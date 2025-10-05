ETV Bharat / bharat

फोन के चार्जर से पकड़ा गया पहलगाम हमले के आतंकियों का मददगार, जानें कैसे मिली सफलता

श्रीनगर : जम्मू कश्मीर पुलिस ने पिछले महीने पहलगाम आतंकियों के मददगार मोहम्मद यूसुफ कटारी को गिरफ्तार किया. इतना ही नहीं उसने पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों से चार बार मुलाकात की थी. अधिकारियों के मुताबिक, उसने आतंकियों को एक एंड्रॉइड फोन का चार्जर दिया था, यही चार्जर बाद में उसकी गिरफ्तारी की कड़ी बना.

इस बारे में रविवार को अधिकारियों ने बताया कि कटारी को पहलगाम में 26 लोगों की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी सुलेमान उर्फ ​​आसिफ, जिबरान और हमजा अफगानी को रसद सहायता प्रदान करने के आरोप में सितंबर के अंतिम सप्ताह में गिरफ्तार किया गया था.

आतंकियों से चार बार की मुलाकात

अधिकारियों के मुताबिक, कटारी (26) ने पूछताछ में बताया कि वह श्रीनगर शहर के बाहर जबरवान पहाड़ियों में इन तीनों आंतकियों से चार बार मुलाकात की थी.

हालांकि कई सप्ताह तक जांच के किए जाने के बाद उसकी गिरफ्तारी की गई. यह सफलता ‘ऑपरेशन महादेव’ के स्थल पर मिली सामग्री के गहन फॉरेंसिक विश्लेषण के बाद मिली. जुलाई में शुरू किए गए आतंकवाद रोधी अभियान ‘ऑपरेशन महादेव’ के दौरान पहलगाम हत्याकांड में शामिल तीन आतंकवादियों को श्रीनगर के बाहरी इलाके में जबरवान रेंज की तलहटी में मौत के घाट उतार दिया गया था.

क्षतिग्रस्त मोबाइल चार्जर से मिला सुराग

इस दौरान घटनास्थल से पुलिस ने ‘एंड्रॉयड’ मोबाइल फोन के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त चार्जर की जांच के बाद कटारी को जांच के दायरे में लिया. यह चार्जर ऑपरेशन के दौरान बरामद की गई वस्तुओं में शामिल था.