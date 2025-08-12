अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: संसद के दोनों सदनों में बिहार एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर मंगलवार को भी विपक्ष ने हंगामा किया. संसद में विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने एक के बाद एक कई बिल पास करवा दिए.

बगैर विपक्षी पार्टियों के सहयोग के पारित करवाए गए बिल को लेकर विपक्ष ने जहां इसे अलोकतांत्रिक बताया वही सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष लोकतंत्र में नहीं सिर्फ हंगामे में विश्वास रखती है. इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि, बहुमत है बिल तो पास हो रहे हैं. विपक्ष लगातार वेल में है.

उन्होंने कहा कि, सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद विपक्ष बिल में सहयोग करने को राजी नहीं हुआ. अच्छा होता की अगर विपक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाते हुए सभी विद्याओं कार्यों में अपनी भागीदारी रखता.

एसपी सिंह बघेल, केंद्रीय मंत्री से बातचीत (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग की सामान्य प्रकिया है. यदि कोई व्यक्ति मृत है और वोटर लिस्ट में अभी भी नाम है या कोई व्यक्ति वहां नहीं रहता और उनका नाम काटा जा रहा है तो इसमें विपक्ष को क्या आपत्ति है. उन्होंने कहा कि, विपक्ष चाहता है कि, गैर कानूनू व्यक्ति, घुसपैठिए, बांग्लादेशी सभी भारत की वोटिंग प्रक्रिया में वोट करें. इसी को लेकर विपक्ष धरना-प्रदर्शन कर रही है.

इस सवाल पर की टीएमसी आरोप लगा रही कि SIR के बहाने बिहार के बाद आयोग बड़े पैमाने पर बंगाल में वोटर लिस्ट में फेरबदल करेगा. इस सवाल पर केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल ने कहा कि ये चुनाव आयोग की सामान्य प्रक्रिया है. उदाहरण के तौर पर उनका खुद का वोट पहले कही और था बाद में उन्हें आगरा करवाना पड़ा. उन्होंने कहा कि, वोटर लिस्ट रिवीजन (SIR) का कार्य चुनाव आयोग की सामान्य प्रक्रिया है.

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आवारा कुत्तों को शहर से बाहर करने के निर्देश पर आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिपण्णी पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है तो वो काफी सोच समझकर देता है. उस पर किसी भी प्रकार की टिपण्णी वो नहीं करना चाहते हैं.

ये भी पढ़ें: 'लोकसभा भंग हो.. प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए', एसआईआर पर TMC सांसद ने रखी डिमांड