अगस्त 2025 से फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए 16 लाख से अधिक UAN नंबर किए गए जारी

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से लागू किया जा रहा है.

UAN
अगस्त 2025 से 16 लाख से अधिक UAN नबंर किए गए जारी (Getty Images)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 14, 2025 at 1:32 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने सोमवार को नई दिल्ली में EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (CBT) की 238वीं बैठक की अध्यक्षता की. ईपीएफ सदस्यों की सुविधा और रिटायरमेंट सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए सरल और उदार आंशिक निकासी को मंजूरी दी है.

डॉ मंडाविया की अध्यक्षता में बैठक में सीबीटी ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए. इनमें विश्वास योजना को मंजूरी देना शामिल है. इस दौरान बोर्ड को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) के शुभारंभ के बारे में सूचित किया गया.

यह एक जुलाई 2025 को स्वीकृत 99,446 करोड़ रुपये की पहल है. इसका उद्देश्य अगस्त 2025 से जुलाई 2027 तक 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करना है.

अगस्त 16 लाख से अधिक UAN आवंटित किए गए
अगस्त 2025 के महीने के लिए इस योजना से भाग बी (नियोक्ताओं के लिए) के तहत 79,098 प्रतिष्ठानों और भाग ए (कर्मचारियों के लिए) के तहत लगभग 6 लाख पहली बार नौकरी पर रखे गए कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा एक अगस्त 2025 से फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FTA) का उपयोग करके लगभग 16.78 लाख यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आवंटित किए गए हैं.

क्या है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना?
यह एक रोजगार-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के माध्यम से लागू किया जा रहा है. इसके तहत पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं और उन्हें नियुक्त करने वाले प्राइवेट सेक्टर के नियोक्ताओं, जैसे MSME, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री – दोनों को सीधा लाभ मिलता है.

स्कीम के तहत पहली बार नौकरी वालों को लाभ
प्राइवेट सेक्टर में पहली औपचारिक नौकरी मिलने पर 15,000 का सीधा लाभ मिलता है. इस राशि को दो किस्तों में जारी की जाती है. इसकी पहली किस्त 6 महीने लगातार काम करने के बाद जारी की जाती है, जबकि दूसरी किस्त 12 महीने पूरे होने पर मिलेगी. गौरतलब है कि इसमें कुछ राशि बचत साधन में जमा होगी.

नियोक्ताओं को मिलने वाले फायदे
नए कर्मचारियों की भर्ती पर कंपनी को 3,000 रुपये प्रतिमाह तक का लाभ मिलता है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए यह लाभ 4 वर्ष तक के लिए है. इसके लिए 50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम 2 नए लोग रखने होंगे. वहीं, 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए यह संख्या 5 है.

