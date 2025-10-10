ETV Bharat / bharat

प्लास्टिक की बजाय स्टील की प्लेटें करें यूज: लोगों को जागरुक कर रहे हैदराबाद के सॉफ्टवेयर कर्मचारी

हैदराबाद: कहते हैं कि सस्ते कागज और प्लास्टिक की प्लेटें पैसे बचा सकती हैं, लेकिन ये ऐसी बीमारियां भी लेकर रही हैं, जो कभी खत्म नहीं होतीं. दरअसल, सिर्फ हमारा खाना ही नहीं, बल्कि जिन बर्तनों से हम खाना खाते हैं, वे भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं.

लंबे समय तक डिस्पोजेबल प्लेटों के इस्तेमाल से पाचन संबंधी डिसओर्डर, लिवर और किडनी की समस्याएं, यहां तक कि कैंसर भी हो सकता है. इसी बात को समझते हुए हैदराबाद स्थित सॉफ्टवेयर कर्मचारियों के एक ग्रुप ने 'इको फ्रेंडली सस्टेनेबल' स्लोगन के तहत वर्षों से स्टील की प्लेटों में खाना खाने का फैसला किया है.

स्वास्थ्य के लिए खतरा

एक जमाने में, घर आने वाले रिश्तेदारों को परंपरा और स्वच्छता बनाए रखते हुए केले के पत्तों पर खाना परोसा जाता था. आज, व्यस्त लाइफस्टाइल ने इनकी जगह प्लास्टिक और कागज की प्लेटों ने ले ली है, जिससे जिंदगी आसान हो गई है, लेकिन इनसे स्वास्थ्य के लिए खतरा भी पैदा हो रहा है.

प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के साथ-साथ स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध, ये युवा पेशेवर जहां भी जाते हैं, स्टील की प्लेटें और बोतलें साथ रखते हैं. भले ही स्टील की प्लेटों पर खाना खाने से पर्यावरण पर कोई सीधा असर न पड़े, फिर भी ये कर्मचारी इसे नुकसान न पहुंचाने के लिए दृढ़ हैं.