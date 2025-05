ETV Bharat / bharat

पाकिस्तान ने फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, श्रीनगर में धमाकों की आवाज सुनी गई - PAKISTAN VIOLATES CEASEFIRE

पाकिस्तान ने फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, श्रीनगर में धमाकों की आवाज सुनी गई ( ANI )

Published : May 10, 2025 at 9:18 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 9:44 PM IST

जम्मू: पाकिस्तान ने अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. पाकिस्तानी रेंजर्स ने शनिवार रात को फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और जम्मू-कश्मीर में एलओसी पर गोलाबारी की. भारतीय सेना भी पाकिस्तानी सेना की हिमाकत का माकूल जवाब दे रही है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में एलओसी पर कई स्थानों पर गोलाबारी हो रही है. श्रीनगर में जोरदार धमाकों सुनी गई. सूत्रों के मुताबिक, शनिवार रात को पुराने श्रीनगर में भी ड्रोन उड़ते देखे गए और लोगों ने फोन में वीडियो रिकॉर्ड किए. न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, उधमपुर में ब्लैकआउट के बीच भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तानी ड्रोन को हवा में रोक दिया. इसके बाद विस्फोटों की आवाज सुनाई दी.

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुष्टि की कि पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है. उन्होंने एक्स पर लिखा, आखिर संघर्ष विराम का क्या हुआ? श्रीनगर में धमाकों की आवाजें सुनी गईं! अमेरिका की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को ही युद्ध विराम की घोषणा की गई थी. लेकिन पाकिस्तान एक दिन भी अपने वादे पर टिक नहीं पाया. पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं...

ताजा संघर्ष विराम उल्लंघन पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने कहा कि पाकिस्तान पर भरोसा करने से पहले आप सांप पर भरोसा कर सकते हैं. आरएस पुरा और सांबा सहित जम्मू-कश्मीर के कुछ इलाकों में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया. साथ ही कश्मीर घाटी, उधमपुर और सुंदरबनी में कथित तौर पर ड्रोन गतिविधि देखी गई. यह भी पढ़ें- भारत-पाक सीजफायर: पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग, जानें कौन-कौन हुआ शामिल?

Last Updated : May 10, 2025 at 9:44 PM IST