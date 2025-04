ETV Bharat / bharat

पहलगाम आतंकी हमला: छिंदवाड़ा के आईविटनेस ने बताई खौफनाक आपबीती - PAHALGAM TERORIST ATTACK EYEWITNESS

छिंदवाड़ा के रहने वाले नवीन पटेल ने बताई पहलगाम हमले की आपबीती ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 23, 2025 at 1:46 AM IST | Updated : April 23, 2025 at 2:02 AM IST 2 Min Read

छिंदवाड़ा: जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मीडिया के सामने सबसे पहले आए चश्मदीद मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के बांका नागनपुर के रहने वाले हैं. उनके सामने किस तरह से आतंकियों ने ताबड़तोड़ टूरिस्टों पर गोलियां चलाई और वे किस तरीके से बचकर निकले, उन्होंने खुद आपबीती बताई. दोस्त के साथ कश्मीर गए थे नवीन पटेल छिंदवाड़ा के किसान और कांग्रेस के नेता नवीन पटेल बांका नागनपुर गांव से अपने दोस्त के साथ जम्मू कश्मीर की हसीन वादियों में छुट्टियां मनाने गए थे. उन्हें नहीं पता था कि उनके सामने ही आतंकी हमला हो जाएगा. पहलगाम में वे दोस्त के साथ घूम रहे थे कि अचानक कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दीं. वे कुछ समझ पाते कि इसके पहले ही लोगों ने वहां से निकलना शुरू कर दिया. मीडिया के सामने जब वे आए तो सिर्फ उनके मुंह से सिर्फ यही निकला कि बाल-बाल बच कर आए हैं परमात्मा उनकी रक्षा करेगा.

