रांची: झारखंड के कुछ अपराधी पाकिस्तान से हथियार मंगवाकर अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए हैं. झारखंड पुलिस को जांच के क्रम में इस संबंध में कई इनपुट मिले हैं. जिसके बाद झारखंड पुलिस ने इस गठजोड़ के खिलाफ जांच शुरू कर दी है.

पाकिस्तान से जुड़े हथियार कनेक्शन की जांच

पुलिस की जांच में पता चला है कि झारखंड के कुछ गैंगस्टर का पाकिस्तान के हथियार तस्करों के साथ संपर्क है. पाकिस्तान में बैठे आर्म्स तस्कर बेहतरीन हथियारों की तस्करी भारत में कर रहे हैं. हथियारों की तस्करी के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की बात सामने आई है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रांची के चर्चित कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर जिस ऑटोमेटिक हथियार से फायरिंग की गई थी, वह भी पाकिस्तान से ही मंगवाया गया था.

जानकारी देते झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता. (वीडियो-ईटीवी भारत)

झारखंड पुलिस को यह अंदेशा है कि पाकिस्तान से मंगवाए गए कुछ हथियार अभी भी झारखंड में मौजूद हैं. यही वजह है कि पाकिस्तान से जुड़े हथियार नेटवर्क को लेकर बेहद गंभीर तरीके से जांच चल रही है. झारखंड पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान से जो हथियार तस्करी कर झारखंड के अपराधियों तक पहुंचाये गए थे, फिलहाल वे हथियार कहां हैं.

ड्रोन से मंगवाए गए थे हथियार

इस संबंध में झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि “पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से पंजाब जैसे राज्यों में हथियार बनवाकर झारखंड में उसकी सप्लाई की गई है”. डीजीपी ने बताया कि अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर हुए हमले में जो ब्लॉक पिस्टल बरामद हुआ था, वो पाकिस्तान से मंगवाया गया था.डीजीपी ने बताया कि बाकी हथियारों की तलाश जारी है.

पंजाब के रास्ते आए हथियार

पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि पाकिस्तान में बैठे हथियार तस्करों ने ड्रोन का इस्तेमाल कर हथियार को पंजाब में गिराया और फिर उसे लोकल तस्करों ने झारखंड के अपराधियों तक पहुंचाया है. फिलहाल यह खुलासा नहीं हो पाया है कि पाकिस्तान से ब्लॉक पिस्टल के अलावा और कौन-कौन से हथियार झारखंड भिजवाए गए थे.

मयंक खोल सकता है पाक कनेक्शन का राज

झारखंड पुलिस के साथ हुए एनकाउंटर में मारे गए कुख्यात अपराधी में अमन साहू के गुर्गों ने ही कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर हमला किया था. इस हमले में पाकिस्तान से मंगवाए गए हथियार का प्रयोग किया गया था. अब चूंकि एनकाउंटर में मारे गए अमन साहू का बेहद करीबी मयंक सिंह का सफल प्रत्यर्पण हो चुका है और अब मयंक झारखंड के जेल में है. ऐसे में जब मयंक सिंह से पूछताछ होगी तो हथियारों के पाकिस्तान कनेक्शन का राज भी खुल सकता है.

अमन के मारे जाने के बाद दी गई थी श्रद्धांजलि

दरअसल, अमन साहू की मौत के बाद "अमन साहू आर्म्स कंपनी" नामक फेसबुक पेज बनाया गया था. फेसबुक का हैंडलर हजरत उल्लाह खान नाम का एक शख्स है, जो फेसबुक के माध्यम से अपने आप को पाकिस्तान का रहने वाला बताता है और उसके फेसबुक पेज में जमकर खतरनाक हथियारों की नुमाइश की गई है. हजरत उल्लाह खान के फेसबुक पेज में अमन साहू को श्रद्धांजलि देने के लिए एक पंजाबी गाने का भी प्रयोग किया है.

श्रद्धांजलि देने के लिए जो वीडियो बनाया गया है उसमें भारत के कई कुख्यात अपराधियों को भी टैग किया गया है. अमन साहू को श्रद्धांजलि देने के लिए जिनको वीडियो के साथ टैग किया गया है उनमें सभी वांटेड क्रिमिनल हैं. अमन साहू के समर्थन में पोस्ट करने में एक ऐसा अकाउंट भी है जो पाकिस्तान के पेशावर से ऑपरेट किया जा रहा है.

11 मार्च को अमन साहू के एनकाउंटर के करीब डेढ़ घंटे बाद ही पाकिस्तान में अमन साहू को श्रद्धांजलि दी गई थी. हजरत उल्लाह खान नाम का यह शख्स अपने आप को अत्याधुनिक हथियारों के फैक्ट्री का संचालक बताता है.

