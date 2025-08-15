ETV Bharat / bharat

'ब्यूटीफुल हाउस' से पद्मश्री चोरी, फूट फूटकर रो पड़ीं तैराक बुला चौधरी, मदद की लगाई गुहार - PADMA SHRI STOLEN

आरोप है कि पद्मश्री पदक के अलावा, राष्ट्रपति पुरस्कार, कई अन्य स्वर्ण-रजत पदक और विदेशों से मिले कई पुरस्कार भी गायब हो गए हैं.

पद्मश्री चोरी, फूट फूटकर रो पड़ीं तैराक बुला चौधरी
पद्मश्री चोरी, फूट फूटकर रो पड़ीं तैराक बुला चौधरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 15, 2025 at 11:30 PM IST

हिंद मोटर (हुगली): पश्चिम बंगाल में शांतिनिकेतन से 21 साल पहले रवींद्रनाथ टैगोर का नोबेल पुरस्कार चोरी हो गया था. वह पदक आज तक नहीं मिला है. अब खबर है कि, पूर्व अंतरराष्ट्रीय और लंबी दूरी के तैराक बुला चौधरी का पद्मश्री पदक चोरी हो गया है. यह पदक हुगली के हिंद मोटर स्थित उनके घर से चोरी हुआ है.

इसको लेकर चंदननगर पुलिस कमिश्नरेट में शिकायत दर्ज करा दी गई है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. हालांकि, मेडल चोरी की खबर से बुला चौधरी मानसिक रूप से परेशान हैं. शुक्रवार को जब पुलिस हिंद मोटर्स स्थित उनके घर पहुंचीं, तो वह फूट-फूट कर रोने लगीं. रोते हुए बुला ने मेडल-सम्मान लौटाने का आग्रह किया.

लंबी दूरी के तैराक बुला चौधरी का पद्मश्री पदक चोरी हो
लंबी दूरी के तैराक बुला चौधरी का पद्मश्री पदक चोरी हो (ETV Bharat)

'ब्यूटीफुल हाउस' से पद्मश्री चोरी
तैराक बुला चौधरी का घर हुगली के हिंद मोटर के देबाईपुकुर इलाके में है. उस घर का नाम 'ब्यूटीफुल हाउस' है. बुला चौधरी वर्तमान में कोलकाता के कस्बा इलाके में रहती हैं. वह कभी-कभार हिंद मोटर हाउस जाती हैं. उनके सभी पुरस्कार, तैराकी में उनकी विभिन्न उपलब्धियों की तस्वीरें और भारत के राष्ट्रपति सहित विभिन्न लोगों के साथ ली गई कई तस्वीरें वहां प्रदर्शित थीं. लेकिन शुक्रवार सुबह देखा गया कि बुला चौधरी के अधिकांश पदक उस घर के टूटे हुए शोकेस से गायब थे.

कैसे हुई चोरी?
बुला चौधरी को अगले कुछ दिनों में कस्बा स्थित अपने घर से हिंद मोटर आना था. इसलिए उनके भाई डोलन चौधरी उस 'खूबसूरत घर' की सफाई करने आए थे. तभी चोरी का पता चला. डोलन चौधरी ने बताया, "दीदी कस्बा में रहती हैं. वह कभी-कभार यहां आती हैं और कुछ दिनों में आने वाली थीं. इसलिए मैं सफाई करने आया था. तब मैंने देखा कि सब कुछ, यहाँ तक कि सारे पदक भी, चोरी हो गए थे."

पद्मश्री चोरी, फूट फूटकर रो पड़ीं तैराक बुला चौधरी
पद्मश्री चोरी, फूट फूटकर रो पड़ीं तैराक बुला चौधरी (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि इस घर में पहले भी दो बार चोरी हो चुकी है. पहले पुलिस पहरा देती थी. वह भी चार साल से बंद है. हालाँकि, अब घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगा है. लेकिन आरोप है कि चोरी के दौरान कैमरे को कपड़े से ढक दिया गया था.

आरोप है कि पद्मश्री पदक के अलावा, राष्ट्रपति पुरस्कार, कई अन्य स्वर्ण-रजत पदक और विदेशों से मिले कई पुरस्कार भी गायब हो गए हैं. तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भी गायब है. इसके अलावा, घर के अलग-अलग कमरों में रखी सारी कीमती चीज़ें भी चोरी हो गई हैं. बाथरूम के सिंक का नल भी हटा दिया गया है.

बुला चौधरी एक प्रसिद्ध हस्ती हैं. इसलिए चोरी की खबर कोलकाता पहुंचने में देर नहीं लगी. बाद में, पुलिस मौके पर पहुंची. उन्होंने पूरी जांच की. चोरी की खबर मिलते ही बुला खुद तुरंत हिंद मोटर पहुंचीं. बाद में, इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. जाँच भी शुरू कर दी गई है. चंदननगर पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी अर्नब बिस्वास ने बताया कि सोने जैसे दिखने वाले कई मेडल चोरी हो गए हैं. बदमाशों ने उन्हें सोना समझकर चुरा लिया. उत्तरपाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस मामले की जाँच कर रही है.

पद्मश्री चोरी, फूट फूटकर रो पड़ीं तैराक बुला चौधरी
तैराक बुला चौधरी (ETV Bharat)

उन्होंने यह भी कहा कि, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि वह देश की गौरव हैं. उन्होंने कहा कि, दीदी (ममता बनर्जी) को इन पदकों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए. उन्होंने कहा कि, वह इन पदकों को पाने के लिए जीवन भर पानी में ही रहीं. उन्होंने चोरी हुए पदक वापस पाने की गुहार लगाई.

बुला के साथ हिंद मोटर्स गए उनके पति ने अफसोस जताया कि उसी घर में यह तीसरी चोरी की कोशिश थी. चोरी की खबर मिलने पर वह यहां पहुंचे हैं. बुला भी उनके साथ है. यहां पहले भी चोरी हुई थी. पुलिस मामले की जांच कर रही है.बुला के पति और एक अन्य भारतीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी संजीब चक्रवर्ती ने ईटीवी भारत से बातचीत में यह बात कही.

