ETV Bharat / bharat

क्या है 'पाई पाई पहाड़े' पहल, जो छात्रों के कठिन सफर को बना रही आसान? जानें

नंदुरबार जिले के छात्र जंगल के रास्तों से होकर स्कूल पहुंचते है और उन्हें कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है.

paayi
स्कूल जाते छात्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 5, 2025 at 5:19 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के कई छात्रों के लिए शिक्षा की राह दिन-ब-दिन कठिन होती जा रही है. इस बीच अक्कलकुवा तालुका के कल्लेखेत पाड़ा स्थित जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय में छात्रों के लिए 'पाई पाई पहाड़े' यानी गुणन सारणी लागू की गई है. इसका उद्देश्य छात्रों को प्रीडेटर्स से बचाना है.

दरअसल, यहां छात्र जंगल के रास्तों से होकर स्कूल पहुंचते हैं. घने जंगलों से होकर स्कूल जाते समय, छात्रों को प्रीडेटर्स से कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है. इसके समाधान के रूप में, छात्रों ने 'पाई पाई पहाड़े' पहल को लागू करके शिक्षा के कठिन सफर को आसान बना दिया है.

Student
पाई पाई पहाड़े (ETV Bharat)

अक्कलकुवा तालुका के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों को शिक्षा की धारा में लाने के लिए शिक्षकों द्वारा विभिन्न उपाय लागू किए जा रहे हैं. समय का सदुपयोग करते हुए शिक्षकों द्वारा 'पाई पाई पहाड़े' का सफल प्रयोग लागू किया जा रहा है. धड़गांव तालुका के कल्लेखेत पाड़ा स्थित जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय में 'पाई पाई पहाड़े' पहल लागू की गई है.

स्कूल जाते छात्र (ETV Bharat)

जंगल से होकर स्कूल पहुंचते हैं छात्र
इस स्कूल के लगभग 260 छात्र प्रतिदिन तीन से चार किलोमीटर जंगल से होकर स्कूल पहुंचते हैं. छात्रों को स्कूल जाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है. शिक्षकों ने घुमावदार पगडंडी पर यात्रा के समय को शैक्षणिक रूप से उपयोगी बनाने के लिए यह पहल शुरू की है.

इसके साथ ही शिक्षकों ने छात्रों को शिकारी जानवरों और सरीसृपों से सावधान रहने का तरीका भी बताया. स्कूल के शिक्षकों द्वारा कई गतिविधियां संचालित की जाती हैं, जैसे छात्रों को 1 से 30 तक का सीधा और उल्टा गुणनफल सिखाना, सह-शिक्षा और रचनात्मक शिक्षण की संस्कृति का निर्माण करना, अंकगणित कौशल में सुधार करना और छोटे बच्चों को बड़े बच्चों से सीखना.

Student
पाई पाई पहाड़े (ETV Bharat)

260 छात्र जंगल से होकर अपने स्कूल पहुंचते हैं
चूंकि लगभग 260 छात्र जंगल से होकर अपने स्कूल पहुंचते हैं. ऐसे में छात्रों के विभिन्न समूह बनाए गए हैं. अलग-अलग रास्तों से आने वाले प्रत्येक समूह में एक 'पहाड़े नेता' नियुक्त किया गया है. स्कूल आते समय यह समूह लयबद्ध तरीके से श्लोकों का पाठ करता है.

श्लोकों का अभ्यास करने के लिए कभी गीत, तो कभी प्रश्न-उत्तर का सहारा लिया जाता है. इससे छात्रों की गणित में गति और सटीकता बढ़ी है. इससे उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ा है. इस दौरान छात्रों की शैक्षणिक प्रगति की भी समीक्षा होती है. यह पहल शिक्षा और दैनिक जीवन को जोड़ने वाला एक सरल और प्रभावी प्रयोग है. यह पहल दूरस्थ क्षेत्रों के अन्य विद्यालयों के लिए भी प्रेरणादायक होगी.

Student
पाई पाई पहाड़े (ETV Bharat)

छात्रों ने क्या कहा?
छात्रों ने बताया कि शिक्षकों द्वारा की गई यह उपयोगी पहल हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है. इससे हमारी पढ़ाई पर अच्छा ध्यान लग रहा है. इससे याद करने में लगने वाला समय भी बच रहा है. इस पहल से हमारी यात्रा भी सुरक्षित हो रही है.

प्राथमिक शिक्षक लक्ष्मीपुत्र उपाने ने बताया कि स्कूल में कुछ बच्चे पांच-छह किलोमीटर दूर से आते हैं. मानसून के दौरान, उन बच्चों को रास्ते में जंगल से गुज़रते समय डर लगता था. इसलिए, हमने उस स्कूल के बच्चों को 'पहाड़े' सुनाने के लिए प्रोत्साहित किया. उनके माध्यम से, हमने अन्य बच्चों को भी 'पहाड़े' सुनाने के लिए प्रेरित किया. स्कूल आते-जाते समय 'पहाड़े' सुनाने से उनमें जंगली जानवरों का डर कम हो गया."

छात्र ने कहा कि हालांकि, 'पायी-पायी पहाड़े' पहल के तहत, जब छात्र आकर कविताएं सुना रहे होते थे, तब जानवर उनसे दूर रहते थे. चूंकि घर पर पढ़ाई का माहौल नहीं था, इसलिए यह पहल लागू की गई ताकि छात्रों को स्कूल आते और घर जाते समय पढ़ाई की आदत हो जाए. इसमें एक पहाड़े नेता नियुक्त किया गया. वह नेता छात्रों को पहाड़े कहता है. इससे बच्चों में चलने और बात करने से एक स्कूल का भाव पैदा हुआ. इससे स्कूल को समुदाय और घर तक पहुंचाने में भी मदद मिली," ॉ

छात्र देवीगंधा नागलगड़े ने कहा, "मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूं. मैं घर से स्कूल और स्कूल से घर जाते समय 'पहाड़े' कहता हूं. मैं एक समूह का प्रमुख हूं. हमारे पास तीस तक 'पहाडे़' पाठ होते हैं. हम 'उल्टे पहाड़े' भी कहते हैं. इससे जंगली जानवरों का डर कम होता है."

यह भी पढ़ें- कर्नाटक: ऊर्जा मंत्री का ओएसडी और ड्राइवर रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार

For All Latest Updates

TAGGED:

NANDURBARINNOVATIVE LEARNING APPROACHMAHARSHTRASTUDENTS IN NANDURBARPAAYI PAAYI PAAHADHE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत में लॉन्च हुई Maserati MCPura सुपरकार, जाने क्या है कीमत और कैसा है डिजाइन

RBI ने जारी किया नया ड्राफ्ट सर्कुलर, शून्य बैलेंस खातों में बड़े बदलाव – मुफ्त सेवाएं, डिजिटल लेनदेन और आसान बैंकिंग का मिलेगा लाभ

'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3: बजट का 100% वसूल, 200 करोड़ के करीब ऋषभ शेट्टी का प्रीक्वल

आरजी कर रेप पीड़िता के माता-पिता का आरोप, NCRB की रिपोर्ट भ्रामक, कोलकाता सुरक्षित नहीं है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.