ETV Bharat / bharat

मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई के अंतर्गत 84,000 से अधिक स्वच्छता कर्मियों का प्रोफाइल तैयार

84,000 से अधिक स्वच्छता कर्मियों का प्रोफाइल तैयार किया गया ( सांकेतिक तस्वीर )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 15, 2025 at 3:31 PM IST 4 Min Read

नई दिल्ली: सरकारी आंकड़े के अनुसार नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम (NAMASTE) के तहत देश भर में 84,000 से ज़्यादा सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों (SSWs) की प्रोफाइल तैयार की गई है. यह योजना जो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की जा रही है. इसे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (NSKFDC) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है. यह खतरनाक सफाई मैथड्स को समाप्त करके और प्रशिक्षित और प्रमाणित कर्मियों द्वारा सुरक्षित, मैकेनिज्म प्रक्रियाओं को बढ़ावा देकर सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान की गारंटी प्रदान करता है. NAMASTE का उद्देश्य सफाई कार्यों में जीरो मृत्यु दर प्राप्त करना, मानव मल के सीधे संपर्क को समाप्त करना, यह सुनिश्चित करना कि सभी सफाई प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करके की जाए, आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाइयों (ERSUs) को बढ़ावा देना, स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और उद्यमिता के माध्यम से वर्कर्स को सशक्त बनाना है. सामाजिक स्वच्छता कर्मियों को प्रोफाइल होगी तैयार

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार देश भर के 4800 शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में एक लाख से ज़्यादा सामाजिक स्वच्छता कर्मियों (SSWs) का प्रोफाइल तैयार किया जाएगा. जिन सामाजिक स्वच्छता कर्मियों का प्रोफाइल तैयार किया जा रहा है, उन्हें पीपीई किट, सुरक्षा उपकरण, व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण, स्वास्थ्य बीमा कवरेज और स्वच्छता क्षेत्र में आजीविका के अवसर प्रदान किए जाएंगे. जारी किया जाएगा NAMASTE पहचान पत्र

इसके अलावा उन्हें उचित क्षमता निर्माण के माध्यम से अपने खुद के स्वच्छता उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा. प्रोफाइलिंग का उद्देश्य एसएसडब्ल्यू की पहचान के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित करना है. प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट NAMASTE पहचान पत्र जारी किया जाएगा. सीवर और सेप्टिक टैंक सफाईकर्मियों को मान्यता

गौरतलब है कि भारत में 2019 से 2023 के बीच सीवर और सेप्टिक टैंकों से संबंधित खतरनाक सफाई कार्य करते समय कुल 377 लोगों की जान चली गई. केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, NAMASTE योजना ने अगस्त 2025 तक देश भर में 84,902 सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मियों (SSW) को मान्यता दी है.