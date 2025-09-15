'नहीं खेलते तब भी विपक्ष सवाल उठाता', भारत-पाक मैच पर बोले BJP सांसद
भाजपा सांसद योगेन्द्र चंदोलिया ने कहा कि 117 सितंबर को देश के गृह मंत्री लगभग 10 हजार करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे.
September 15, 2025
September 15, 2025
अनामिका रत्ना
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इंडिया-पाकिस्तान मैचों को लेकर उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए ये दावा किया है कि अगर भारत- पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता तब भी ये विपक्ष सवाल उठता और जब हमारी टीम ने खेल और जीतकर इस जीत को भारतीय सेना के अदम्य साहस को समर्पित किया है तब ये विपक्ष सवाल उठा रहा है.
भारत-पाकिस्तान के मैच को लेकर उठाए जा रहे सवाल पर भाजपा सांसद योगेन्द्र चंदोलिया ने ईटीवी भारत से कहा कि ये जीत भारत के खिलाड़ियों ने सेना को अर्पित की है और जीतने के बाद भी भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, मगर विपक्ष को आदत है सवाल उठाने की. अगर नहीं खेलते तब भी विपक्ष इस पर सवाल उठाता और पाकिस्तान को वॉकओवर देने की बात करता.
'विपक्ष को विकास कार्यों से भी ऐतराज है'
बीजेपी सांसद ने विपक्ष की तरफ से पीएम की तरफ से बिहार में पूर्णिया में किए गए एयरपोर्ट के उद्घाटन और विकास कार्यों के सौगात पर उठाए गए सवाल पर कहा कि विपक्ष को विकास कार्यों से भी ऐतराज है. उन्होंने कहा कि आज जो एयरपोर्ट तैयार हो रहे उनका शिलान्यास करके मनमोहन सिंह की सरकार के समय छोड़ दिया गया था. मगर विकास कार्यों को गति हमारी सरकार दे रही है मगर विपक्ष हर मुद्दे को चुनाव से जोड़ता है.
'SIR को लेकर जनता में रोष नहीं'
इस सवाल पर की SIR से ध्यान भटकाने का नाम दिया जा रहा है. इस पर उन्होंने कहा कि एसआईआर बिहार के चुनाव में कोई मामला ही नहीं है. यह सिर्फ राहुल गांधी को दिखता है, जबकि ना तो वोटर्स में लेकर इसको लेकर कोई रोष है और न ही जनता में.
इस सवाल पर की पीएम के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में सांसदों को मनाने के निर्देश हैं तो सांसद इसके लिए क्या तैयारी कर रहे. इस जवाब में भाजपा सांसद योगेन्द्र चंदोलिया ने कहा कि 17 सितंबर को देश के गृह मंत्री लगभग 10 हजार करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे. इसके अलावा स्वच्छता अभियान, रक्तदान और अन्य ऐसे कार्यक्रमों का उद्घाटन देश भर में सांसद और चुने हुए प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में करेंगे.
चूंकि पीएम इस बार 75 साल के हो रहे हैं इसलिए ये कार्यक्रम विशेषतौर पर सेवा कार्यक्रम के तौर पर देश के हर क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा.
