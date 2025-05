ETV Bharat / bharat

ऑपरेशन सिंदूर: जैश आतंकी मसूद अजहर का कुनबा तबाह, बहन-बहनोई और भांजी-भांजे भी मारे गए - MASOOD AZHAR

मसूद अजहर ( फाइल फोटो ANI )

Published : May 7, 2025 at 12:56 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 1:01 PM IST

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान और POK में नौ आतंकी ठिकानों पर लक्षित हमले किए. इन हमलों में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के कम से कम 10 सदस्यों की मौत की खबर है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को भारत द्वारा किए गए हमलों में जैश के आतंकवादी मसूद अजहर के 10 परिवार के सदस्य मारे गए हैं. मारे गए लोगों में मसूद अजहर की बहन और बहनोई भी शामिल हैं. बहावलपुर को निशाना बनाकर किए गए भारतीय हमलों में दस लोगों को मार गिराया गया. सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे पोस्ट में संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी द्वारा जारी एक बयान दिखाया गया है, जिसमें पुष्टि की गई है कि हमलों में उसके 10 परिवार के सदस्य मारे गए हैं. हालांकि, ईटीवी भारत इसकी प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है. बहन, बहनोई की मौत

पोस्ट में लिखा है, मेरे खानदान के 10 सदस्य आज रात मारे गए. इनमें मेरी बड़ी बहन, उसके पति, मेरा भांजे और उनकी पत्नी और भांजी भी शामिल है. इसका दर्द बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे इसका न तो अफसोस है, न मायूसी और न ही खौफ. बस बार-बार दिल में आता है कि मैं भी इन लोगों में शामिल होता.

पोस्ट में लिखा है, मेरे खानदान के 10 सदस्य आज रात मारे गए. इनमें मेरी बड़ी बहन, उसके पति, मेरा भांजे और उनकी पत्नी और भांजी भी शामिल है. इसका दर्द बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे इसका न तो अफसोस है, न मायूसी और न ही खौफ. बस बार-बार दिल में आता है कि मैं भी इन लोगों में शामिल होता. आतंकवादी ढांचे पर हमला

बता दें कि भारतीय सशस्त्र बलों ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे. इस ऑपरेशन का उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) दोनों में आतंकवादी ढांचे पर हमला करना था. रक्षा मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में पुष्टि की है कि आतंकवाद से जुड़ी नौ जगहों पर सटीक निशाना साधा गया. महत्वपूर्ण बात यह है कि हमलों में किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया, जिससे यह पता चलता है कि ऑपरेशन का उद्देश्य केवल आतंकी ठिकानों को खत्म करना और सीधे सैन्य वृद्धि से बचना था. 25 मिनट तक चला ऑपरेशन

प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने मीडिया को 25 मिनट तक चले ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी. मिस्री ने कहा कि कार्रवाई नपी-तुली, आनुपातिक और जिम्मेदाराना थी. उन्होंने कहा, "हमले के एक पखवाड़े बाद भी पाकिस्तान की ओर से अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में आतंकवादी ढांचे के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.इसके बजाय वह केवल इनकार और आरोप लगाने में लगा हुआ है." मिसरी ने कहा, "पाकिस्तान स्थित आतंकी मॉड्यूल की हमारी खुफिया निगरानी से संकेत मिलता है कि भारत के खिलाफ और हमले होने वाले हैं. इसलिए, हमें उन्हें रोकना था." यह भी पढे़ं- 'अभी पिक्चर बाकी है', आतंकी कैंप तबाह होने के बाद पूर्व सेना प्रमुख ने किया पोस्ट, क्या कुछ बड़ा होने का है संकेत ?

