मोदी की जून 2023 में हुई अमेरिकी यात्रा पर 22 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुए: सरकार - PMS VISIT TO US IN JUNE 2023

पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा ( file photo-ANI )

By PTI Published : Mar 20, 2025, 7:22 PM IST

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जून 2023 में हुई अमेरिका यात्रा पर 22 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुए थे. विदेश राज्यमंत्री पवित्र मार्गेरिटा ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में गुरुवार को यह जानकारी दी. खड़गे ने सरकार से पूछा था कि पिछले तीन वर्षों में प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं की व्यवस्था पर भारतीय दूतावासों द्वारा कुल कितना खर्च किया गया है. उन्होंने होटल व्यवस्था, सामुदायिक स्वागत, परिवहन व्यवस्था और अन्य विविध व्यय जैसे प्रमुख मदों के अंतर्गत किए गए यात्रा-वार व्यय का विवरण भी मांगा. इसके जवाब में मार्गेरिटा ने प्रधानमंत्री द्वारा 2022, 2023 और 2024 में किए गए विदेश यात्राओं पर देश-वार खर्च के आंकड़ों को सारणीबद्ध रूप में साझा किया। उनकी इन यात्राओं में आधिकारिक, उनके साथ जाने वाले सुरक्षा और मीडिया प्रतिनिधिमंडल शामिल थे. आंकड़ों के अनुसार, जून 2023 में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा पर 22,89,68,509 रुपये का खर्च हुआ था, जबकि सितंबर 2024 में इसी देश की यात्रा पर 15,33,76,348 रुपये खर्च हुए थे. ये आंकड़े मई 2022 में जर्मनी की यात्रा से लेकर दिसंबर 2024 में कुवैत यात्रा तक 38 से अधिक यात्राओं से संबंधित थे.