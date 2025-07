ETV Bharat / bharat

अब तक 20,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे बाबा बर्फानी के दरबार, जम्मू में रजिस्ट्रेशन केंद्रों पर अव्यवस्था - AMARNATH YATRA 2025

जम्मू में रजिस्ट्रेशन केंद्रों पर अव्यवस्था, श्रद्धालुओं ने जताई नाराज़गी ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : July 4, 2025 at 11:42 PM IST | Updated : July 5, 2025 at 12:00 AM IST 3 Min Read

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को जानकारी दी कि अब तक 20,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए घाटी पहुंच चुके हैं. बालटाल (गांदरबल) में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, जम्मू-कश्मीर में बहुत ही उत्साहजनक और सौहार्दपूर्ण वातावरण है. देशभर से श्रद्धालु यहां आ रहे हैं और स्थानीय लोग उनका खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं. एलजी ने यह भी बताया कि जम्मू-कश्मीर सरकार, स्थानीय प्रशासन और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रियों के लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं की हैं, जिससे उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो. उन्होंने बताया कि ONGC द्वारा यात्रियों के लिए नई पर्यटक आवास सुविधाएं विकसित की गई हैं, जो अब बाबा बर्फानी के भक्तों को समर्पित की गई हैं. जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (ians) ONGC ने किया बड़ा योगदान

ONGC ने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) के तहत अमरनाथ यात्रियों के लिए चार प्रमुख स्थानों – बालटाल, नुनवान, बिजबेहड़ा और सिधरा में स्थायी डिजास्टर मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स स्थापित किए हैं. इससे यात्रा के दौरान किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित राहत और बचाव कार्य संभव हो पाएंगे.

रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी, जम्मू में श्रद्धालुओं का फूटा गुस्सा

वहीं दूसरी ओर, जम्मू में अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन सेंटरों पर अव्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही के चलते श्रद्धालु परेशान हैं. श्रद्धालुओं का कहना है कि कड़ी धूप और भारी भीड़ के बावजूद न पानी की व्यवस्था है, न छांव की, और न ही बैठने की जगह. महिलाएं और बुजुर्ग सबसे अधिक परेशान नजर आ रहे हैं. कई श्रद्धालुओं ने यह भी आरोप लगाया कि भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज तक किया. दिल्ली से आए एक श्रद्धालु ने बताया

मैं दोपहर 1 बजे से कतार में खड़ा था, लेकिन 3 बजे बताया गया कि आज के कूपन खत्म हो गए हैं और हमें जबरन हटा दिया गया. पुलिस दुर्व्यवहार कर रही है, यह पूरा प्रशासनिक फेलियर है.” राजनीतिक दलों और संगठनों ने जताई नाराजगी

शिवसेना (UBT) की जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मनीष साहनी ने अपनी टीम के साथ रजिस्ट्रेशन केंद्रों का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने कहा, हमने पहले ही रजिस्ट्रेशन कोटा बढ़ाने और केंद्रों की संख्या बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन प्रशासन और श्राइन बोर्ड ने नजरअंदाज किया. आज उसका खामियाजा श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ रहा है. उन्होंने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल से अपील की कि रजिस्ट्रेशन कोटा तत्काल बढ़ाया जाए और यात्रियों के लिए समुचित सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं. सुरक्षा के मद्देनज़र अलर्ट

गौरतलब है कि यह अमरनाथ यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब हाल ही में (22 अप्रैल) पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए थे. ऐसे में कश्मीर पुलिस ने यात्रियों के लिए विशेष सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं. श्रद्धालु केवल अधिकृत काफिलों में ही यात्रा करें जो भगवती नगर, बालटाल और नुनवान बेस से संचालित किए जा रहे हैं. यह भी पढ़ें- 'अमरनाथ यात्रा स्थानीय मुसलमानों के बिना संभव नहीं', पवित्र गुफा की पुरानी कहानी कश्मीरी पंडित की जुबानी

Last Updated : July 5, 2025 at 12:00 AM IST