रेलयात्री ध्यान दें : 300 से अधिक ट्रेनें या तो रद्द रहेंगी या उनका मार्ग परिवर्तित किया जाएगा
रेलवे इस दौरान सुरक्षित रेल परिचालन के लिए स्टेशनों पर गिट्टी रहित पटरियों का पुनर्विकास करेगा.
Published : October 11, 2025 at 5:01 PM IST
नई दिल्ली: झांसी मंडल सहित विभिन्न स्थानों पर जाने के लिए पहले से कन्फर्म ट्रेन टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को अपनी योजना पर पुनर्विचार करना होगा. क्योंकि विभिन्न मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों के 400 से अधिक फेरे या तो रद्द रहेंगे या उनके मार्ग में परिवर्तन किया जाएगा. इस दौरान रेलवे वॉशेबल एप्रन हटाएगा और प्लेटफार्मों पर नई गिट्टी रहित पटरियां बिछाएगा.
इस बारे में उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने कहा, "रेलवे सुरक्षित रेल परिचालन के लिए स्टेशनों पर गिट्टी रहित पटरियों का पुनर्विकास करेगा."
त्रिपाठी ने आगे कहा, "पारंपरिक पटरियों में, पटरियों के नीचे पानी जमा हो जाता है जिससे लंबे समय बाद उनका आधार कमज़ोर हो जाता है. हालांकि, पटरियों के नीचे पानी रिस नहीं पाता क्योंकि इन्हें गिट्टी रहित बनाया जाता है जिससे सफाई के दौरान या किसी अन्य स्रोत से आने वाला पानी, पटरियों के पास बने नाले के ज़रिए बाहर निकल जाता है."
25 नवंबर से 8 जनवरी तक गिट्टी रहित कार्य के बाद, ट्रेनों के फेरे रद्द, आंशिक रूप से रद्द, मार्ग परिवर्तित और नियंत्रण मुक्त किए जाएंगे.
ट्रेन रद्द होने पर अपने विचार व्यक्त करते हुए दिल्ली में एक यात्री मधुसूदन शर्मा ने कहा, "यह अच्छी बात है कि ट्रेन यात्रियों के लिए कुछ आधुनिक विकास कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर मैं इस बात से बहुत नाराज हूं कि रेलवे एक मुख्य डिवीजन से इतनी संख्या में ट्रिप रद्द या डायवर्ट कर देगा."
उन्होंने कहा, "अधिकारियों को यात्रियों को राहत प्रदान करने के लिए एक उचित योजना बनानी चाहिए ताकि उन्हें किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े, विशेष रूप से निम्न मध्यम या गरीब वर्ग के यात्रियों को, जो हवाई यात्रा का खर्च वहन नहीं कर सकते."
इसी तरह की बात कहते हुए एक अन्य यात्री लोचन सिंह ने ईटीवी भारत को बताया, "अगर यह सच है कि रेलवे सुरक्षित रेल यातायात के लिए गिट्टी रहित ट्रैक विकसित कर रहा है, तो यह रेलवे के साथ-साथ हम जैसे यात्रियों के लिए भी एक अच्छा कदम है. मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अधिकारियों को काम के लिए ऐसा महीना चुनना चाहिए जब यात्रियों की आवाजाही बहुत कम हो."
यह ट्रेनें रहेंगी रद्द
|ट्रेन 11901 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-आगरा कैंट (प्रतिदिन) 26 नवंबर से 9 जनवरी तक रद्द रहेगी.
|ट्रेन 11902 आगरा कैंट- वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी (दैनिक) 25 नवंबर से 8 जनवरी तक.
|ट्रेन 11903 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-इटावा (दैनिक) 25 नवंबर से 8 जनवरी तक.
|ट्रेन 11904 इटावा-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी (दैनिक) 26 नवंबर से 9 जनवरी तक.
|ट्रेन 64616 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-ललितपुर मेमू (दैनिक) 25 नवंबर से 8 जनवरी तक.
|ट्रेन 64615 ललितपुर-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी मेमू (दैनिक) 25 नवंबर से 8 जनवरी.
|ट्रेन 64618 ललितपुर-बीना मेमू (दैनिक) 25 नवंबर से 8 जनवरी तक.
|ट्रेन 64617 बीना-ललितपुर मेमू (दैनिक) 25 नवंबर से 8 जनवरी.
|ट्रेन 01821 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-ललितपुर मेमू (दैनिक) 25 नवंबर से 8 जनवरी.
|ट्रेन 01822 ललितपुर-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी मेमू (दैनिक) 26 नवंबर से 9 जनवरी.
|ट्रेन 05073 बेंगलुरु सिटी-लालकुआं (साप्ताहिक मंगलवार) 2 दिसंबर से 6 जनवरी तक.
|ट्रेन 05074 लालकुआं-बेंगलुरु सिटी (साप्ताहिक शनिवार) 29 नवंबर से 3 जनवरी तक.
|ट्रेन 07363 हुबली-योग नगरी ऋषिकेश (साप्ताहिक सोमवार) 24 नवंबर से 5 जनवरी तक.
|ट्रेन 07364 योग नगरी ऋषिकेश-हुबली (साप्ताहिक गुरुवार) 27 नवंबर से 8 जनवरी तक.
|ट्रेन 05559 रक्सौल-उधना (साप्ताहिक शनिवार) 29 नवंबर से 3 जनवरी तक.
|ट्रेन 05560 उधना-रक्सौल (साप्ताहिक रविवार) 30 नवंबर से 4 जनवरी तक.
|ट्रेन 06597 यशवंतपुर-योग नगरी ऋषिकेश (साप्ताहिक गुरुवार) 27 नवंबर से 1 जनवरी तक.
|ट्रेन 06598 योग नगरी ऋषिकेश-यशवंतपुर (साप्ताहिक शनिवार) 29 नवंबर से 3 जनवरी तक.
|ट्रेन 09043 बांद्रा टर्मिनस-बधनी (साप्ताहिक रविवार) 30 नवंबर से 4 जनवरी तक.
|ट्रेन 09044 बढ़नी-बांद्रा टर्मिनस (साप्ताहिक सोमवार) 1 दिसंबर से 5 जनवरी तक.
|ट्रेन 07075 हैदराबाद-गोरखपुर (साप्ताहिक शुक्रवार) 28 नवंबर से 2 जनवरी तक.
|ट्रेन 07076 गोरखपुर-हैदराबाद (साप्ताहिक रविवार) 30 नवंबर से 4 जनवरी तक.
मार्ग परिवर्तित की गई ट्रेनें
लगभग 29 रेलगाड़ियां मार्ग परिवर्तित रहेंगी, 4 रेलगाड़ियां या तो रद्द रहेंगी या फिर अपने प्रारंभिक मार्ग से चलेंगी, तथा 2 रेलगाड़ियों का मार्ग नियंत्रित किया जाएगा.
