'भारत के लिए HMPV कोई नया वायरस नहीं', कुछ राज्यों में खसरा, तीव्र दस्त रोग, मलेरिया का प्रकोप - HMPV IS NOT A NEW VIRUS FOR INDIA

बेंगलुरु में फेस मास्क के उपयोग के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने वाली दीवार पर लगे भित्तिचित्र के पास से पैदल यात्री गुजरते हुए (6 जनवरी, 2025 की तस्वीर) ( AFP )

नई दिल्ली: चीन में शुरू हुआ HMPV वायरस का कहर अब भारत तक पहुंच चुका है. नई दिल्ली स्थित एम्स में इंटरनल मेडिसिन के अतिरिक्त प्रोफेसर डॉ. नीरज निश्चल ने कहा इस बारे में विस्तार से समझाया है. उन्होंने कहा कि, भारत के लिए ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV) कोई नया वायरस नहीं है. साक्ष्यों के आधार पर, एचएमपीवी वायरस 1950 के दशक के उत्तरार्ध से है. हालांकि, अधिकांश बच्चों में 10 साल की आयु तक वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है. ऐसे समय में जब चीन में मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी) के प्रकोप ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश सहित भारत के कुछ राज्यों में खसरा, तीव्र दस्त रोग, मलेरिया का प्रकोप देखा गया. जिसके कारण राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) ने ऐसे प्रकोप वाले सभी स्थानों पर निगरानी रखने को कहा. असम और बिहार में खसरे के प्रकोप का पता चला है, जबकि बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में तीव्र दस्त रोग का प्रकोप पाया गया है. खसरे के अधिकांश मामले असम के बोंगाईगांव, दक्षिण सलमारा मनकाचर से सामने आए हैं, जबकि बिहार में बेगूसराय, गया जैसे जिलों में खसरे का अधिकतम प्रकोप दर्ज किया गया है. दिसंबर में असम के दक्षिण सलमारा मनकाचर जिले के शादुल्लाबारी गांव के बाघापारा सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र से मामले सामने आए. मामलों में दाने, हल्की खांसी के साथ बुखार के लक्षण सामने आए. एक सीरम का नमूना फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, बारपेटा भेजा गया, जो एलिसा द्वारा एंटी-मीजल्स आईजीएम के लिए सकारात्मक पाया गया. जिला आरआरटी ​ने प्रकोप की जांच की. घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया गया और सभी मामलों में विटामिन ए का घोल पिलाया गया. टीकों और अतिरिक्त खुराक के लिए देय लाभार्थियों को कवर करने के लिए अतिरिक्त टीकाकरण सत्र आयोजित किए गए. ईटीवी भारत के पास मौजूद स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों में कहा गया है. प्रकोप के बाद, एनसीडीसी ने स्वच्छता, सफाई और टीकाकरण के महत्व पर सामुदायिक जागरूकता और स्वास्थ्य शिक्षा का आयोजन किया है. गंभीर दस्त रोग का जिक्र करते हुए, एनसीडीसी ने कहा कि मधुबनी के सरहद गांव से मामले सामने आए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों में कहा गया है, "मामलों में दस्त, मतली, उल्टी और बुखार की शिकायत थी. जिला आरआरटी ​ने प्रकोप की जांच की. सभी मामलों में गांव में एक अनुष्ठान समारोह के दौरान भोजन करने के बाद ये लक्षण विकसित हुए. उनका उपचार लक्षण के आधार पर किया गया." छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश में तीव्र दस्त रोग के ऐसे ही मामले निगरानी में हैं. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में मलेरिया, डेंगू और कण्ठमाला के मामले सामने आए हैं. इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इमरजेंसी मेडिसिन की क्लिनिकल प्रैक्टिस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. तामोरिश कोले ने कहा कि दिसंबर में असम, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में खसरा, मलेरिया और तीव्र दस्त रोगों का प्रकोप एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय है. उन्होंने कहा, "ये रोग, विशेष रूप से खसरा और मलेरिया, टीकाकरण (खसरा) और वेक्टर नियंत्रण उपायों (मलेरिया) में मजबूत अभियान की आवश्यकता को इंगित करते हैं, जबकि दस्त के प्रकोप खराब स्वच्छता आदतों और स्वच्छ पानी तक पहुंच को उजागर करते हैं. इस तरह के प्रकोप स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं, विशेष रूप से संसाधन-सीमित सेटिंग्स में, और बच्चों और गर्भवती महिलाओं जैसे कमजोर समूहों को असमान रूप से प्रभावित कर सकते हैं."

इन प्रकोपों ​से निपटने के लिए तत्काल उपाय करने की आवश्यकता है. जिसमें टीकाकरण अंतराल को कम करने के लिए तीव्र टीकाकरण अभियान, विशेष रूप से खसरा के लिए, और मलेरिया से निपटने के लिए मजबूत वेक्टर नियंत्रण रणनीतियां शामिल हैं. डॉ. कोले ने कहा कि स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल और टीकाकरण के महत्व को बढ़ावा देने वाले जन जागरूकता अभियान आवश्यक हैं. इस बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने श्वसन वायरस (Respiratory Virus) के बारे में बढ़ती चिंता के बीच सोमवार को तीन ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस मामलों का पता लगाने की पुष्टि की. कर्नाटक के बेंगलुरु से दो मामले सामने आए जबकि तीसरा मामला गुजरात में पाया गया. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एचएमपीवी को लेकर आशंकाओं को दूर करते हुए कहा कि आईसीएमआर और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र चीन के साथ-साथ पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी नज़र रख रहे हैं. नड्डा ने कहा, "डब्ल्यूएचओ ने स्थिति का संज्ञान लिया है और जल्द ही अपनी रिपोर्ट हमारे साथ साझा करेगा. आईसीएमआर और एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के पास उपलब्ध श्वसन वायरस के लिए देश के आंकड़ों की भी समीक्षा की गई है और भारत में किसी भी सामान्य श्वसन वायरल रोगजनकों में कोई उछाल नहीं देखा गया है. एम्स, नई दिल्ली में इंटरनल मेडिसिन के अतिरिक्त प्रोफेसर डॉ. नीरज निश्चल ने कहा कि एचएमपीवी भारत के लिए कोई नया वायरस नहीं है. डॉ. निश्चल ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि घबराने की कोई बात है. इस मौसम में यह वायरस बहुत आम है. खास तौर पर सर्दियों में, सर्दियों में वायरस फैलता है. ठंडी हवा जो बहुत शुष्क होती है, वायरस के संचरण में मदद करती है. हमें बंद वातावरण में रहना चाहिए," एचएमपीवी का जिक्र 2001 से किया जा रहा है. साक्ष्यों के आधार पर भी, यह 1950 के दशक के उत्तरार्ध से है. हालांकि, डॉ. निश्चल ने कहा कि अधिकांश बच्चों में 10 वर्ष की आयु तक वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है. हालांकि, डॉ. कोले ने कहा कि कुछ भारत के राज्यों में एचएमपीवी का पता लगने से सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों के संभावित तीव्र होने की चिंता पैदा होती है. कोले ने कहा, “एचएमपीवी, एक रेस्पिरेटरी (श्वसन) वायरस है, जो मुख्य रूप से बच्चों, वृद्धों और कमज़ोर प्रतिरक्षा वाले लोगों को प्रभावित करता है. इसके लक्षण-बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई-अन्य श्वसन संक्रमणों से मिलते-जुलते हैं. जिससे समय पर निदान और उपचार में जटिलता हो सकती है. हालांकि सर्दियों के दौरान संक्रमण बढ़ने का जोखिम चिंता का विषय है. सर्दियों के मौसम में श्वसन संबंधी बीमारियां चरम पर होती हैं. हालांकि, घबराने की कोई तत्काल वजह नहीं है. उन्होंने सुझाव दिया कि इस उभरते खतरे से निपटने के लिए, स्वास्थ्य अधिकारियों को निदान क्षमताओं को बढ़ाने, मामलों का जल्द पता लगाने और लक्षित हस्तक्षेपों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. डॉ. कोले ने कहा, "स्वच्छता और श्वसन संबंधी सावधानियों को बढ़ावा देने वाले सार्वजनिक जागरूकता अभियान, अस्पताल की मजबूत तैयारियों के साथ मिलकर स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और कमजोर समूहों पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे."