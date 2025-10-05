ETV Bharat / bharat

फोन के चार्जर से पकड़ा गया पहलगाम हमले के आतंकियों का मददगार, जानें कैसे मिली सफलता

जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों की मदद करने वाले मोहम्मद यूसुफ कटारी को गिरफ्तार किया है.

Security forces present after the terrorist attack in Pahalgam
पहलगाम में आतंकी हमले के बाद मौजूद सुरक्षाबल (file photo-ANI)
ETV Bharat Hindi Team

October 5, 2025

श्रीनगर : जम्मू कश्मीर पुलिस ने पिछले महीने पहलगाम आतंकियों के मददगार मोहम्मद यूसुफ कटारी को गिरफ्तार किया. इतना ही नहीं उसने पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों से चार बार मुलाकात की थी. अधिकारियों के मुताबिक, उसने आतंकियों को एक एंड्रॉइड फोन का चार्जर दिया था, यही चार्जर बाद में उसकी गिरफ्तारी की कड़ी बना.

इस बारे में रविवार को अधिकारियों ने बताया कि कटारी को पहलगाम में 26 लोगों की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी सुलेमान उर्फ ​​आसिफ, जिबरान और हमजा अफगानी को रसद सहायता प्रदान करने के आरोप में सितंबर के अंतिम सप्ताह में गिरफ्तार किया गया था.

आतंकियों से चार बार की मुलाकात
अधिकारियों के मुताबिक, कटारी (26) ने पूछताछ में बताया कि वह श्रीनगर शहर के बाहर जबरवान पहाड़ियों में इन तीनों आंतकियों से चार बार मुलाकात की थी.

हालांकि कई सप्ताह तक जांच के किए जाने के बाद उसकी गिरफ्तारी की गई. यह सफलता ‘ऑपरेशन महादेव’ के स्थल पर मिली सामग्री के गहन फॉरेंसिक विश्लेषण के बाद मिली. जुलाई में शुरू किए गए आतंकवाद रोधी अभियान ‘ऑपरेशन महादेव’ के दौरान पहलगाम हत्याकांड में शामिल तीन आतंकवादियों को श्रीनगर के बाहरी इलाके में जबरवान रेंज की तलहटी में मौत के घाट उतार दिया गया था.

क्षतिग्रस्त मोबाइल चार्जर से मिला सुराग
इस दौरान घटनास्थल से पुलिस ने ‘एंड्रॉयड’ मोबाइल फोन के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त चार्जर की जांच के बाद कटारी को जांच के दायरे में लिया. यह चार्जर ऑपरेशन के दौरान बरामद की गई वस्तुओं में शामिल था.

इसको लेकर श्रीनगर पुलिस ने चार्जर के असली मालिक का न केवल पता लगाया बल्कि उसने फोन को एक डीलर को बेचने की पुष्टि भी की. इसी जानकारी के आधार पर पुलिस कटारी तक पहुंचने में सफल रही.

खानाबदोश छात्रों के पढ़ाने के बहाने आतंकियों का हेल्पर था
अधिकारियों के मुताबिक कटारी कथित रूप से खानाबदोश छात्रों को पढ़ाता था और वह आतंकवादी गुट के लिए एक प्रमुख संसाधन का काम करता था. माना जाता है कि उसने न केवल हमलावरों को मोबाइल चार्जर उपलब्ध कराया बल्कि दुर्गम इलाकों में उनका रास्ता बताने में मदद भी की.

बता दें कि पहलगाम हमले के मुख्य साजिशकर्ता सुलेमान उर्फ ​​आसिफ के साथ ही जिबरान और हमजा अफगानी को 29 जुलाई को ऑपरेशन महादेव के तहत मुठभेड़ में मार गिराया गया था. जिबरान अक्टूबर 2024 में सोनमर्ग सुरंग हमले में भी शामिल था.

एनआईए ने 22 अप्रैल के आतंकवादी हमले के सिलसिले में अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर आतंकवादियों को रसद सहायता और आश्रय देने का आरोप है.

