'नहीं खेलते तब भी विपक्ष सवाल उठाता', भारत-पाक मैच पर बोले BJP सांसद

अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इंडिया-पाकिस्तान मैचों को लेकर उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए ये दावा किया है कि अगर भारत- पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता तब भी ये विपक्ष सवाल उठता और जब हमारी टीम ने खेल और जीतकर इस जीत को भारतीय सेना के अदम्य साहस को समर्पित किया है तब ये विपक्ष सवाल उठा रहा है.

भारत-पाकिस्तान के मैच को लेकर उठाए जा रहे सवाल पर भाजपा सांसद योगेन्द्र चंदोलिया ने ईटीवी भारत से कहा कि ये जीत भारत के खिलाड़ियों ने सेना को अर्पित की है और जीतने के बाद भी भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, मगर विपक्ष को आदत है सवाल उठाने की. अगर नहीं खेलते तब भी विपक्ष इस पर सवाल उठाता और पाकिस्तान को वॉकओवर देने की बात करता.

'विपक्ष को विकास कार्यों से भी ऐतराज है'

बीजेपी सांसद ने विपक्ष की तरफ से पीएम की तरफ से बिहार में पूर्णिया में किए गए एयरपोर्ट के उद्घाटन और विकास कार्यों के सौगात पर उठाए गए सवाल पर कहा कि विपक्ष को विकास कार्यों से भी ऐतराज है. उन्होंने कहा कि आज जो एयरपोर्ट तैयार हो रहे उनका शिलान्यास करके मनमोहन सिंह की सरकार के समय छोड़ दिया गया था. मगर विकास कार्यों को गति हमारी सरकार दे रही है मगर विपक्ष हर मुद्दे को चुनाव से जोड़ता है.