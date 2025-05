ETV Bharat / bharat

भारतीय सेना के हमले में फुस्स हुआ पाकिस्तानी एयर डिफेंस, यूनिट को पहुंचा नुकसान - PAKISTAN AIR DEFENCE

भारतीय सेना के हमले में फुस्स हुआ पाकिस्तानी एयर डिफेंस ( ANI )

Published : May 8, 2025 at 3:26 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 3:33 PM IST

नई दिल्ली: ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले के एक दिन बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने गुरुवार को पाकिस्तान में कई स्थानों पर एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया. सेना ने कहा है कि भारत की कार्रवाई के चलते लाहौर स्थित वायु रक्षा प्रणाली को निष्प्रभावी कर दिया गया है. इस्लामाबाद के सूत्रों से मिली रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की एयर डिफेंस यूनिट के HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल लांचर को भारी नुकसान पहुंचा है. ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है, जब भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर नौ आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया था. पाकिस्तान के इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) के महानिदेशक ने कहा कि हमलों के दौरान छह इलाकों में अलग-अलग हथियारों से 24 हमले किए गए. पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सशस्त्र बलों के ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया, लेकिन इस दावे की पुष्टि नहीं हुई है. वास्तव में भारत के सटीक मिसाइल हमलों के बाद पाकिस्तानी पक्ष भारत के खिलाफ मिस इंफोर्मेंशन वॉर में कूद पड़ा है. यह झूठ और डिजिटल नौटंकी के माध्यम से ध्यान हटाने के पाकिस्तान के हताश प्रयास को दर्शाता है.

पुरानी तस्वीरें रीसाइकिल

पाकिस्तान के स्टेट-एफिलिएटेड अकाउंट ने पुरानी तस्वीरों को रीसाइकिल करने, पुराने वीडियो को गलत तरीके से पेश करने और पूरी तरह से मनगढ़ंत दावे गढ़ने की अपनी चिरपरिचित रणनीति अपना ली है, जिससे इंफोर्मेंशन स्पेस को झूठ से इतनी तेजी और इतनी अधिक मात्रा में भर दिया जाता है कि तथ्य और कल्पना में अंतर करना कठिन हो जाता है. PIB ने किया पर्दाफाश

प्रेस इंफोर्मेंशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट ने पाकिस्तान स्थित सोशल मीडिया हैंडल्स द्वारा चलाए जा रहे इस गलत सूचना अभियान का पर्दाफाश किया है, जो स्पष्ट रूप से कथानक को हाईजैक करने और जमीनी हकीकत से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक यूनिट ने आज पंजाब के अमृतसर में एक सैन्य अड्डे पर हमले करने के पाकिस्तान की ओर से गढ़े गए एक और कथानक का पर्दाफाश करते हुए कहा कि यह कथानक झूठा और भ्रामक है. यूनिट ने स्पष्ट किया कि दावे के साथ दिया गया वीडियो 2024 के जंगल में लगी आग का पुराना क्लिप है, जिसका किसी सैन्य अभियान या हमले से कोई संबंध नहीं है. पाकिस्तान द्वारा इस तरह के नाटक करने की एक और कोशिश वायरल तस्वीर है, जिसमें झूठा दावा किया गया है कि पाकिस्तान सेना ने बहावलपुर के पास एक भारतीय राफेल जेट को मार गिराया है. हालांकि, इस तस्वीर को पीआईबी फैक्ट चेक ने खारिज कर दिया, जिसने पुष्टि की कि यह वास्तव में 2021 में पंजाब के मोगा में हुए मिग-21 क्रैश की तस्वीर है - जिनका वर्तमान घटनाओं से पूरी तरह से कोई संबंध नहीं है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की फजीहत

इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की बुधवार को अंतरराष्ट्रीय टीवी पर भी पोल खुल गई. दरअसल, सीएनएन के साथ साक्षात्कार के दौरान, एंकर ने आसिफ से पूछा, "आप कहते हैं कि पाकिस्तान ने 5 भारतीय विमानों को मार गिराया. सबूत कहां है?" हैरान ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, "यह सब सोशल मीडिया पर है." एंकर ने जवाब दिया कि एक रक्षा मंत्री द्वारा असत्यापित दावों का समर्थन करने के लिए सोशल मीडिया सामग्री का हवाला देना दर्शाता है कि पाकिस्तान के रैंक और फाइल ने अपने मामले को आगे बढ़ाने के लिए फर्जी न्यूज पर भरोसा किया है.

