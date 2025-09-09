उपराष्ट्रपति चुनाव 2025: एक दर्जन से ज्यादा सांसदों ने मतदान से बनाई दूरी, जानें कारण
अमृतपाल पंजाब के उन सांसदों में शामिल हैं, जिन्होंने बाढ़ के प्रति केंद्र सरकार की कथित उदासीनता के चलते चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं.
Published : September 9, 2025 at 2:10 PM IST
नई दिल्ली: भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में मंगलवार को एक दर्जन से ज़्यादा सांसद मतदान नहीं कर रहे. इन सांसदों में पंजाब के निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह खालसा भी शामिल हैं. वहीं, शिरोमणि अकाली दल (SAD), ओडिशा के बीजू जनता दल (BJD) और तेलंगाना के भारत राष्ट्र समिति (BRS) जैसी पार्टियां भी विभिन्न कारणों से वोटिंग में भाग नहीं ले रहे.
अमृतपाल सिंह जिन पर अलगाववाद का आरोप है. 2023 में पंजाब के मोगा के रोडे गांव से गिरफ़्तार होने के बाद से असम की जेल में हैं. बाद में वे खडूर साहिब से लोकसभा के लिए चुने गए, लेकिन उन्हें सदन में आने की अनुमति नहीं मिली. ऐसी खबरें थीं कि वे डाक मतपत्र से मतदान करेंगे.
पंजाब में बाढ़ को लेकर बहिष्कार
बाद में पता चला कि अमृतपाल पंजाब के उन सांसदों में शामिल हैं, जिन्होंने सूबे में बाढ़ के प्रति केंद्र सरकार की कथित उदासीनता के चलते चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है. चुनाव का बहिष्कार करने वालों में सांसद सरबजीत सिंह खालसा भी शामिल हैं, जो इंदिरा गांधी हत्याकांड के दोषी बेअंत सिंह के बेटे हैं और 2024 में फरीदकोट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीते थे.
एनडीए के पूर्व घटक दल शिरोमणि अकाली दल ने भी चुनाव के बहिष्कार की घोषणा की है, जिसका मतलब है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल भी मतदान नहीं करेंगी. पार्टी ने कहा कि पंजाब के लोग केंद्र सरकार से बहुत नाराज हैं क्योंकि वह राज्य की दुर्दशा के बीच चुनाव करा रही है. उल्लेखनीय है कि पंजाब के 13 सांसदों में से तीन वोट नहीं डालेंगे.
सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व वाली शिरोमणि अकाली दल ने एक्स पर पोस्ट किया, "राज्य का लगभग एक तिहाई हिस्सा पानी में डूबा हुआ है और फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं. यह पंजाब सरकार की लापरवाही और अक्षमता के कारण हुई एक मानव निर्मित त्रासदी है. न तो राज्य सरकार और न ही केंद्र पंजाबियों की किसी भी तरह से मदद के लिए आगे आया है."
बीजेडी चाहती है 'समान दूरी'
पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली ओडिशा की बीजू जनता दल (BJD) ने घोषणा की है कि उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहने का उसका फैसला राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक दोनों से समान दूरी बनाए रखने की उसकी नीति का हिस्सा है.
बीजेडी ने पिछले साल राज्य में बीजेपी के हाथों सत्ता गंवा दी थी. हालांकि, उसने कुछ मुद्दों पर एनडीए का समर्थन किया है. पटनायक की पार्टी का वर्तमान में लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं है, लेकिन राज्यसभा में उसके सात सदस्य हैं.
KCR की पार्टी ने 'किसानों की पीड़ा' का दिया हवाला
तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने भी मतदान से दूर रहने का फैसला किया है. इसके लिए पार्टी ने यूरिया की कमी के कारण राज्य के किसानों में पीड़ा का हवाला दिया है. बता दें कि बीआरएस के राज्यसभा में चार सांसद हैं, जबकि लोकसभा में एक भी नहीं.
बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने कहा, "पिछले 20 दिनों से बीआरएस राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को यूरिया की कमी के बारे में चेतावनी दे रही है. फिर भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. विरोध स्वरूप और 71 लाख तेलंगाना किसानों के साथ एकजुटता दिखाते हुए, बीआरएस ने उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेने का फैसला किया है. अगर नोटा (इनमें से कोई नहीं) एक विकल्प होता, तो हम इसे चुनते."
मतदान से पहले किसके पास कितने नंबर?
मंगलवार सुबह शुरू हुए मतदान से पहले एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के पास आसानी से जीतने के लिए पर्याप्त संख्या थी. इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने भी इस बात को स्वीकार किया, जिसने संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार के रूप में रिटायर सुप्रीम कोर्ट के जज बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है. राधाकृष्णन को 420 से ज़्यादा वोट मिलने की उम्मीद है, जो बहुमत के 391 के आंकड़े से कहीं ज्यादा है, जबकि इंडिया ब्लॉक को उम्मीद है कि क्रॉस-वोटिंग से एक संदेश जाएगा.
यह भी पढ़ें- कब आएंगे उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के नतीजे? जानें