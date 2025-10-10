ETV Bharat / bharat

प्लास्टिक की बजाय स्टील की प्लेटें करें यूज: लोगों को जागरुक कर रहे हैदराबाद के सॉफ्टवेयर कर्मचारी

लंबे समय तक डिस्पोजेबल प्लेटों के इस्तेमाल से पाचन संबंधी डिसओर्डर, लिवर और किडनी की समस्याएं हो सकतीं हैं.

लोगों को जागरुक कर रहे हैदराबाद के सॉफ्टवेयर कर्मचारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 10, 2025 at 5:42 PM IST

हैदराबाद: कहते हैं कि सस्ते कागज और प्लास्टिक की प्लेटें पैसे बचा सकती हैं, लेकिन ये ऐसी बीमारियां भी लेकर रही हैं, जो कभी खत्म नहीं होतीं. दरअसल, सिर्फ हमारा खाना ही नहीं, बल्कि जिन बर्तनों से हम खाना खाते हैं, वे भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं.

लंबे समय तक डिस्पोजेबल प्लेटों के इस्तेमाल से पाचन संबंधी डिसओर्डर, लिवर और किडनी की समस्याएं, यहां तक कि कैंसर भी हो सकता है. इसी बात को समझते हुए हैदराबाद स्थित सॉफ्टवेयर कर्मचारियों के एक ग्रुप ने 'इको फ्रेंडली सस्टेनेबल' स्लोगन के तहत वर्षों से स्टील की प्लेटों में खाना खाने का फैसला किया है.

स्वास्थ्य के लिए खतरा
एक जमाने में, घर आने वाले रिश्तेदारों को परंपरा और स्वच्छता बनाए रखते हुए केले के पत्तों पर खाना परोसा जाता था. आज, व्यस्त लाइफस्टाइल ने इनकी जगह प्लास्टिक और कागज की प्लेटों ने ले ली है, जिससे जिंदगी आसान हो गई है, लेकिन इनसे स्वास्थ्य के लिए खतरा भी पैदा हो रहा है.

प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के साथ-साथ स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध, ये युवा पेशेवर जहां भी जाते हैं, स्टील की प्लेटें और बोतलें साथ रखते हैं. भले ही स्टील की प्लेटों पर खाना खाने से पर्यावरण पर कोई सीधा असर न पड़े, फिर भी ये कर्मचारी इसे नुकसान न पहुंचाने के लिए दृढ़ हैं.

दोस्तों और फॉलोअर्स को कर रहे प्रेरित
वे वॉट्सऐप पर स्टील की प्लेटों में खाना खाने की तस्वीरें पोस्ट करते हैं और अपने दोस्तों और फॉलोअर्स को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. वे कहते हैं, "हम प्लास्टिक और कागज की प्लेटों पर खाने के नुकसानों के बारे में जागरूकता बढ़ा रहे हैं."

वे पत्तों से बनी प्लेटों के प्रति भी लोगों को आगाह करते हैं. यह कहते हुए कि डिस्पोजेबल प्लेटों के लिए पेड़ों को काटने से भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है. इको फ्रेंडली सस्टेनेबल नारे के साथ ये युवा पेशेवर सभी से प्लास्टिक प्रतिबंध का समर्थन करने के साथ-साथ स्टील के कटोरे और बर्तनों का उपयोग करने का आग्रह करते हैं, जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को लाभ होगा.

