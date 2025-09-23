ETV Bharat / bharat

कोलकाता में भारी बारिश, कॉलेज स्ट्रीट में बाढ़ से करोड़ों रुपये की किताबें बर्बाद

कोलकाता: रात भर हुई भारी बारिश से कोलकाता में भारी तबाही मची है. बारिश के कारण पुस्तक विक्रेता दहशत में हैं. कॉलेज स्ट्रीट की लगभग सभी किताबों की दुकानों में पानी घुस गया है. व्यापारियों का दावा है कि करोड़ों रुपये की किताबें अब पानी में डूब गई हैं. पब्लिशर्स और पुस्तक विक्रेताओं को भारी नुकसान का डर है. मौसम विभाग ने बताया कि सोमवार देर रात से मंगलवार सुबह तक 5-6 घंटों में कोलकाता में 251.4 मिमी बारिश हुई. इतनी बारिश से पूरा शहर अचानक पानी में डूब गया. कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा है कि जमा पानी कम होने में कुछ समय लगेगा. इस बीच बिजली का करंट लगने से कई मौतें होने की खबरें सामने आई हैं. शहर के कई वरिष्ठ नागरिकों को याद नहीं आ रहा कि पिछली बार बारिश ने कब इतना कहर बरपाया था. विक्रेताओं के अनुसार कॉलेज स्ट्रीट की आखिरी बार हालत मई 2020 में चक्रवात अम्फान के बाद खराब हुई थी. इस बार भले ही चक्रवात न आया हो, लेकिन बारिश ने कुछ ही घंटों में पुस्तक बाजार की सभी छोटी-बड़ी दुकानों को जलमग्न कर दिया. कॉलेज स्ट्रीट में बाढ़ से करोड़ों रुपये की किताबें बर्बाद (ETV Bharat) विक्रेताओं और पब्लिशर्स के बयान

पत्र भारती के प्रमुख और पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स गिल्ड के संपादक त्रिदिब चटर्जी ने कहा, "हमने लगभग 10-12 लाख रुपये की किताबें ही गंवानी पड़ी हैं. अब ऑनलाइन मीडिया का जमाना है. कई लोग एक दिन पहले ही मैसेज करके बता देते हैं कि उन्हें कौन सी किताबें खरीदनी हैं. हम रात में ही उन किताबों को तैयार कर देते हैं, ताकि खरीदारों को ज्यादा देर तक खड़ा न रहना पड़े. मौसम ऐसा भी हो सकता है, इसकी कोई खबर नहीं थी. नतीजा किताबें जमीन पर गिर गईं. सारी किताबें भीग गईं. दुर्गा पूजा से पहले बहुत बड़ा नुकसान हुआ है."