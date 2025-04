ETV Bharat / bharat

चंडीगढ़ में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, सेक्टर-17 में जमकर हुआ हंगामा, पुलिस हिरासत में आरोपी - TERROR ATTACK PROTESTS CHANDIGARH

Pahalgam Terror Attack ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : April 25, 2025 at 8:06 AM IST | Updated : April 25, 2025 at 8:57 AM IST 3 Min Read

चंडीगढ़: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इस हमले में 26 से अधिक पर्यटकों की जान चली गई, जिसमें दो विदेशी नागरिक भी शामिल थे. आतंकियों ने बैसरन घाटी में पर्यटकों को निशाना बनाया, जिसके बाद से देशभर में शोक और आक्रोश की लहर है. लोग सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. जगह-जगह कैंडल मार्च, रोष प्रदर्शन और आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी देखने को मिल रही है. कश्मीर घाटी में 35 साल बाद इतना बड़ा बंद देखा गया, जिसमें सभी समुदाय एकजुट होकर आतंकवाद की निंदा कर रहे हैं. चंडीगढ़ में तनावपूर्ण माहौल: पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी चंडीगढ़ के सेक्टर-17 में गुरुवार को पहलगाम हमले के विरोध में हिंदू संगठनों और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स एसोसिएशन ने प्रदर्शन आयोजित किया. ये इलाका शहर का दिल माना जाता है और यहां भारी भीड़ रहती है. प्रदर्शन के दौरान स्थिति तब बिगड़ गई, जब एक युवक ने अचानक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक ने पहले प्रदर्शनकारियों से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे ना लगाने की अपील की और कहा कि इससे उसे ठेस पहुंचती है. जब प्रदर्शनकारियों ने इसका विरोध किया, तो उसने और जोर-शोर से पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए. चंडीगढ़ में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे (Etv Bharat)

पुलिस ने तुरंत लिया एक्शन: मौके पर मौजूद सेक्टर-17 थाना प्रभारी रोहित कुमार और नीलम चौकी प्रभारी सतीश कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को हिरासत में ले लिया. सूचना मिलते ही डीएसपी उदयपाल भी घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने युवक को पास की चौकी में ले जाकर पूछताछ शुरू की. जानकारी के अनुसार, युवक पंजाब के मोहाली के खरड़ का निवासी है और उसने पगड़ी पहनी हुई थी. वह चार-पांच दोस्तों के साथ सेक्टर-17 प्लाजा पहुंचा था. पुलिस यह जांच कर रही है कि युवक का मकसद क्या था और क्या वह किसी संगठन से जुड़ा हुआ है. प्रदर्शनकारियों और पुलिस में तनाव: युवक के नारे लगाने की खबर फैलते ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भड़क गए. पूर्व पार्षद सतिंदर सिंह, भाजपा नेता संजीव राणा और शशिशंकर तिवारी सहित कई प्रदर्शनकारी पुलिस चौकी की ओर दौड़े. उन्होंने युवक को बाहर निकालने की मांग की और उसे सजा देने की बात कही. इस दौरान कुछ लोगों ने चौकी के दरवाजों और दीवारों पर प्रहार किया. माहौल को बिगड़ता देख पुलिस ने युवक को गुपचुप तरीके से अपनी गाड़ी में ले जाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इसका विरोध किया. इस खींचतान में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्कामुक्की हुई. कुछ प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर पुलिस की गाड़ी पर पत्थर भी फेंका. कानूनी कार्रवाई की मांग: पूर्व पार्षद सतिंदर सिंह ने सेक्टर-17 थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने मांग की है कि युवक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. शिकायत में कहा गया है कि युवक ने जानबूझकर साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की और उसका व्यवहार देशद्रोह की श्रेणी में आता है. पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. डीएसपी उदयपाल ने बताया कि युवक से पूछताछ जारी है और उसके दोस्तों को भी बुलाया गया है ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके. ये भी पढ़ें- मुझे आतंकियों का सिर चाहिए, मेरा भाई डेढ़ घंटे तक तड़पता रहा, कोई मदद नहीं मिली, सीएम से रोते हुए बोली शहीद विनय की बहन - VINAY NARWAL SISTER TO CM SAINI

