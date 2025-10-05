ETV Bharat / bharat

पुणे में 1,111 से अधिक शंख वादकों ने सात लयबद्ध चक्रों के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया

टीम ने शंख से पुणे के एसपी कॉलेज में ब्रह्मनाद', 'सप्तखंड', 'अर्धवलय', 'तुतारी', 'पूर्णवलय', 'सुदर्शन' और 'मुक्ताचंदनाद' बजाया.

Conch players at the event
कार्यक्रम में शंख वादक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 5, 2025 at 6:31 PM IST

Updated : October 5, 2025 at 6:43 PM IST

2 Min Read
पुणे: पारंपरिक और आध्यात्मिक महत्व के एक विशेष समारोह में रविवार 5 अक्टूबर को 1,111 से अधिक शंख वादकों ने शंखनाद पर 'ब्रह्मनाद', 'सप्तखंड', 'अर्धवलय', 'तुतारी', 'पूर्णवलय', 'सुदर्शन' और 'मुक्तचंदनाद' की सात माला और तीन मंत्रों का एक साथ प्रदर्शन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया.

इस समारोह में लगभग 1,400 शंख वादकों ने भाग लिया. भारत में प्रथम शंखनाद दल के रूप में विख्यात 'केशव शंखनाद' पाठक द्वारा शंख वादकों का विश्व कीर्तिमान समारोह एस.पी. कॉलेज के मैदान पर आयोजित किया गया.

Dignitaries at the dias after the world record performance
विश्व रिकॉर्ड प्रदर्शन के बाद मंच पर उपस्थित गणमान्य व्यक्ति (ETV Bharat)

विश्व रिकॉर्ड समारोह में महंत योगी रोहतास नाथ महाराज, राष्ट्रीय महाकाल सेना के अध्यक्ष जगद्गुरुकृपांतिक डॉ. चेतनानंद महाराज पुणेकर, उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल, शंखनाद टीम के अध्यक्ष नितिन महाजन और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे.

इस अवसर पर, इस शंखनाद के लिए विश्व रिकॉर्ड स्थापित होने के बाद, वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया की सुषमा नार्वेकर ने प्रमाण पत्र प्रदान किया.

छत्रपति शिवाजी महाराज को नमस्कार: रविवार सुबह लगभग 9:30 बजे, राज्य भर से केशव शंखनाद मंडली के वरिष्ठ, बच्चे, महिलाएं और युवा संगीतकारों ने पुणे के एस.पी. कॉलेज के मैदान में भाग लिया.

Conch players at the event
कार्यक्रम में शंख वादक (ETV Bharat)

इन संगीतकारों ने पहली बार मानव जीवन और परमात्मा के बीच आध्यात्मिक संबंध को 'ब्रह्मनाद' की ध्वनि के माध्यम से प्रस्तुत किया.

इसके बाद 'सप्तखंड नाद' और 'अर्धवलय' ध्वनियों की प्रस्तुति हुई. अर्धवलय नाद पृथ्वी के निचले भाग का प्रतिनिधित्व करता है. छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वागत 'तुतारी नाद' की चौथी परिक्रमा से किया गया. पांचवीं पूर्णावलय और छठी सुदर्शन परिक्रमा के बाद, सातवीं मुक्तछंदनाद परिक्रमा मुक्तनाद के रूप में प्रस्तुत की गई.

सभी सात ध्वनियों के माध्यम से श्रोताओं को पृथ्वी के सात महाद्वीपों, पृथ्वी के निचले भाग के आधे भाग और आध्यात्मिक एकता का दर्शन हुआ.

Conch players at the event
कार्यक्रम में शंख वादक (ETV Bharat)

वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया में नाम दर्ज : इस संबंध में केशव शंखनाद पथक के अध्यक्ष नितिन महाजन ने बताया कि यह समारोह संत ज्ञानेश्वर महाराज की 750वीं जयंती, जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज की 375वीं पुण्यतिथि, छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक समारोह के 351 वर्ष, राजमाता अहिल्यादेवी होल्कर के 300 वर्ष, महात्मा ज्योतिबा फुले की 135वीं पुण्यतिथि, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था.

यह रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया में दर्ज किया जाएगा.इसके लिए पिछले एक साल से तैयारी चल रही थी. इस दौरान पुणे महानगर और पूरे महाराष्ट्र से शंख वादक आए थे. यह विश्व कीर्तिमान अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरण में स्थापित किया गया है.

TAGGED:

SEVEN RHYTHMIC CYCLESCONCH PLAYERSKESHAV SHANKHNAD TEAM PUNEPUNEWORLD RECORD

ETV Bharat Logo

