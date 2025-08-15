ETV Bharat / bharat

लाल किले से PM ने की RSS की प्रशंसा तो विपक्ष ने की आलोचना, बताया स्वतंत्रता संग्राम का अपमान

79वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र का निर्माण केवल सरकार या सत्ता में बैठे लोगों द्वारा नहीं होता.

79वें स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते पीएम मोदी
August 15, 2025

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले से दिए गए स्वतंत्रता दिवस 2025 के भाषण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की प्रशंसा की विपक्षी दलों ने तीखी आलोचना की है. असदुद्दीन ओवैसी सहित कई नेताओं ने उन पर स्वतंत्रता संग्राम का अपमान करने और संगठनात्मक लाभ के लिए राष्ट्रीय आयोजन का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया.

एक्स पर एक पोस्ट में ओवैसी ने कहा, "हिंदुत्व की विचारधारा बहिष्कार में विश्वास करती है और हमारे संविधान के मूल्यों के विपरीत है. मोदी एक स्वयंसेवक के रूप में नागपुर जाकर आरएसएस की प्रशंसा कर सकते थे. उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले से ऐसा क्यों करना पड़ा?"

उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के भाषण में आरएसएस का महिमामंडन करना स्वतंत्रता संग्राम का अपमान है. आरएसएस और उसके वैचारिक सहयोगी अंग्रेजों के पिट्ठू रहे हैं. वे कभी आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुए और अंग्रेजों का जितना विरोध किया, उससे कहीं ज़्यादा गांधी से नफरत करते थे.

पुराने नारों को दोहराने का भी आरोप
वहीं, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, "आज प्रधानमंत्री के भाषण का सबसे परेशान करने वाला पहलू लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का नाम लेना था - जो एक संवैधानिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की भावना का खुला उल्लंघन है. यह अगले महीने उनके 75वें जन्मदिन से पहले संगठन को खुश करने की एक हताश कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है." उन्होंने मोदी पर बासी, पाखंडी और नीरस भाषण देने पुराने नारों को दोहराने का भी आरोप लगाया.

CPIM ने साधा निशाना
सीपीआई(एम) ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा और पार्टी महासचिव एमए बेबी ने कहा, "यह बेहद अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में आरएसएस की प्रशंसा की - एक ऐसा संगठन जिसका ऐतिहासिक रिकॉर्ड संदिग्ध है. एक ऐसा संगठन जिसकी इन संघर्षों में कोई भूमिका नहीं थी और जिसने लगातार धार्मिक आधार पर राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने की कोशिश की है... इस स्वतंत्रता दिवस पर आरएसएस की प्रशंसा करके, प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे शहीदों की स्मृति और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की भावना का अपमान किया है."

प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस के बारे में क्या कहा?
79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र का निर्माण केवल सरकार या सत्ता में बैठे लोगों द्वारा नहीं होता. उन्होंने कहा कि राष्ट्र का निर्माण करोड़ों लोगों के प्रयासों से होता है, जिनमें साधु-संत, वैज्ञानिक, शिक्षक, किसान, सैनिक, मजदूर, व्यक्ति और संगठन शामिल हैं.

उन्होंने कहा, "आज मैं बड़े गर्व के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ था - राष्ट्रीय स्वयंसेवक सं.। इसके 100 वर्षों की राष्ट्र सेवा एक अत्यंत गौरवशाली और गौरवशाली अध्याय रहा है. उन्होंने कहा कि पिछले 100 वर्षों से आरएसएस के स्वयंसेवक मातृभूमि के कल्याण के लिए व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को पूरा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं.

पीएम ने कहा, "आज लाल किले की प्राचीर से मैं उन सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक याद करता हूँ जिन्होंने राष्ट्र सेवा के इन 100 वर्षों में योगदान दिया है." प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा, समर्पण, संगठन और अद्वितीय अनुशासन आरएसएस की पहचान है, "जो एक तरह से दुनिया का सबसे बड़ा गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) है." उन्होंने कहा कि देश को आरएसएस की 100 वर्षों की समर्पित और गौरवशाली यात्रा पर गर्व है और यह हमें प्रेरित करती रहेगी.

