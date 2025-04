ETV Bharat / bharat

पहलगाम हमले के बाद साइबर अटैक : राजस्थान शिक्षा विभाग की साइट हुई हैक, लिखा 'पाकिस्तान साइबरफोर्स' - EDUCATION DEPARTMENT SITE HACK

राजस्थान शिक्षा विभाग ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : April 29, 2025 at 10:48 AM IST | Updated : April 29, 2025 at 10:57 AM IST 2 Min Read

जयपुर : शिक्षा विभाग की साइट हैक हो गई है. साइट को ओपन करने पर 'पाकिस्तान साइबरफोर्स' लिखा आ रहा है. साथ ही पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा एक पोस्टर डाला गया है. शिक्षा मंत्री ने इस पर संज्ञान लेते हुए साइबर टीम को एक्टिव किया है और फिलहाल साइट को रिकवर करने का काम किया जा रहा है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कोई संवेदनशील डाटा लीक होने की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियातन सभी सिस्टम्स की व्यापक जांच करवाई जा रही है. गूगल सर्च पर 'फैंटास्टिक टी क्लब' : कश्मीर के पहलगाम इलाके में हुए आतंकी हमले के बाद अब राजस्थान में साइबर हमला किया गया है. मंगलवार सुबह राजस्थान शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को अज्ञात हैकर्स ने निशाना बनाया, वेबसाइट पर 'पाकिस्तान साइबरफोर्स' का संदेश प्रदर्शित किया गया, जिसमें भारत विरोधी संदेश लिखा गया. साइट पर प्रदर्शित हो रहे पोस्टर में लिखा गया कि 'पहलगाम पर कोई हमला नहीं हुआ था, ये एक अंदरूनी साजिश थी.' 'कोई सीमा नहीं, कोई चेतावनी नहीं, कोई दया नहीं' 'अपनी आंखें खोलें और अपने नायकों से सवाल करो कि तुम्हारी खुफिया जानकारी झूठी है, तुम्हारी सुरक्षा काल्पनिक है और तुम्हारा समय बीत रहा है.' इसके साथ ही गूगल सर्च पर 'फैंटास्टिक टी क्लब' लिखा आ रहा है.

गूगल सर्च पर ये लिखा (ETV Bharat) पढ़ें. बाड़मेर में हाई अलर्ट : आर्मी स्टेशन के पास ड्रोन उड़ा रहे तीन युवक गिरफ्तार इस संबंध में प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने तुरंत संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग के आईटी विंग को एक्टिव किया है. फिलहाल वेबसाइट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और रिकवरी का काम तेजी से किया जा रहा है. विभाग ने साइबर सुरक्षा एजेंसियों को भी इस घटना की सूचना दे दी है और जांच शुरू कर दी गई है कि इस साइबर हमले के पीछे कौन-सा ग्रुप सक्रिय है और किस तरह की जानकारी को नुकसान पहुंचाया गया है. इस घटना के बाद साइबर सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े कर हुए हैं. शिक्षक संगठनों ने सरकारी वेबसाइटों की सुरक्षा को और मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता बताई है ताकि इस तरह की गतिविधियों को रोका जा सके. राजस्थान सरकार की अन्य वेबसाइट्स पर भी साइबर अटैक किया गया है. ऐसे में DOIT ने फिलहाल किसी भी पोर्टल/SSO में लॉगिन न करने की हिदायत दी है. और जब तक आधिकारिक पुष्टि न हो जाए तब तक एहतियात बरतने को कहा है.

जयपुर : शिक्षा विभाग की साइट हैक हो गई है. साइट को ओपन करने पर 'पाकिस्तान साइबरफोर्स' लिखा आ रहा है. साथ ही पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा एक पोस्टर डाला गया है. शिक्षा मंत्री ने इस पर संज्ञान लेते हुए साइबर टीम को एक्टिव किया है और फिलहाल साइट को रिकवर करने का काम किया जा रहा है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कोई संवेदनशील डाटा लीक होने की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियातन सभी सिस्टम्स की व्यापक जांच करवाई जा रही है. गूगल सर्च पर 'फैंटास्टिक टी क्लब' : कश्मीर के पहलगाम इलाके में हुए आतंकी हमले के बाद अब राजस्थान में साइबर हमला किया गया है. मंगलवार सुबह राजस्थान शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को अज्ञात हैकर्स ने निशाना बनाया, वेबसाइट पर 'पाकिस्तान साइबरफोर्स' का संदेश प्रदर्शित किया गया, जिसमें भारत विरोधी संदेश लिखा गया. साइट पर प्रदर्शित हो रहे पोस्टर में लिखा गया कि 'पहलगाम पर कोई हमला नहीं हुआ था, ये एक अंदरूनी साजिश थी.' 'कोई सीमा नहीं, कोई चेतावनी नहीं, कोई दया नहीं' 'अपनी आंखें खोलें और अपने नायकों से सवाल करो कि तुम्हारी खुफिया जानकारी झूठी है, तुम्हारी सुरक्षा काल्पनिक है और तुम्हारा समय बीत रहा है.' इसके साथ ही गूगल सर्च पर 'फैंटास्टिक टी क्लब' लिखा आ रहा है. गूगल सर्च पर ये लिखा (ETV Bharat) पढ़ें. बाड़मेर में हाई अलर्ट : आर्मी स्टेशन के पास ड्रोन उड़ा रहे तीन युवक गिरफ्तार इस संबंध में प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने तुरंत संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग के आईटी विंग को एक्टिव किया है. फिलहाल वेबसाइट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और रिकवरी का काम तेजी से किया जा रहा है. विभाग ने साइबर सुरक्षा एजेंसियों को भी इस घटना की सूचना दे दी है और जांच शुरू कर दी गई है कि इस साइबर हमले के पीछे कौन-सा ग्रुप सक्रिय है और किस तरह की जानकारी को नुकसान पहुंचाया गया है. इस घटना के बाद साइबर सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े कर हुए हैं. शिक्षक संगठनों ने सरकारी वेबसाइटों की सुरक्षा को और मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता बताई है ताकि इस तरह की गतिविधियों को रोका जा सके. राजस्थान सरकार की अन्य वेबसाइट्स पर भी साइबर अटैक किया गया है. ऐसे में DOIT ने फिलहाल किसी भी पोर्टल/SSO में लॉगिन न करने की हिदायत दी है. और जब तक आधिकारिक पुष्टि न हो जाए तब तक एहतियात बरतने को कहा है.

Last Updated : April 29, 2025 at 10:57 AM IST