ETV Bharat / bharat

'मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकते हैं विपक्षी दल' - CEC GYANESH KUMAR

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है.

Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 18, 2025 at 1:14 PM IST

Updated : August 18, 2025 at 1:44 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: 'वोट चोरी' के चल रहे आरोपों के बीच विपक्षी दल संसद के मानसून सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकते हैं.

सूत्रों ने यह जानकारी दी. वहीं इस संबंध में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि पार्टी जरूरत पड़ने पर महाभियोग प्रस्ताव सहित सभी लोकतांत्रिक साधनों का उपयोग करने के लिए तैयार है, हालांकि अभी तक कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है.

चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष लामबंद (ANI)

उन्होंने कहा, ‘‘यदि जरूरत पड़ी तो हम नियमों के तहत लोकतंत्र के सभी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे." हुसैन ने कहा, "अभी तक हमने (महाभियोग के बारे में) कोई चर्चा नहीं की है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम कुछ भी कर सकते हैं." एक दिन पहले, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राष्ट्रीय राजधानी में मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा भारतीय चुनाव आयोग (ECI) पर लगाए गए सभी "वोट चोरी" के दावों का खंडन किया था.

उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता द्वारा लगाए गए पक्षपात के आरोपों को भारत के संविधान का अपमान बताया. सीईसी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से कहा कि या तो वह हस्ताक्षरित हलफनामा दें या फिर देश से अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगें. उन्होंने कहा, "हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी."

सीईसी ज्ञानेश कुमार ने मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा, "तीसरा कोई विकल्प नहीं है. अगर सात दिनों के भीतर हलफनामा प्राप्त नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि ये सभी आरोप निराधार हैं."

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग उनसे हलफनामा मांग रहा है. लेकिन जब यही आरोप भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लगाए हैं तो उनसे हलफनामा नहीं मांगा जा रहा है.

राहुल गांधी ने कहा, "चुनाव आयोग मुझसे हलफनामा मांगता है. लेकिन जब अनुराग ठाकुर वही बात कहते हैं जो मैं कह रहा हूं, तो आयोग उनसे हलफनामा नहीं मांगता."

इस बीच, सोमवार को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से चुनाव आयोग से संबंधित मुद्दों पर संसद में व्यवधान पैदा करने से बचने का आह्वान किया. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से चुनाव आयोग से संबंधित मुद्दों पर संसद में व्यवधान पैदा करने से बचने का आह्वान किया.

ये भी पढ़ें- 'हलफनामा दें या देश से माफी मांगे', राहुल गांधी के आरोपों पर ECI की प्रतिक्रिया

नई दिल्ली: 'वोट चोरी' के चल रहे आरोपों के बीच विपक्षी दल संसद के मानसून सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकते हैं.

सूत्रों ने यह जानकारी दी. वहीं इस संबंध में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि पार्टी जरूरत पड़ने पर महाभियोग प्रस्ताव सहित सभी लोकतांत्रिक साधनों का उपयोग करने के लिए तैयार है, हालांकि अभी तक कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है.

चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष लामबंद (ANI)

उन्होंने कहा, ‘‘यदि जरूरत पड़ी तो हम नियमों के तहत लोकतंत्र के सभी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे." हुसैन ने कहा, "अभी तक हमने (महाभियोग के बारे में) कोई चर्चा नहीं की है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम कुछ भी कर सकते हैं." एक दिन पहले, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राष्ट्रीय राजधानी में मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा भारतीय चुनाव आयोग (ECI) पर लगाए गए सभी "वोट चोरी" के दावों का खंडन किया था.

उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता द्वारा लगाए गए पक्षपात के आरोपों को भारत के संविधान का अपमान बताया. सीईसी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से कहा कि या तो वह हस्ताक्षरित हलफनामा दें या फिर देश से अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगें. उन्होंने कहा, "हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी."

सीईसी ज्ञानेश कुमार ने मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा, "तीसरा कोई विकल्प नहीं है. अगर सात दिनों के भीतर हलफनामा प्राप्त नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि ये सभी आरोप निराधार हैं."

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग उनसे हलफनामा मांग रहा है. लेकिन जब यही आरोप भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लगाए हैं तो उनसे हलफनामा नहीं मांगा जा रहा है.

राहुल गांधी ने कहा, "चुनाव आयोग मुझसे हलफनामा मांगता है. लेकिन जब अनुराग ठाकुर वही बात कहते हैं जो मैं कह रहा हूं, तो आयोग उनसे हलफनामा नहीं मांगता."

इस बीच, सोमवार को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से चुनाव आयोग से संबंधित मुद्दों पर संसद में व्यवधान पैदा करने से बचने का आह्वान किया. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से चुनाव आयोग से संबंधित मुद्दों पर संसद में व्यवधान पैदा करने से बचने का आह्वान किया.

ये भी पढ़ें- 'हलफनामा दें या देश से माफी मांगे', राहुल गांधी के आरोपों पर ECI की प्रतिक्रिया

Last Updated : August 18, 2025 at 1:44 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

IMPEACHMENT MOTION AGAINST CECPARLIAMENT MONSOON SESSIONMP SYED NASEER HUSSAINCEC GYANESH KUMAR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

'वोट चोरी' के मुद्दे को नहीं छोड़ेगी कांग्रेस, पार्टी EC को दिखाएगी 'पंजे का दम'

नीरज चोपड़ा का जलवा, बिना खेले डायमंड लीग फाइनल के लिए किया क्वालीफाई

सेंसेक्स 1000 अंक से ऊपर उछला, निफ्टी ने भरा फर्राटा

'सिंगर्स को मिलती है 101 रु फीस', 'बेबी डॉल' सिंगर ने बताया म्यूजिक इंडस्ट्री का काला सच, बोलीं- पेंशन प्लान...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.