ETV Bharat / bharat

रेलयात्री ध्यान दें : 300 से अधिक ट्रेनें या तो रद्द रहेंगी या उनका मार्ग परिवर्तित किया जाएगा

नई दिल्ली: झांसी मंडल सहित विभिन्न स्थानों पर जाने के लिए पहले से कन्फर्म ट्रेन टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को अपनी योजना पर पुनर्विचार करना होगा. क्योंकि विभिन्न मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों के 400 से अधिक फेरे या तो रद्द रहेंगे या उनके मार्ग में परिवर्तन किया जाएगा. इस दौरान रेलवे वॉशेबल एप्रन हटाएगा और प्लेटफार्मों पर नई गिट्टी रहित पटरियां बिछाएगा.

इस बारे में उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने कहा, "रेलवे सुरक्षित रेल परिचालन के लिए स्टेशनों पर गिट्टी रहित पटरियों का पुनर्विकास करेगा."

त्रिपाठी ने आगे कहा, "पारंपरिक पटरियों में, पटरियों के नीचे पानी जमा हो जाता है जिससे लंबे समय बाद उनका आधार कमज़ोर हो जाता है. हालांकि, पटरियों के नीचे पानी रिस नहीं पाता क्योंकि इन्हें गिट्टी रहित बनाया जाता है जिससे सफाई के दौरान या किसी अन्य स्रोत से आने वाला पानी, पटरियों के पास बने नाले के ज़रिए बाहर निकल जाता है."

25 नवंबर से 8 जनवरी तक गिट्टी रहित कार्य के बाद, ट्रेनों के फेरे रद्द, आंशिक रूप से रद्द, मार्ग परिवर्तित और नियंत्रण मुक्त किए जाएंगे.

ट्रेन रद्द होने पर अपने विचार व्यक्त करते हुए दिल्ली में एक यात्री मधुसूदन शर्मा ने कहा, "यह अच्छी बात है कि ट्रेन यात्रियों के लिए कुछ आधुनिक विकास कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर मैं इस बात से बहुत नाराज हूं कि रेलवे एक मुख्य डिवीजन से इतनी संख्या में ट्रिप रद्द या डायवर्ट कर देगा."