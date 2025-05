ETV Bharat / bharat

'आतंकवाद के खात्मे तक भारत को ऐसे हमले जारी रखने चाहिए': बोले, पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित - OPERATION SINDOOR

शिवसेना (शिंदे) के कार्यकर्ता ठाणे में पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमलों का जश्न मनाते हुए. ( PTI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 7, 2025 at 6:25 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 6:41 PM IST 5 Min Read

पुणे/ठाणे: पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ गुस्सा है. भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में 'ऑपरेशन सिंदूर' एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया. भारतीय सेना ने एक साथ 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है. पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों ने भारत के 'ऑपरेशन सिन्दूर' का स्वागत किया. पहलगाम हमले में मारे गए संतोष जगदाले की पत्नी प्रगति जगदाले ने कहा, "जब हम पहलगाम गए थे, तब मैं श्रीमती प्रगति संतोष जगदाले थी. कोई नहीं समझ सकता कि सिंदूर महिलाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है. पहलगाम में आतंकवादियों ने मेरा सिंदूर मिटा दिया था. अब 15 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया. जो हमला किया गया है, वह बहुत उचित है. इस हमले को रोके बिना हमें एक-एक करके आतंकवादियों को मारना चाहिए, उन्हें वैसे ही मारना चाहिए जैसे उन्होंने हमारे लोगों को मारा है, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी." भारतीय सेना द्वारा साझा की गई तस्वीर में पाकिस्तान के बहावलपुर में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए हमले का दृश्य दिखाई दे रहा है. (PTI) पहलगाम हमले में मारे गए पर्यटकों के परिवार के सदस्य हर्षद संजय लेले ने कहा, "हम पर्यटक परिवार ने आतंकवादियों को कुछ नहीं किया. जब हम उनसे छोड़ने की मांग कर रहे थे, तब आतंकवादियों ने हमारे परिवार के पुरुषों को बेरहमी से मार डाला. इसलिए, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत द्वारा किया गया सैन्य अभियान बहुत महत्वपूर्ण है. हमारा परिवार इस बात से बहुत संतुष्ट और खुश हैं. जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाता, भारत को ऐसे हमले जारी रखने चाहिए. इस कार्रवाई से मृतक पर्यटकों और मेरे पिता की आत्मा को शांति मिली है." हर्षद संजय लेले ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से उनके परिवार के सभी लोग बेचैन थे. मंगलवार रात को भारत के ऑपरेशन के बाद थोड़ा सुकून मिला. देर रात तक जागते हुए टीवी से पता चला कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया है. इसलिए मुझे टीवी पर भारत की कार्रवाई को सीधे देखने का मौका मिला, जो मेरे लिए संतोष की बात है. जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाता, तब तक भारत को ऐसे हमले जारी रखने चाहिए. विश्वास जताया है कि भारत ऐसी कार्रवाई जारी रखेगा.

Last Updated : May 7, 2025 at 6:41 PM IST