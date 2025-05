ETV Bharat / bharat

पाकिस्तान मानवता के लिए खतरा, पूरी दुनिया को बताना होगा : ओवैसी - AIMIM LEADER ASADUDDIN OWAISI

एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 17, 2025 at 4:22 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 4:29 PM IST 2 Min Read

हैदराबाद : एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद को प्रायोजित किए जाने का लंबा इतिहास है. पाकिस्तान मानवता के लिए खतरा बन गया है. केंद्र सरकार के द्वारा कई देशों में भेजे जा रहे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों में शामिल ओवैसी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने उनका यह मूल मंत्र होगा. उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई से एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित किए जा रहे आतंकवादियों के द्वारा काफी लंबे समय से निर्दोष लोगों की हत्या किए जाने के बारे में पूरी दुनिया को बताना होगा. ओवैसी ने कहा जिया उल हक के समय से हम सभी ने लोगों का कत्लेआम देखा है. हालांकि, ओवैसी ने कहा कि अभी केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें कूटनीतिक मुहिम के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी है.

सांसद ओवैसी ने कहा कि भारत के साथ टकराव में पाकिस्तान के द्वारा खुद को इस्लामी देश बताया जाता है, लेकिन उसको आड़े हाथों लेना आवश्यक है. ओवैसी ने कहा,' यह बकवास है. भारत में लगभग 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं, यह भी लोगों को बताना जरूरी है.' एआईएमआईएम नेता ने कहा कि भारत को अस्थिर करने की पाकिस्तान की विचारधारा का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की इस चाल को भारत को काफी पहले ही समझ जाना चाहिए था, जब उसने 1947 में अपनी आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में कबायली घुसपैठियों को भेज दिया था. ओवैसी ने पाकिस्तान को लेकर कहा कि वे तभी से तमाशा करते आ रहे हैं. वे कल भी ऐसा ही करते रहेंगे, वे रुकने वाले नहीं हैं. पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत का धैर्य जवाब दे गया. पाकिस्तान तंकियों को प्रशिक्षण देने के अलावा उनको हथियार व फाइनेंसियल मदद देकर मानवता के लिए खतरा बन गया है. ये भी पढ़ें- ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय डेलिगेशन में थरूर के नाम पर विवाद, कांग्रेस ने उठाए सवाल

Last Updated : May 17, 2025 at 4:29 PM IST