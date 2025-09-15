ETV Bharat / bharat

मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई के अंतर्गत 84,000 से अधिक स्वच्छता कर्मियों का प्रोफाइल तैयार

NAMASTE योजना ने अगस्त 2025 तक देश भर में 84,902 सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मियों (SSW) को मान्यता दी है.

National Action for Mechanised Sanitation Ecosystem
84,000 से अधिक स्वच्छता कर्मियों का प्रोफाइल तैयार किया गया (सांकेतिक तस्वीर)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 15, 2025 at 3:31 PM IST

नई दिल्ली: सरकारी आंकड़े के अनुसार नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम (NAMASTE) के तहत देश भर में 84,000 से ज़्यादा सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों (SSWs) की प्रोफाइल तैयार की गई है. यह योजना जो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की जा रही है.

इसे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (NSKFDC) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है. यह खतरनाक सफाई मैथड्स को समाप्त करके और प्रशिक्षित और प्रमाणित कर्मियों द्वारा सुरक्षित, मैकेनिज्म प्रक्रियाओं को बढ़ावा देकर सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान की गारंटी प्रदान करता है.

NAMASTE का उद्देश्य सफाई कार्यों में जीरो मृत्यु दर प्राप्त करना, मानव मल के सीधे संपर्क को समाप्त करना, यह सुनिश्चित करना कि सभी सफाई प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करके की जाए, आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाइयों (ERSUs) को बढ़ावा देना, स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और उद्यमिता के माध्यम से वर्कर्स को सशक्त बनाना है.

सामाजिक स्वच्छता कर्मियों को प्रोफाइल होगी तैयार
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार देश भर के 4800 शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में एक लाख से ज़्यादा सामाजिक स्वच्छता कर्मियों (SSWs) का प्रोफाइल तैयार किया जाएगा. जिन सामाजिक स्वच्छता कर्मियों का प्रोफाइल तैयार किया जा रहा है, उन्हें पीपीई किट, सुरक्षा उपकरण, व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण, स्वास्थ्य बीमा कवरेज और स्वच्छता क्षेत्र में आजीविका के अवसर प्रदान किए जाएंगे.

जारी किया जाएगा NAMASTE पहचान पत्र
इसके अलावा उन्हें उचित क्षमता निर्माण के माध्यम से अपने खुद के स्वच्छता उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा. प्रोफाइलिंग का उद्देश्य एसएसडब्ल्यू की पहचान के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित करना है. प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट NAMASTE पहचान पत्र जारी किया जाएगा.

सीवर और सेप्टिक टैंक सफाईकर्मियों को मान्यता
गौरतलब है कि भारत में 2019 से 2023 के बीच सीवर और सेप्टिक टैंकों से संबंधित खतरनाक सफाई कार्य करते समय कुल 377 लोगों की जान चली गई. केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, NAMASTE योजना ने अगस्त 2025 तक देश भर में 84,902 सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मियों (SSW) को मान्यता दी है.

इस अवधि के दौरान सबसे अधिक संख्या में सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मियों (SSWS) को उत्तर प्रदेश से मान्यता मिली है. कुल संख्या 11,969 है. दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र (82,97) और उसके बाद तमिलनाडु (6,975) है.

आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक में कुल 6,360 व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (SWS), पंजाब में 4,336 और राजस्थान में 3,867 हैं. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में कुल 45,871 व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) किट SSW को और 354 सुरक्षा उपकरण किट ERSU को वितरित किए गए हैं. इसके अलावा, आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) और राज्य स्वास्थ्य योजना के तहत 54,140 लाभार्थियों को कवर किया गया है.

NAMASTE योजना के लाभ
इसके लाभों में व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण और पीपीई किट वितरण, AB-PMJAY के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा कवरेज और आजीविका सहायता एवं उद्यम विकास शामिल हैं. SSWs को व्यावसायिक सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है और काम के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पीपीई किट प्रदान की जाती हैं.

'सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान की गारंटी'
NAMASTE योजना का जिक्र करते हुए इसके कार्यान्वयन से जुड़े सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया, "इस योजना का उद्देश्य शहरी भारत में सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान की गारंटी देना है, साथ ही क्षमता निर्माण और पीपीई किट, सुरक्षा उपकरणों और मशीनरी तक बेहतर पहुंच के माध्यम से उनकी व्यावसायिक सुरक्षा में सुधार करना है. इसका उद्देश्य सफाई कर्मचारियों के प्रति नागरिकों के व्यवहार में बदलाव लाना और सुरक्षित स्वच्छता सेवाओं की मांग को बढ़ाना है."

उन्होंने कहा, "इस सीमा ने शुरू में कल्याणकारी लाभों, सुरक्षा प्रशिक्षण या स्वास्थ्य कवरेज तक उनकी पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया, जिससे कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा योजना के प्रावधानों से बाहर हो गया. बड़े पैमाने पर सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान, जन जागरूकता और सभी हितधारकों की भागीदारी के माध्यम से, जमीनी स्तर के प्रयासों और डिजिटल आउटरीच के साथ मजबूत एकीकरण के माध्यम से दृष्टिकोण में उल्लेखनीय बदलाव और समावेशन में वृद्धि हुई है."

यह भी पढ़ें- 36 साल बाद अपने परिवार से मिली मानसिक रूप से बीमार महिला

