कोलकाता में भारी बारिश, कॉलेज स्ट्रीट में बाढ़ से करोड़ों रुपये की किताबें बर्बाद

मौसम विभाग ने बताया कि सोमवार देर रात से मंगलवार सुबह तक कोलकाता में 251.4 मिमी बारिश हुई.

College Street
कॉलेज स्ट्रीट में बाढ़ से करोड़ों रुपये की किताबें बर्बाद (ETV Bharat)
September 23, 2025 at 5:16 PM IST

कोलकाता: रात भर हुई भारी बारिश से कोलकाता में भारी तबाही मची है. बारिश के कारण पुस्तक विक्रेता दहशत में हैं. कॉलेज स्ट्रीट की लगभग सभी किताबों की दुकानों में पानी घुस गया है. व्यापारियों का दावा है कि करोड़ों रुपये की किताबें अब पानी में डूब गई हैं. पब्लिशर्स और पुस्तक विक्रेताओं को भारी नुकसान का डर है.

मौसम विभाग ने बताया कि सोमवार देर रात से मंगलवार सुबह तक 5-6 घंटों में कोलकाता में 251.4 मिमी बारिश हुई. इतनी बारिश से पूरा शहर अचानक पानी में डूब गया. कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा है कि जमा पानी कम होने में कुछ समय लगेगा. इस बीच बिजली का करंट लगने से कई मौतें होने की खबरें सामने आई हैं.

शहर के कई वरिष्ठ नागरिकों को याद नहीं आ रहा कि पिछली बार बारिश ने कब इतना कहर बरपाया था. विक्रेताओं के अनुसार कॉलेज स्ट्रीट की आखिरी बार हालत मई 2020 में चक्रवात अम्फान के बाद खराब हुई थी. इस बार भले ही चक्रवात न आया हो, लेकिन बारिश ने कुछ ही घंटों में पुस्तक बाजार की सभी छोटी-बड़ी दुकानों को जलमग्न कर दिया.

कॉलेज स्ट्रीट में बाढ़ से करोड़ों रुपये की किताबें बर्बाद (ETV Bharat)

विक्रेताओं और पब्लिशर्स के बयान
पत्र भारती के प्रमुख और पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स गिल्ड के संपादक त्रिदिब चटर्जी ने कहा, "हमने लगभग 10-12 लाख रुपये की किताबें ही गंवानी पड़ी हैं. अब ऑनलाइन मीडिया का जमाना है. कई लोग एक दिन पहले ही मैसेज करके बता देते हैं कि उन्हें कौन सी किताबें खरीदनी हैं. हम रात में ही उन किताबों को तैयार कर देते हैं, ताकि खरीदारों को ज्यादा देर तक खड़ा न रहना पड़े. मौसम ऐसा भी हो सकता है, इसकी कोई खबर नहीं थी. नतीजा किताबें जमीन पर गिर गईं. सारी किताबें भीग गईं. दुर्गा पूजा से पहले बहुत बड़ा नुकसान हुआ है."

गिल्ड के अध्यक्ष सुधांशु शेखर रॉय ने कहा, "हालात अम्फान से भी बदतर हैं. कॉलेज स्ट्रीट की ज़्यादातर दुकानें सड़क पर हैं. सारी दुकानें पानी में डूब गई हैं. इस बार लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है. मुझे पता था कि बारिश होगी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी बारिश होगी. रात में हुई, इसलिए कोई कुछ कर नहीं सका."

'बहुत सारी किताबें बर्बाद हो गई'
डे पब्लिशर्स के शुभंकर डे ने कहा, "हमारी बहुत सारी किताबें बर्बाद हो गई हैं. फिलहाल, लगभग 2 लाख रुपये की किताबें बर्बाद हो गई हैं. विद्यासागर मार्केट की ज़्यादातर दुकानों में पानी भर गया है. कई किताबें जमीन पर रखी थीं, वे पूरी तरह भीग गई हैं. हममें से कोई भी ऐसी असामान्य स्थिति के लिए तैयार नहीं था."

कॉलेज स्ट्रीट में बाढ़ से करोड़ों रुपये की किताबें बर्बाद (ETV Bharat)

महुआ पब्लिशर्स के शेखर हाजरा ने भी यही दुख जताया. उन्होंने कहा, "हालात बहुत बुरे हैं. यह अम्फान से भी बदतर है, जहां उस समय पानी नहीं घुसा था, अब वे जगहें पूरी तरह डूब गई हैं. लगभग 7 से 8 लाख रुपये की किताबें बर्बाद हो गई हैं."

पलक प्रकाशनी के सम्राट चक्रवर्ती ने कहा, "किताबों के बाजार की हालत ठीक नहीं है. चारों तरफ पानी भरा है, जिनके दूसरी मंजिल पर गोदाम हैं, उन्हें थोड़ी राहत मिली है, लेकिन यह नई किताबें छापने का समय है. हमारी हालत बहुत खराब है. बहुत सारा कागज भीग गया है. अब उनका इस्तेमाल छपाई के लिए नहीं किया जा सकता. नतीजतन, ऐसा लगता है कि लाखों रुपये की किताबें बर्बाद हो गई हैं."

आनंद प्रकाशन के निगमानंद मंडल ने कहा, "पूजा की पूर्व संध्या पर हमारी लगभग 20 हजार रुपये की किताबें बर्बाद हो गईं. सभी पूजा की वर्षगांठें जलभराव के कारण बर्बाद हो गई हैं."

