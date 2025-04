ETV Bharat / bharat

दिल्ली के पर्यटकों का कश्मीर घूमने जाने का प्लान कैंसिल, पहलगाम आतंकी हमले के बाद मन में डर - PAHALGAM ATTACK IMPACT ON TOURISM

दिल्ली के पर्यटकों का कश्मीर घूमने जाने का प्लान कैंसिल ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : April 24, 2025 at 11:31 AM IST | Updated : April 24, 2025 at 11:49 AM IST 4 Min Read

नई दिल्लीः जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की दर्दनाक मौत हुई है. दिल्ली से हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग कश्मीर घूमने जाते हैं. गर्मियों की छुट्टियां बेहद नजदीक हैं. इस बार भी कई लोगों ने यहां जाने की योजना बनाई थी. लेकिन आतंकी हमले के सभी लोगों ने टिकट कैंसिल करने की बात कही है. कई लोगों ने तो यहां तक कहा है कि अब वह कभी कश्मीर नहीं जाएंगे. वहीं पर्यटन के क्षेत्र पर भी इस हमले का घातक प्रभाव पड़ा है. इंडियन टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी केएस साहनी ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले की खबर के बाद से अभी तक लगभग सभी लोगों ने कश्मीर की ट्रिप्स कैंसल कराई है. आगामी दिनों में दिल्ली से 60 लोगों का समूह कश्मीर जाने वाला था. कुछ लोग हवाई यात्रा से जाने की योजना में थे. सभी ने बुकिंग्स को कैंसल कर दिया है. इस हमले का सीधा असर टूरिज्म पर पड़ा है. इस घटना से टूरिज़म से जुड़े लोग काफी परेशान हैं. लेकिन इससे भी ज्यादा दुःख आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों का है. इंडियन एसोसिएशन ऑफ़ टूर ऑपरेटर्स के वाइस प्रेसिडेंट रवि गोसाईं ने बताया कि अभी तक टिकट कैंसल नहीं हुई हैं. हो सकता है आगामी कुछ दिनों में ऐसा हो. फ़िलहाल, लोगों के मन में काफी डर है. अगर जल्द से जल्द सरकार सख्त कदम नहीं उठाती है तो यह टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए दुखद घटना होगी. जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया (ETV Bharat) हमले का मुख्य मकसद टूरिज्म को नुकसान पहुंचाना था: इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंट राजीव मेहरा ने बताया कि ट्रैवलिंग क्षेत्र से जुड़े सभी लोग पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हैं. आतंकी हमले का मुख्य मकसद ट्रैवल और टूरिज्म के क्षेत्र को नुकसान पहुंचाना था. हादसे के बाद से अभी तक कश्मीर जाने वाली 15 फ़ीसदी तक टिकट कैंसिल हुई हैं. एक भी नई बुकिंग नहीं हुई है. लेकिन उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक स्थिति सामान्य हो जाएगी और नई बुकिंग आने लग जाएंगी.

Last Updated : April 24, 2025 at 11:49 AM IST