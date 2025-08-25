गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को 130वें संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने का जोरदार समर्थन किया, जिसमें पांच साल से अधिक की जेल की सजा वाले अपराधों के लिए 30 दिनों से अधिक की जेल की सजा होने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने का प्रावधान है, वहीं विपक्षी दलों ने विधेयक की निंदा की.

ईटीवी भारत से बात करते हुए पूर्व सांसद और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के पोलित ब्यूरो सदस्य हन्नान मोल्ला ने इस विधेयक को पूरी तरह से अलोकतांत्रिक करार दिया.

मोल्ला ने कहा, "इस विधेयक का पेश होना भाजपा सरकार की लोकतंत्र-विरोधी प्रवृत्ति को दर्शाता है. वे केवल देश के लोगों पर आरएसएस की विचारधारा थोपने और विपक्षी दलों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं."

माकपा पोलित ब्यूरो ने भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और अन्य मंत्रियों को 30 दिनों तक हिरासत में रखने के बाद उन्हें पद से हटाने के लिए विधेयक पेश करने के सरकार के कदम की निंदा की है.

उन्होंने कहा, "अतीत में भी भाजपा ने हमेशा तथाकथित जघन्य कृत्यों को विशेष रूप से चिन्हित कर न्यायिक जांच से बचने के लिए कठोर कानून बनाने की प्रवृत्ति दिखाई है."

मोल्ला ने कहा, "वर्तमान सरकार की नव-फासीवादी प्रवृत्तियों को देखते हुए, स्पष्टतः इसका इस्तेमाल विपक्षी राज्य सरकारों को निशाना बनाने के लिए एक हथियार के रूप में किया जाएगा.

यह कदम घृणित है और उन नियंत्रणों और संतुलनों को कमज़ोर करता है जो एक लोकतंत्र के लिए ज़रूरी हैं. अपराध का ज़िक्र सिर्फ़ असली इरादे को छिपाने के लिए किया गया है."

उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अन्य समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ मिलकर इस विधायी प्रस्ताव का विरोध करेगी.

मोल्ला ने कहा, "हम विपक्ष में सभी समान विचारधारा वाले लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष दलों से अपील करते हैं कि वे इस अनुचित कदम का मिलकर विरोध करें."

एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार के दौरान शाह ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए पूछा कि सरकार को जेल से क्यों चलना चाहिए और क्या यह देश के लोकतंत्र की गरिमा के अनुकूल है.

शाह पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जेल की सजा का जिक्र कर रहे थे.

उन्होंने कहा, "उन्हें क्या (अरविंद केजरीवाल) 30 दिनों के भीतर जमानत मिल गई थी. मेरा मानना ​​है कि उन्हें उसी समय अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था. उन्होंने तब इस्तीफा दिया था जब लोगों ने उनका विरोध किया था. अब उन्हें कानूनन इस्तीफ़ा देना होगा."

विधेयक की सराहना करते हुए प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ एसपी सिंह ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया. उन्होंने कहा, ‘‘अभी तक अमेरिका और ब्रिटेन समेत दो देशों के पास ऐसा विधेयक है, जो सरकार के पदानुक्रम को भी दंडित कर सकता है."

सिंह ने कहा, ‘‘इस विधेयक के पेश होने के साथ ही भारत ऐसा तीसरा देश बन जाएगा जिसके पास ऐसा विधेयक होगा जिसमें प्रधानमंत्री को भी दंडित करने का अधिकार होगा.’’

सिंह के अनुसार, यह विधेयक स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में पहली बार प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और अन्य संवैधानिक विभाग एक ऐसे विधेयक के अंतर्गत आते हैं, जिसमें किसी को भी गलत कार्य करने पर दंडित करने का अधिकार है.

सिंह ने कहा, ‘‘इस विधेयक के साथ, हर कोई जांच के दायरे में आ गया है.’’ हाल ही में संसद में पेश किए जाने के बाद इस विधेयक को आवश्यक संशोधन के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है.

