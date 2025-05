ETV Bharat / bharat

ऑपरेशन सिंदूर पर बोले अमित शाह, पाकिस्तान को 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा - UNION HOME MINISTER AMIT SHAH

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 17, 2025 at 8:13 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 8:46 PM IST 2 Min Read

गांधीनगर (गुजरात) : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा कि आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारी सेना ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला किया और आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया. उन्होंने कहा कि जो लोग हमें धमकाते थे कि उनके पास परमाणु बम हैं, उन्हें लगता था कि हम डर जाएंगे. लेकिन, हमारी सेना, नौसेना और वायु सेना ने उन्हें ऐसा करारा जवाब दिया है कि पूरी दुनिया हमारी सेना के धैर्य और पीएम मोदी के दृढ़ नेतृत्व की प्रशंसा कर रही है. मैं हमारे सशस्त्र बलों की वीरता को सलाम करता हूं. उन्होंने कहा कि जो लोग कई अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी गतिविधियों की योजना बना रहे थे, जो सियालकोट और अन्य आतंकवादी शिविरों में छिपे हुए थे, 'उन सबको हमारे बम के धमाकों की गूंज ने एक स्पष्ट संदेश भेजा है'. अगर भारत के लोगों के साथ कोई आतंकवादी गतिविधि होती है, तो जवाब दोगुनी ताकत से दिया जाएगा.

अमित शाह ने कह कि सत्ता संभालने के बाद से पीएम मोदी ने आतंकी हमलों का ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है कि दुनिया हैरान है और पाकिस्तान डरा हुआ है. इस बार ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के मुख्यालयों को नष्ट कर दिया गया. हमने 9 ऐसे स्थलों को नष्ट कर दिया जहां आतंकियों को प्रशिक्षित किया जाता था और उनके ठिकाने थे. उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को हमारी सेना का जवाब ऐसा था कि उसने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक के शिविरों को नष्ट कर दिया. केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा, "जब पाकिस्तान ने पूरी पश्चिमी सीमा पर हमला करने का दुस्साहस किया, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी वायु रक्षा प्रणाली इतनी उत्तम हो गई है कि कोई भी मिसाइल या ड्रोन भारत की भूमि तक नहीं पहुंच पाया. 100 से अधिक दुर्दांत आतंकवादियों को मारने के बाद भी पाकिस्तान सोच में ही था, और हमने उनके 15 हवाई ठिकानों पर हमला किया, लेकिन हमने उनके लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया. हमने उनकी हवाई हमले की क्षमता को नष्ट कर दिया."

Last Updated : May 17, 2025 at 8:46 PM IST