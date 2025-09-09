ETV Bharat / bharat

उपराष्ट्रपति चुनाव 2025: एक दर्जन से ज्यादा सांसदों ने मतदान से बनाई दूरी, जानें कारण

नई दिल्ली: भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में मंगलवार को एक दर्जन से ज़्यादा सांसद मतदान नहीं कर रहे. इन सांसदों में पंजाब के निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह खालसा भी शामिल हैं. वहीं, शिरोमणि अकाली दल (SAD), ओडिशा के बीजू जनता दल (BJD) और तेलंगाना के भारत राष्ट्र समिति (BRS) जैसी पार्टियां भी विभिन्न कारणों से वोटिंग में भाग नहीं ले रहे.

अमृतपाल सिंह जिन पर अलगाववाद का आरोप है. 2023 में पंजाब के मोगा के रोडे गांव से गिरफ़्तार होने के बाद से असम की जेल में हैं. बाद में वे खडूर साहिब से लोकसभा के लिए चुने गए, लेकिन उन्हें सदन में आने की अनुमति नहीं मिली. ऐसी खबरें थीं कि वे डाक मतपत्र से मतदान करेंगे.

पंजाब में बाढ़ को लेकर बहिष्कार

बाद में पता चला कि अमृतपाल पंजाब के उन सांसदों में शामिल हैं, जिन्होंने सूबे में बाढ़ के प्रति केंद्र सरकार की कथित उदासीनता के चलते चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है. चुनाव का बहिष्कार करने वालों में सांसद सरबजीत सिंह खालसा भी शामिल हैं, जो इंदिरा गांधी हत्याकांड के दोषी बेअंत सिंह के बेटे हैं और 2024 में फरीदकोट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीते थे.

एनडीए के पूर्व घटक दल शिरोमणि अकाली दल ने भी चुनाव के बहिष्कार की घोषणा की है, जिसका मतलब है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल भी मतदान नहीं करेंगी. पार्टी ने कहा कि पंजाब के लोग केंद्र सरकार से बहुत नाराज हैं क्योंकि वह राज्य की दुर्दशा के बीच चुनाव करा रही है. उल्लेखनीय है कि पंजाब के 13 सांसदों में से तीन वोट नहीं डालेंगे.

सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व वाली शिरोमणि अकाली दल ने एक्स पर पोस्ट किया, "राज्य का लगभग एक तिहाई हिस्सा पानी में डूबा हुआ है और फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं. यह पंजाब सरकार की लापरवाही और अक्षमता के कारण हुई एक मानव निर्मित त्रासदी है. न तो राज्य सरकार और न ही केंद्र पंजाबियों की किसी भी तरह से मदद के लिए आगे आया है."

बीजेडी चाहती है 'समान दूरी'

पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली ओडिशा की बीजू जनता दल (BJD) ने घोषणा की है कि उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहने का उसका फैसला राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक दोनों से समान दूरी बनाए रखने की उसकी नीति का हिस्सा है.