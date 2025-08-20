ETV Bharat / bharat

सदन में विपक्ष का हंगामा, बिल फाड़कर गृह मंत्री की ओर फेंका - AMIT SHAH

लोकसभा में गृहमंत्री अमितशाह जब बिल पेश कर रहे थे, उस समय लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया.

Amit Shah
विपक्षी सांसदों ने बिल फाड़कर गृह मंत्री की ओर फेंका (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 20, 2025 at 5:59 PM IST

अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में बुधवार को जब गृह मंत्री अमित शाह बिल पेश कर रहे थे उस समय विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया. यह हंगामा उस समय संसदीय मर्यादाओं को भी लांघ गया जब विपक्षी सांसदों ने इन विधेयकों का कड़ा विरोध करते हुए बिल फाड़कर गृह मंत्री अमित शाह के सामने फेंका.

इसे देखते हुए शाह अपनी सीट से हटकर एक सीट पीछे चले गए और वहां से बिल पेश किया. इस दौरान कुछ विपक्षी सांसद अपना विरोध जताते रहे. हालांकि, हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर तीन बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा. इस घटना के पीछे विपक्ष का गुस्सा उन विधेयकों से जुड़ा था, जो उनके अनुसार संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ थे.

विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला
विपक्षी सांसदों, खासकर कांग्रेस और टीएमसी और अन्य दलों के नेताओं ने इन विधेयकों को लेकर सरकार पर हमला बोला और इसे संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास बताया. इस हंगामे के बाद स्पीकर ने गृह मंत्री अमित शाह और सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक भी की.सूत्रों की मानें तो फिलहाल सीसीटीवी के माध्यम से पहचान की जा रही है कि कौन से विपक्षी सांसद आसन के करीब गए और संसदीय मर्यादा का उल्लंघन किया.

किरेन रिजिजू ने विपक्ष के व्यवहार की निंदा की
इस हंगामे के दौरान, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के व्यवहार की निंदा की और कहा कि कागज फेंकना और नारेबाजी करना संसद की गरिमा को कम करता है.उन्होंने विपक्ष से संसद के नियमों और शपथ का सम्मान करने की अपील की.

यह घटना संसद में बढ़ते राजनीतिक तनाव को दर्शाती है, जहां सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर गहरे मतभेद उजागर हो रहे हैं. बहरहाल विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि सरकार आनन फानन में ये विधायक बिहार के वोटर लिस्ट यानी SIR के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए लेकर आई है.

प्रियंका गांधी ने क्या कहा?
कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से सरकार विपक्ष के सभी मुख्यमंत्रियों पर झूठे आरोप लगाकर मुकदमा चलाएगी. बहरहाल, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है. ऐसे में जिस तरह से सरकार ने एक ही दिन में एक के बाद एक तीन महत्वपूर्ण बिल को पेश किया उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं लग रहा है. हालांकि, सरकार कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेज रही है.

लोकसभा में हंगामे के बीच विपक्षी नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के पुराने केस से संबंधित भी आरोप लगाए, जिसका जवाब देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि जब तक उनपर आरोप थे, उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था और जब आरोप अदालत से खारिज हो गए तब वह वापिस अपने पद पर आए.

जानकारी देतीं ईटीवी भारत संवाददाता

