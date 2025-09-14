ETV Bharat / bharat

पहलगाम के शहीद विनय नरवाल के पिता बोले - पाकिस्तान को खेल से ही बाहर कर दिया जाए, ये दर्द केवल 26 परिवारों का नहीं, पूरे देश का है

भारत-पाक मैच पर विवाद तेज, शहीद के पिता ने पाकिस्तान को खेल से बाहर करने की मांग की, खट्टर ने दी संतुलित प्रतिक्रिया.

India Vs Pak Asia Cup Match
पहलगाम के शहीद विनय नरवाल के पिता (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 14, 2025 at 8:44 PM IST

Updated : September 14, 2025 at 9:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

करनाल: क्रिकेट एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर विरोध की आवाज़ें तेज़ हो गई हैं. शहीद विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पाकिस्तान को किसी भी अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में शामिल नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि आतंकवाद को पनाह देने वाले देश के साथ कोई भी खेल संबंध नहीं होना चाहिए.

पहलगाम की पीड़ा, पूरे भारत की पीड़ा

राजेश नरवाल ने कहा कि पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी. उन्होंने कहा कि यह दर्द केवल 26 परिवारों का नहीं बल्कि पूरे भारत का है. उनके अनुसार, अगर पाकिस्तान का बहिष्कार होगा, तो वहां की आम जनता को भी समझ आएगा कि उनके देश की नीतियों का क्या परिणाम हो रहा है.

विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल (Etv Bharat)

मैच का नहीं, पाकिस्तान का विरोध हो

राजेश नरवाल ने कहा कि भारत को टूर्नामेंट का विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि केवल पाकिस्तान की उपस्थिति का विरोध करना चाहिए. उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंक का समर्थन करता है, तब तक उसे किसी भी वैश्विक मंच, विशेषकर खेल मंचों पर जगह नहीं मिलनी चाहिए. इससे पाकिस्तान की जनता पर भी दबाव बनेगा.

मनोहर लाल खट्टर का संतुलित बयान

हरियाणा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस मुद्दे पर संतुलन बनाते हुए कहा कि भारत-पाकिस्तान का मैच खेल भावना से देखा जाना चाहिए. उन्होंने साफ किया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ नीतियां होती हैं जिनका पालन करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ पहले भी कई कड़े कदम उठाए गए हैं.

अरविंद केजरीवाल के बयान पर प्रतिक्रिया

जब अरविंद केजरीवाल ने भारत-पाकिस्तान मैच को ‘पैसे के लिए खेला जा रहा मैच’ कहा, तो इस पर खट्टर ने जवाब देते हुए कहा कि यह मैच पाकिस्तान में नहीं, बल्कि दुबई में हो रहा है और कुछ नीतिगत कारणों से इसमें भाग लेना पड़ता है. अगर पाकिस्तान भारत की शर्तें मानता है, तो कोई परेशानी नहीं है.

बाढ़, राजनीति और किसानों की मदद पर बात

मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में आई बाढ़ पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि हरियाणा में नुकसान कम हुआ है और सरकार किसानों को मुआवजा देने के लिए तैयार है. विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि बाढ़ के समय राजनीति नहीं करनी चाहिए बल्कि एकजुट होकर काम करना चाहिए.

इसे भी पढ़ें- भारत-पाकिस्तान के बीच मैच का विवाद जारी, अब सुरजेवाला बोले- "ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं, फिर दुश्मन से क्रिकेट क्यों?"

Last Updated : September 14, 2025 at 9:14 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

पहलगाम के शहीद विनय नरवाल के पिताभारत पाकिस्तान मैच एशिया कपFATHER OF MARTYR VINAY NARWALमनोहर लाल खट्टरINDIA VS PAK ASIA CUP MATCH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अब छूमंतर हो जाएगा घुटनों का दर्द, चंडीगढ़ पीजीआई में रिसर्च से मरीजों को मिल रही राहत

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.