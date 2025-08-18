नई दिल्ली : विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भाजपा प्रवक्ता की तरह काम करने का आरोप लगाया. सोमवार को विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि वह मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मतदाता सूची में अनियमितताओं से संबंधित मुद्दों पर उनके सवालों का जवाब देने में विफल रहे.

एक बैठक के बाद यहां एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, कांग्रेस, टीएमसी, सपा, डीएमके और राजद जैसे आठ प्रमुख विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों ने सीईसी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उनके द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने के बजाय, उन्होंने रविवार को अपने संवाददाता सम्मेलन में उन पर हमला करना चुना.

इस बारे में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि चुनाव आयोग का काम विपक्ष पर हमला करना नहीं है. मोइत्रा ने कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (I.N.D.I.A) के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया, "मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कठपुतली का प्रदर्शन बेहद शर्मनाक था."

चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों से भाग रहा है, वह अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है. मतदान का अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है. हमारा लोकतंत्र पूरी तरह से आम लोगों के 'मतदान के अधिकार' पर निर्भर करता है.

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, "इस अधिकार की सुरक्षा का दायित्व चुनाव आयोग के पास है. हालांकि, जब देश के राजनीतिक दल चुनाव आयोग से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आयोग जवाब देने में असमर्थ है. चुनाव आयोग अपनी ज़िम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहा है."

गोगोई ने आगे कहा, “जवाब देने के बजाय, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों पर सवाल उठाए और उन पर हमला किया."

चुनाव आयोग को कुछ सवालों के जवाब देने थे, जैसे कि एसआईआर प्रक्रिया इतनी जल्दी क्यों शुरू की गई? चुनाव सिर्फ़ तीन महीने दूर हैं, विपक्षी दलों से सलाह-मशविरा किए बिना एसआईआर लागू करने की क्या वजह थी? और लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच महाराष्ट्र में इतनी बड़ी संख्या में मतदाता कहां से आए?

विपक्षी नेताओं ने कहा कि वे उन पर नजर रखेंगे और भविष्य में उचित कदम उठाएंगे. हलफनामा दाखिल करने के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा, “मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2022 में उत्तर प्रदेश चुनावों के दौरान, जब अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के वोटों में हेरफेर किया गया था, तो चुनाव आयोग ने उन्हें एक नोटिस जारी कर हलफनामे के माध्यम से विवरण देने के लिए कहा था.”

उन्होंने कहा, ‘‘एसपी ने कई मतदाताओं के हलफनामे उपलब्ध कराए, लेकिन आज तक चुनाव आयोग ने एक पर भी कार्रवाई नहीं की है." यादव ने आरोप लगाया, "2024 में यूपी चुनाव के दौरान उन्होंने बीएलओ बदल दिए. हमने इसकी शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई."

चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए राजद सांसद मनोज झा ने कहा, "हमारी ताकत संविधान से आती है, इसलिए मैं मुख्य चुनाव आयुक्त को बताना चाहता हूं कि चुनाव आयोग संविधान का पर्याय नहीं है, बल्कि यह संविधान से पैदा हुआ है."

इसी तरह, डीएमके नेता त्रिची शिवा ने आरोप लगाया कि सीईसी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, बल्कि कई सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "सीईसी ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बारे में कोई स्पष्टीकरण या टिप्पणी नहीं दी है, जिसमें कहा गया है कि उसे सभी 65 लाख मतदाताओं का विवरण प्रकाशित करना चाहिए."

