बीएसएफ ने राजस्थान में पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा ( ANI )

Published : May 3, 2025 at 11:15 PM IST | Updated : May 3, 2025 at 11:21 PM IST

नई दिल्ली : सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने राजस्थान में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास से एक पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा है. इसकी आधिकारिक जानकारी शनिवार को दी गई. बता दें कि यह घटनाक्रम जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव के बीच बीएसएफ के एक जवान को पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा पकड़े जाने के करीब दस दिन बाद हुआ है. गौरतलब है कि पहलगाम में आतंकवादी हमले में 26 व्यक्ति मारे गे थे, जिनमें अधिकांश पर्यटक थे. बताया जाता है कि पाकिस्तानी रेंजर को बीएसएफ की राजस्थान फ्रंटियर ने हिरासत में लिया है. बीएसएफ के जवान पूर्णम कुमार शॉ को पाकिस्तान रेंजर्स ने 23 अप्रैल को पंजाब में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास से पकड़ा लिया था और भारतीय बल द्वारा कड़ा विरोध जताने के बाद भी उसे सौंपने से मना कर दिया है.

सूत्रों के मुताबिक राजस्थान फ्रंटियर की बीएसएफ यूनिट ने इस पाकिस्तानी रेंजर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. हालांकि अभी तक यह स्पष्ट हो सका है कि वह भारतीय सीमा में कैसे आया. तस्वीरों में आंखों पर पट्टी बांधे दिखे पूर्णम शॉ पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल में पिछले सप्ताह पूर्णम कुमार शॉ की तस्वीरें जारी की गईं थीं. इसमें वह आंखों पर पट्टी बांधे एक गाड़ी पर बैठे नजर आ रहे थे. उनके पास ही राइफल, गोलियों से भरी मैगजीन, बेल्ट और जमीन पर अन्य सामान रखा हुआ हुआ था. ये भी पढ़ें- पाकिस्तानी महिला से शादी करने वाला CRPF जवान बर्खास्त, सैन्यबल को नहीं दी थी जानकारी

