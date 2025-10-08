ETV Bharat / bharat

सुरक्षित नहीं बचपन! ढाई सालों में एक लाख से ज्यादा बच्चों को तस्करी से बचाया गया

बाल तस्करी के प्रमुख कारकों में शैक्षिक सुविधाओं की कमी, गरीबी, जागरुकता की कमी, सामाजिक कमजोरियां आदि शामिल हैं.

नई दिल्ली: बाल अधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाले एक संस्था ने बुधवार को दावा किया कि पिछले ढाई सालों में देश भर में एक लाख से ज़्यादा बच्चों को तस्करी से बचाया गया है. इन बच्चों को देश के विभिन्न भागों के ईंट भट्टा उद्योग, निर्माण स्थल, दुकानें, चाय की दुकानें, फुटपाथ से रेस्क्यू किया गया.

बाल तस्करी एक गंभीर अपराध है. भारत के विभिन्न हिस्सों में व्याप्त मानवाधिकार उल्लंघनों के सबसे गंभीर रूपों में से एक है. इस जघन्य कृत्य के शिकार बच्चे शारीरिक, यौन और भावनात्मक हिंसा के साथ-साथ दुर्व्यवहार, यातना और शोषण का शिकार होते हैं. उन्हें जबरन और बंधुआ मजदूरी, जबरन विवाह और गुलामी जैसी प्रथाओं का भी सामना करना पड़ सकता है.

बाल तस्करी के गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर), जो कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित एक प्रमुख वैधानिक संगठन है. बाल तस्करी के अपराध को रोकने और उससे निपटने का दायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) का है, जिनके पास मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुसार ऐसे अपराधों से निपटने का अधिकार है.

देश भर में बाल संरक्षण के लिए काम करने वाले 250 से अधिक संगठनों के नेटवर्क, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन (जेआरसी) ने बुधवार को ईटीवी भारत को बताया कि अप्रैल 2023 से सितंबर 2025 के बीच, इसके सहयोगी संगठनों के माध्यम से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1.10 लाख बच्चों को तस्करी से बचाया गया.

आंकड़ों के अनुसार, बचाए गए बच्चों की सबसे अधिक संख्या तेलंगाना से थी. कुल संख्या 30,267 थी. दूसरे स्थान पर बिहार से 10,211 बच्चे, उत्तर प्रदेश से 9,445 और राजस्थान से 8,278 बच्चे थे. इसमें दावा किया गया है कि उपरोक्त अवधि में दिल्ली से कुल 6,564 बच्चों को बचाया गया.

बाल अधिकार विशेषज्ञ की रायः

जेआरसी की वरिष्ठ सलाहकार (नीति एवं अनुसंधान) ज्योति माथुर ने ईटीवी भारत को बताया, "राज्य सरकार के सक्रिय कदमों से सैकड़ों बच्चों को बचाया जा सका है. लापता और तस्करी किए गए बच्चों का पता लगाने के लिए राज्य में 2015 से हर साल नियमित रूप से 'ऑपरेशन मुस्कान' या 'स्माइल' चलाया जा रहा है. इसके अलावा, चेहरे की पहचान करने वाला ऐप 'दर्पण' बच्चों का पता लगाने में मदद करता है."

बाल अधिकार विशेषज्ञ ने कहा कि बाल तस्करी के प्रमुख कारकों में शैक्षिक सुविधाओं की कमी, गरीबी, जागरुकता की कमी, सामाजिक कमजोरियां और भेदभाव, सस्ते और लचीले श्रम की मांग और परंपरा आदि शामिल हैं.

