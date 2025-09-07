ETV Bharat / bharat

उपराष्ट्रपति चुनाव में ओवैसी किसका करेंगे समर्थन? AIMIM चीफ ने किया खुलासा

तेलंगाना CMO से बात की उन्होंने शनिवार को कहा, "तेलंगाना CMO ने आज मुझसे बात की और अनुरोध किया कि हम उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करें. AIMIM रेड्डी, जो एक हैदराबादी और सम्मानित न्यायविद हैं को अपना समर्थन देगी." हैदराबाद के सांसद ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रेड्डी से बात की और उन्हें शुभकामनाएं दीं. बता दें कि ओवैसी लोकसभा में एआईएमआईएम का प्रतिनिधित्व करते हैं.

माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट में ओवैसी ने कहा है कि तेलंगाना सीएमओ ने उनसे बात की और 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी का समर्थन करने का अनुरोध किया.

हैदराबाद: ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने घोषणा की है कि वह उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले आगामी चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को अपनी पार्टी के समर्थन देंगे.

इंडिया ब्लॉक ने सुदर्शन रेड्डी को बनाया उम्मीदवार

इंडिया ब्लॉक ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 19 अगस्त को पद के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा की थी. इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके नामांकन को एक वैचारिक लड़ाई बताया था. उन्होंने कहा कि रेड्डी उन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम को दर्शाते हैं. खड़गे ने आगे कहा, "आज इन मूल्यों पर हमला हो रहा है और यही कारण है कि विपक्ष ने एकजुट होकर इस वैचारिक लड़ाई को लड़ने का फैसला किया है."

राधाकृष्णन से होगा मुकाबला

रेड्डी, जिन्होंने आंध्र प्रदेश में एक वकील के रूप में काम किया और बाद में वह गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने. इस बाद वह जनवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए. वह जुलाई 2011 में रिटायर हुए थे. उनका मुकाबला बीजेपी महाराष्ट्र के राज्यपाल राधाकृष्णन से होगा, जिनको 12 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार घोषित किया गया था.

बता दें कि जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा देने के बाद यह चुनाव आवश्यक हो गया था. उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों वाले एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है.

