती जिले को एक कंपनी मिलेगी. इसके अलावा, राज्य भर में 50 पुलिस कंपनियां तैनात की जा रही हैं. डीजीपी ने कहा कि पंजाब पुलिस और बीएसएफ के बीच समन्वय को मजबूत किया जा रहा है, जिसका असर भी देखने को मिला है.

अमृतसर में मीडिया को संबोधित करते हुए डीजीपी यादव ने कहा कि त्योहारों के मौसम को देखते हुए पंजाब में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इसी के तहत, वह सोमवार को सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने अमृतसर पहुंचे. उन्होंने बताया कि राज्य में 57 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं.

अमृतसर: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अब नई साजिश रच रहा है. पंजाब पुलिस को सूचना मिली है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है. पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने सोमवार को यह खुलासा किया.

सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इस नापाक हरकत के पीछे का मकसद राज्य का माहौल बिगाड़ना है, लेकिन पंजाब पुलिस इसे रोकने की कोशिश कर रही है. डीजीपी ने बताया कि बाढ़ के बाद सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इस बीच, पुलिस और बीएसएफ ने पठानकोट इलाके में घुसपैठ के कुछ ठिकानों का भी पता लगाया है. यहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. उन्होंने कहा, "पाकिस्तान एक साजिश रच रहा है. वह यहां ड्रग्स और हथियार भेजकर राज्य का माहौल बिगाड़ना चाहता है."

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ड्रग्स भेजकर पंजाब के युवाओं को बर्बाद करना चाहता है, लेकिन पुलिस और बीएसएफ की साझेदारी से हम उनकी नापाक कोशिशों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे. डीजीपी यादव ने कहा, "पंजाब पुलिस केंद्रीय एजेंसियों के लगातार संपर्क में है. दूसरे देशों में भी कई ऑपरेशन चल रहे हैं. यही वजह है कि हाल ही में पिंडी नाम के बब्बर खालसा के आतंकवादी को यूएई से गिरफ्तार करके भारत लाया गया."

एक साल में 88 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पिछले साल सितंबर से अब तक 88 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया जा चुका है. ज्यादातर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. इसके अलावा, पिछले आठ महीनों में 20 हत्या के मामलों में 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. 1 मार्च, 2025 से नशे के खिलाफ युद्ध अभियान के तहत 20,414 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 31,177 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इस दौरान 1,342 किलोग्राम हेरोइन भी जब्त की गई है.

