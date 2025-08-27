नई दिल्ली: विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 25 अगस्त को पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को संदेश दिया कि एकजुट होकर AAP से लड़ें और 2027 के विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ पार्टी को उखाड़ फेंकें. यह संदेश एआईसीसी के संगठन प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल के माध्यम से दिया गया, जिन्होंने सोमवार 25 अगस्त को पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल और राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ अगले विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों की समीक्षा की.

बघेल ने ईटीवी भारत को बताया, "आलाकमान का संदेश था कि राज्य इकाई एकजुट रहे और 2027 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) को सत्ता से बाहर करे, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी अपनी नीतियों के कारण लोगों के बीच बहुत अलोकप्रिय हो गई है. राज्य के सभी वरिष्ठ नेताओं ने इस बात की पुष्टि की कि ऐसा किया जाएगा."

उन्होंने कहा, "हमने अगले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों और संगठन सृजन अभियान तथा अन्य जमीनी स्तर की पहलों के जरिये अपने संगठन को मजबूत करने के प्रयासों पर चर्चा की."

पार्टी सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी का राज्य नेताओं को एक और महत्वपूर्ण संदेश यह था कि उन्हें अगले विधानसभा चुनाव के लिए जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ डेढ़ साल बचे हैं. राज्य नेताओं को बताया गया कि इसके लिए, प्रदेश कांग्रेस समिति को बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना चाहिए और विभिन्न जन मुद्दों पर राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन भी शुरू करने चाहिए.

पंजाब कांग्रेस के प्रभारी सचिव रवींद्र दलवी ने ईटीवी भारत को बताया, "राज्य इकाई द्वारा हाल ही में किए गए विरोध प्रदर्शन सफल रहे, जिसके कारण AAP सरकार को विवादास्पद लैंड पूलिंग नीति वापस लेनी पड़ी. अब हम सितंबर के पहले हफ्ते में तरनतारन में वोट चोरी के मुद्दे पर एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं. हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे. बाद में पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे. हमने जिला इकाइयों को बूथ स्तर तक मतदाता सूची की जांच करने और किसी भी तरह की अनियमितता को तुरंत रोकने का निर्देश दिया है."

पार्टी सूत्रों के अनुसार, राज्य चुनाव आयोग तरनतारन में विधानसभा उपचुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण करने जा रहा है. इसलिए, वोट चोरी रैली का उद्देश्य मतदाताओं में जागरुकता पैदा करना है.

अंदरूनी कलह से लुधियाना पश्चिम उपचुनाव में हार

जून में, कांग्रेस ने लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव में अपनी हार के लिए सत्तारूढ़ AAP द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को जिम्मेदार ठहराया था. यह उपचुनाव आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था. AAP के राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा ने उपचुनाव जीता था. पार्टी सूत्रों ने बताया कि राज्य कांग्रेस में अंदरूनी कलह के कारण उपचुनाव में हार हुई.

तब से, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया 2027 के विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा से हार गई थी.

देश की सबसे पुरानी पार्टी के सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी का आकलन था कि कांग्रेस के पास 2027 में इस उत्तरी राज्य में जीतने की अच्छी संभावना है और इसलिए उसे हर कीमत पर अंदरूनी कलह से बचना चाहिए. उन्होंने राज्य के नेताओं को किसी भी अनुशासनहीनता के प्रति आगाह भी किया और स्पष्ट किया कि कांग्रेस 2027 के चुनाव में सामूहिक नेतृत्व की नीति पर चलेगी.

दलवी ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि राज्य इकाई में कोई नेतृत्व परिवर्तन होगा, लेकिन हम 2027 के चुनावों में सामूहिक नेतृत्व के साथ उतरेंगे. पार्टी के लिए चुनाव जीतना जरूरी है."

अक्टूबर तक जिला कांग्रेस समिति के प्रमुखों की नियुक्ति

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के पदाधिकारी ने बताया कि पूरे पंजाब में संगठन को मजबूत करने के लिए सितंबर के पहले हफ्ते में हर जिले के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे. वे सितंबर के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और अक्टूबर तक नए जिला इकाई प्रमुखों की नियुक्ति कर दी जाएगी.

दलवी ने कहा, "मैं स्थानीय टीमों को मजबूत करने के लिए सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहा हूं. संगठन को मजबूत करने के बाद बेरोजगारी, ड्रग्स का खतरा, कानून-व्यवस्था की स्थिति और किसानों की दुर्दशा जैसे मुद्दों पर भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा."

आम आदमी पार्टी 2022 में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हराकर सत्ता में आई थी. तब कांग्रेस की तरफ से चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद महज तीन महीने पहले ही कार्यभार संभाला था. लुधियाना पश्चिम उपचुनाव में जीत के बाद AAP ने दावा किया था कि वह राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का विकल्प है, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी को पसंद नहीं आया.

यह भी पढ़ें- वोट चोरी का आरोप: चुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया पर बिहार की जनता से मांगी राय