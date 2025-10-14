ETV Bharat / bharat

अगस्त 2025 से फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए 16 लाख से अधिक UAN नंबर किए गए जारी

अगस्त 2025 से 16 लाख से अधिक UAN नबंर किए गए जारी ( Getty Images )

नई दिल्ली: केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने सोमवार को नई दिल्ली में EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (CBT) की 238वीं बैठक की अध्यक्षता की. ईपीएफ सदस्यों की सुविधा और रिटायरमेंट सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए सरल और उदार आंशिक निकासी को मंजूरी दी है. डॉ मंडाविया की अध्यक्षता में बैठक में सीबीटी ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए. इनमें विश्वास योजना को मंजूरी देना शामिल है. इस दौरान बोर्ड को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) के शुभारंभ के बारे में सूचित किया गया. यह एक जुलाई 2025 को स्वीकृत 99,446 करोड़ रुपये की पहल है. इसका उद्देश्य अगस्त 2025 से जुलाई 2027 तक 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करना है. अगस्त 16 लाख से अधिक UAN आवंटित किए गए

अगस्त 2025 के महीने के लिए इस योजना से भाग बी (नियोक्ताओं के लिए) के तहत 79,098 प्रतिष्ठानों और भाग ए (कर्मचारियों के लिए) के तहत लगभग 6 लाख पहली बार नौकरी पर रखे गए कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा एक अगस्त 2025 से फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FTA) का उपयोग करके लगभग 16.78 लाख यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आवंटित किए गए हैं.